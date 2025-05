Új Maradona? Új Messi? Vagy egyben a kettő? – portré Franco Mastantuonóról

Franco Mastantuono. A név, amelyet néhány éve még csak a River Plate akadémiáján ismertek, de amely ma már egész Argentínában, sőt Európa legnagyobb futballfellegváraiban is jól cseng. A 17 éves középpályás nem csupán egy újabb tehetség, aki ütemezetten lejön a dél-amerikai utánpótlásképzés futószalagjáról – hanem ő az, akit a szakértők és a szurkolók is a következő nagy argentin csillagnak aposztrofálnak. Igen, essünk túl rajta: sokan benne látják az új Diego Maradonát vagy Lionel Messit. Vagy mindkét legendát egyszerre.

Mindenesetre karakán fiú, aki nem ijed meg a lehetőségtől. „A futballban minden pillanatban döntened kell. Szeretem, amikor a labda nálam van, és rajtam múlik, mi történik. Ezért játszom” – mondja, és a pályán mutatott bátorsága, kreativitása is ezt igazolja. A labdával már nagyon fiatalon megbarátkozott, igaz, az egyik legkisebb fajtájával: a családja eredetileg a tenisz felé terelte volna a fiút, mivel édesapja, Gustavo is teniszező volt fiatalon. „Sokáig úgy gondoltuk, Franco is a salakpályán találja meg önmagát. De ő mindig a focilabdát kereste, még a teniszütő mellett is” – meséli az édesapa.

Első River Plate-próbajátékán, kilencévesen, még elutasították, de a srác nem adta fel. „A bőrlabda mindig fontosabb volt nekem, mint az ütő” – emlékszik vissza Franco. Tizenegy évesen újra próbálkozott a Rivernél, akkor már felvették, és fejlődése azóta robbanásszerű. Egykori utánpótlásedzője, Hernán Díaz így idézi fel az első találkozásukat: „Az első edzésen látszott rajta, hogy más, mint a többiek. Nem csak a technikája miatt – a pályán úgy gondolkodott, mint egy felnőtt. Mindig tudta, hová kell mozognia, mikor kell passzolnia. Olyan volt, mintha két lépéssel a többiek előtt járna.”

A „milliomosok” utánpótlásában már 14 évesen az U17-es csapatban játszott. Az argentin szövetség egyik tehetségkutatója, Pablo Aimar – aki maga is kreatív középpályás volt a River Plate után a Valenciában és a Benficában – így jellemezte Mastantuonót: „Nagyon ritka, hogy valaki ilyen fiatalon ennyire éretten futballozzon. Franco játékában ott van a váratlan, az ösztön, de közben a fegyelmezettség is. Ez a kombináció teszi igazán különlegessé.”

A példaképe nem meglepő módon Lionel Messi. Mastantuono nemcsak a mozdulataiban, hanem a mezszámában is az Inter Miami jelenlegi sztárját idézi – a River Plate-ben a 30-ast választotta, Messi első barcelonai számát. „Mindig Messi volt az idolom, az ő mozdulatait próbálom utánozni. A 18/12/22 dátumot is magamra tetováltattam, mert az ő világbajnoki győzelme nekünk, argentinoknak mindent jelentett” – meséli. De nem csak Messi inspirálja: „A Riverben Nacho Fernández játékát figyeltem sokat, nagyon komplett futballista. Matías Suárez és Julián Álvarez mozgását is igyekszem ellesni. Szeretem nézni Neymart és Phil Fodent is.”

A River Plate felnőttcsapatában 2024 januárjában, 16 évesen mutatkozott be, ezzel a klub történetének harmadik legfiatalabb pályára lépő játékosa lett. A beilleszkedés nem volt zökkenőmentes, de a rutinos játékosok hamar befogadták. A csapatkapitány, Enzo Pérez így emlékszik vissza az első közös edzésükre: „Azonnal láttuk, hogy nem hétköznapi srác. Az első labdaérintésénél mindenki felkapta a fejét. Nem ijedt meg, nem remegett a lába, hanem bátran, hittel játszott. Ez ritka ilyen fiatalon.” Alig két héttel később már gólt is szerzett az Argentin Kupában, amivel Javier Saviola 26 éve fennálló rekordját döntötte meg: ő lett a River legfiatalabb gólszerzője.

