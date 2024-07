Vingegaard lehajrázta Pogacart, Roglic az utolsó éles kanyarban bukott

Nehéz, de nem kiemelkedően nehéz nappal folytatódott a Tour de France, a 11. szakaszon Évaux-les-Bains-ből indulva 211 kilométer és 4400 méter szintkülönbség került a lábakba, mire a mezőny legérkezett Le Lioranba. A nap elején többen, többször próbálták összehozni a nap szökését, ám a mezőny nem igazán engedett el sokáig senkit fél percnél messzebb. Végül nagy nehezen kialakult egy bő 15 fős szökés, ők elvitték a 65 kilométer megtétele után következő részhajrát, ám az első kategorizált „hegy”, egy negyedik kategóriás emelkedő előtt megfogták őket. Egy hatos csoport ellenben ismét meg tudott lógni – benne az olimpiai bajnok Richard Carapazzal és EF-s csapattársával, Ben Healyvel –, s csatlakoztak még négyen hozzájuk, így tízen kerültek bele a 70 kilométer után kialakult nap szökésébe, de bő két és fél percnél messzebb ők sem jutottak.

VAN AERT BUKÁSA

Aztán jött az utolsó 50 kilométer, amelyen több kemény emelkedő is nehezítette a bringások dolgát, és az is sejthető volt, hogy a szökevények nem érnek haza – miközben Wout van Aert került földre, mert elmért egy balkanyart egy lejtmenetben, de megúszta sérülés nélkül. Az UAE-s Pavel Sivakov vezetésével a főmezőny elkezdte fogyasztani a hátrányt, s szép fokozatosan egyesével vadászták le a szökevényeket. Az utolsónak maradó szökevényt, Ben Healyt 32 kilométerrel a vége előtt elkapta az esélyesek és segítőikből álló alaposan megfogyatkozó élboly, majd néhány száz méterrel később támadást indított az összetettet vezető Tadej Pogacar, amit közvetlenül egyik riválisa sem tudott követni. A címvédő Jonas Vingegaard Primoz Rogliccsal összeállva ment mögötte, de a szlovén egy újabb hegymenet során leszakadt Remco Evenepoelhoz, és ugyan Pogacar már bő fél perc előnnyel is vezetett, Vingegaard azonban 15 kilométerrel a cél előtt megérkezett mellé – míg Evenepoel és Roglic fél perccel mögöttük érkezett. Ebben a sorrendben mászták meg az utolsó hegyeket, majd 1100 méterrel a vége előtt Roglic elesett egy trükkös visszafordító kanyarban, és fél percet kapott még a belgától is. Ezzel már majdnem három perc a hátránya honfitársa mögött, így ő minden bizonnyal kiszállt a sárga trikóért folyó versenyből.

A szakasz sorsát Pogacar és Vingegaard egymás között döntötte el, a sprintet Vingegaard nyerte meg, félkeréknyivel hamarabb célba érve, mint a szlovén. A dán menő az időjóváírásoknak köszönhetően egy másodpercet dolgozott le összetettbeli hátrányából, és az április 4-i borzalmas bukása után első alkalommal nyert szakaszt, így érthető, hogy könnyek között nyilatkozott a szakasz után.

„Nagyon érzelmes ez a siker nekem, a bukás után így visszatérni... Igazán sokat jelent, főleg annak fényében, amiken az elmúlt két hónapban keresztül mentem. A családom nélkül ez nem sikerült volna, s nagyon örülök, hogy itt lehetek. A családomnak nyertem ezt a szakaszt. Tadej támadását nem tudtam követni, és nem gondoltam, hogy visszaérek rá, de sikerült, és aztán még a sprintben is le tudtam nyomni. Nem hittem volna ezt három hónapja” – mondta a szavakat nehezen találva az érthetően meghatott Jonas Vingegaard.

111. TOUR DE FRANCE

11. SZAKASZ (Évaux-les-Bains–Le Lioran, 211 km)

1. Jonas Vingegaard (dán, Visma-Lease a Bike) 4:58:00 óra

2. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) azonos idővel

3. Remco Evenepoel (belga, Soudal - Quick-Step) 25 mp h.

4. Primoz Roglic (szlovén, Red Bull-BORA-hansgrohe) 55 mp h.

AZ ÖSSZETETT ÉLCSOPORTJA

1. Pogacar 45:00:34 óra

2. Evenepoel 1:06 p h.

3. Vingegaard 1:14 p h.

4. Roglic 2:45 p h.

Csütörtökön az Aurillac és Villeneuve-sur-Lot közötti 203.6 kilométer megtétele vár a mezőnyre.