A Boca Juniors elleni Super-clásicón idén április végén jó harminc méterről szerzett szabadrúgásgólja az egész országot lázba hozta. „Az ilyen pillanatokért érdemes játszani. Tudtam, hogy el kell vállalnom” – mondta a meccs után, s a River-szurkolók máris új kedvencet találtak benne. Még az ellenfél rutinos válogatott védője, Marcos Rojo is elismerően nyilatkozott róla: „Őszintén szólva, ilyen fiatalon ilyen gólt szerezni a Bombonerában… Le a kalappal előtte! Nagyon nagy jövő vár rá.”

A Boca Juniors védői, Ayrton Costa (32) és Rodrigo Battaglia (5) között A River Plate felnőttcsapatában 18 meccsen 7 gólt lőtt Technikai tudása mellett a játékintelligenciája is kivételes és vérbeli vezéregyéniség

De milyen kvalitásai alapján tartják Mastantuonót az egyik legnagyobb tehetségnek? Elsősorban technikai tudása emeli ki: első érintése, labdakezelése, passzjátéka kiemelkedő. Játékintelligenciája is páratlan, kiválóan olvassa a játékot, mindig tudja, mikor kell gyorsítani vagy lassítani, mikor kell váratlan megoldást választani. Több poszton is bevethető, a középpálya szinte minden pontján játszott már, legyen szó mélységi irányítóról, támadó középpályásról vagy szélsőről. És ami talán a legfontosabb: a mentális ereje. Már tinédzserként vezéregyéniség, nem ijed meg a nagy meccseken sem. „Ő nemcsak játszik, hanem vezeti is a többieket” – mondja róla a River utánpótlásában dolgozó egyik edző, Federico Domínguez. Szabadrúgásai, távoli lövései veszélyesek, már most több látványos gólt szerzett belőlük.

A River Plate sportigazgatója, Leonardo Ponzio szerint Mastantuono nemcsak a pályán, a pályán kívül is példamutató. „Nagyon szerény, szorgalmas srác. Mindig az elsők között érkezik az edzésre, és az utolsók között megy el. Tanulni akar, figyeli a tapasztaltabb játékosokat, kérdez, fejlődni szeretne. Ez az, ami igazán nagy játékossá teheti.”

Teljesítményével természetesen felkeltette már a legnagyobb európai klubok – köztük a Real Madrid, a Manchester United, a PSG és az FC Barcelona – érdeklődését. A River Plate nem szívesen engedné el, de a 45 millió eurós kivásárlási ár már nem hat riasztóan. Mastantuono maga is elismeri: „Egy napon szeretnék Európában játszani, de addig is a Riverrel akarok sikereket elérni.” A Real Madrid vezetősége – köztük a szintén River-nevelésű Santiago Solari sportigazgató – már régóta figyeli, és könnyen lehet, hogy ő lesz a következő argentin csillag, aki Madridban köt ki. Egy spanyol játékosmegfigyelő, Javier García így nyilatkozott róla: „Mastantuono játékában ott van az a természetes elegancia, ami csak a legnagyobbak sajátja. Nemcsak a technikája, hanem a döntéshozatala is kivételes. Ritka, hogy valaki ilyen fiatalon ennyire érett legyen.”

A családtagjai mellette állnak, de ők a legnagyobb kritikusai is. „Nálunk otthon nem sztár, csak Franco. Ha hibázik, azt is megbeszéljük, ha jól játszik, megdicsérjük, de nem szállhat el magától” – mondja édesanyja, María. Franco pedig így fogalmaz: „A futballban a legfontosabb, hogy élvezd, amit csinálsz. Én minden percét élvezem. De tudom, hogy hosszú út áll még előttem.”

A River Plate egyelőre igyekszik magánál tartani. „Teljesen biztos, hogy Mastantuono egész évben nálunk marad” – idézte nemrégiben több portál, köztük a Sky Sports is Stefano Di Carlót, a River Plate egyik elnökségi tagját. Ennek jegyében Franco Mastantuono az argentin bajnoki idény végeztével kaphat zöld lámpát Európa felé, vagyis a következő téli átigazolási időszak egyik főszereplője lehet. Európába igazolását megkönnyítheti, hogy – egyik nagymamája révén – olasz állampolgársága is van.

Aztán hogy be tudja-e váltani a hozzá fűzött reményeket, még a jövő zenéje – de az biztos, hogy a fiatal tehetségek között most az övé a „legforróbb” név.

Született: 2007. augusztus 14., Azul (Buenos Aires)

Állampolgársága: argentin, olasz

Sportága: labdarúgás

Posztja: középpályás

Klubja: River Plate (2024–)

