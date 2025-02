David Popovici méregdrága luxusautót vásárolt, ezzel sokaknál kiverte a biztosítékot

Erős témával kezdte az évet a romániai sajtó: etikus vagy sem, ha egy világsztár méregdrága autót vásárol? Az olimpiai, kétszeres világ- és ötszörös Európa-bajnok úszó, David Popovici ugyanis egy podcastbeszélgetés során bejelentette, hogy végre megvásárolta élete álmát, egy Porsche Spyder luxusautót. A 150 ezer eurós – egyes források szerint „csak” 120 ezres – akvizíció attól került ilyen mértékben célkeresztbe, hogy Popovici-ot eddig az intelligens sportolók legmagasabb kategóriájába sorolta közvélemény, akit bátran lehet példaként állítani a világi hívságok által elbódíthatott fiatalok elé. A bálvány azáltal kezdett a porba omolni, hogy a világháló szabadkalóz kommentelői mellett a hivatásos román közvélemény-formálók közül többnek csalódást okozott az úszó „bevásárlása”.

„Életem nagy álma teljesült – mondta az említett beszélgetésben Popovici. – Mindig is nagyon tetszettek a luxusautók, ezzel a Porschéval két éve »szemezek«, az összes fellelhető értékelést, véleményt elolvastam róla. Naponta ellenőriztem az árak alakulását. Legalább ennyi időt vett igénybe az is, hogy meggyőzzem magam: megérdemlem azt az autót. Most büszke és boldog vagyok, főleg, hogy megdolgoztam érte, és megengedhettem magamnak.”

Akár korrektnek is nevezhetjük az önértékelést, hiszen David Popovici a román sport egyik legjobban fizetett személyisége, húszéves korára kisebb vagyont tempózott össze. A Dinamo sportklub alkalmazottjaként jövedelme már 2021 szeptemberére, vagyis a tokiói olimpia végére meghaladta a 250 ezer eurót, amit azóta tovább kerekítettek a különböző világversenyeken összenyert 23 éremért járó különböző bónuszok. A 200 méteres gyorsúszás Párizsban nyert aranyáért 200 ezer eurót kasszírozhatott, amit klubja újabb 100 ezerrel fejelt meg.

A budapesti vb-n robbant be a köztudatba, Párizsban is megnyerte a 200 gyorsot (Fotó: AFP)

Popovici „nagybelépője” kétségtelenül és emlékezetes módon a 2022-es budapesti felnőtt-világbajnoksághoz kötődik, az akkor 17 éves román egy csapásra meghódította a közönséget és az újságírókat. Túl azon, hogy a sprintszámok királyának – a 100 és 200 méter gyors versenyét egyaránt behúzta – amúgy is megkülönböztetett figyelem jár, a latinosan kreol bőrű úszó látványnak sem utolsó. Személyisége, közvetlensége, a már-már nagyképűséggel határos magabiztossága pedig egyenesen lehengerlő volt, és azt is elhittük neki, hogy nem több olyan átlagos fiatalnál, aki átlagon felüli tettekre képes. Egyértelműen úgy tűnt, ez több mint szlogen.

A tinizseni a többség számára döbbenetes berobbanása sürgős felzárkózási kényszerbe hozta a romániai közvéleményt, a sajtóreakciók egymást túllicitálva igyekeztek megfejteni a „Miként történhetett, hogy nem vettük észre, mekkora egyéniség él közöttünk?” típusú rejtélyt. Jó ideig az is vaskos témát jelentett, mennyire lehet egy nemzet közös sikereként ünnepelni egy egyéni sportágban versenyző bravúrját. Az alaptézis az volt, hogy senkinek sincs joga a többes szám használatára, miután Románia gyakorlatilag semmit sem tett a megfelelő körülmények megteremtéséért, de miután kiderült, a Dinamo sportolójaként havi 7000 eurós javadalmazásban részesült, a belügyi klub pedig közpénzből működik, némileg megkönnyebbült a néplélek: bizonyos mértékig mindenki adóleje hozzájárult a világraszóló sikerekhez.

Párizsban is felért a csúcsra (Fotó: AFP)

A kezdeti lehengerlő benyomást David Popovici későbbi közéleti tevékenysége is alátámasztotta. Több jótékonysági akcióban vállalt főszerepet, legutóbb tavaly szeptemberben egy árva gyerekeknek építendő otthonhoz szükséges anyagiakhoz járult hozzá a párizsi eredményhirdetésnél viselt öltözéke árverésre bocsátásával. Ennél is messzebb hangzónak ítélték meg azokat az állásfoglalásait, amelyek a munkába vetett hitet, a Romániában való érvényesülés perspektíváját igyekeztek erősíteni. Többek között amellett kardoskodott, hogy nem kell feltétlenül amerikai egyetemre menni az olimpiai érmek érdekében, ami a romániai uszodaellátottság ismeretében bőven kimeríti a feltételek nélküli hazafiság fogalmát. Mindezek alapján kiáltották ki a pillanat legkiegyensúlyozottabb, legintelligensebb, legkulturáltabb román élsportolójává, akinek valamennyi megjelenése, megnyilatkozása eseményszámba ment, egész lénye a normalitás mellett érvelt napjaink megbolydult, értékét veszített világában.

Esetében arra sem rántotta fel senki a szemöldökét, hogy Párizsban kiköltözött az olimpiai faluból a zavartalan felkészülés érdekében az úszóversenyek helyszínéhez közeli háromcsillagos szállodába, a testőrségét pedig maga fizette. Talán azért nem, mert több más világsztár is elégedetlen volt a falu kínálta körülményekkel, de még inkább azért, mert a román megnyerte a 200-as gyorsúszás aranyát. És mint tudjuk, a győzelmet csak egészen ritka esetben kell megmagyarázni.

A Porsche-ügy is leginkább azért verte ki a biztosítékot, mert elsőként éppen az úszóbajnok nagy pártfogója, a romániai sajtó egyik legbefolyásosabb „megmondóemberének” számító, mindenki által csak CTP-ként félt Cristian Tudor Popescu fejezte ki rosszallását. A politikai élettől a tenisz világáig mindenben (is) karakteres, ugyanakkor többnyire megalapozott véleményt formáló publicista korábban a fél világ elé mintául állította Popovici-ot, most azonban így fakadt ki közösségi oldalán: „Többször elmondtam már, hogy őt Románia legkulturáltabb sportolójának tartom. Ezért volt még sokkolóbb a meglepetés, hogy 120 ezer euróért egy Porsche Spydert vett magának, csak mert »ez volt az álma«. Nem az összeg nagysága lepett meg, hanem David nagy álmának földhözragadtsága. Az ő nevéhez fűződik annak a gyönyörű autónak akár egyetlen kereke, csavarja, gombja, aki amúgy megmutatta, hogy ért az aranycsináláshoz? Azt hittem, egy intelligens és tanult ember álma abban áll, hogy alkosson, feltaláljon, megtervezzen, rendkívüli teljesítménnyel rukkoljon elő. Nem pedig valami nagy alkotást készen vásároljon meg. Egy szuperdrága autó apuka pénzén való beszerzése legfeljebb egy beképzelt újgazdag fiatal álma lehet. Azt kívánom neki, hogy vezesse boldogan és jó egészségben az autóját, még akkor is, ha kioltott bennem néhány reménysugarat.”

David Popovici álomautója, a Porsche Spyder (Képünk illusztráció, Fotó: Getty Images)

Az első ostorcsattanás után egyre többen adtak hangot ítélkezésüknek. Közben az is közhírré tétetett, hogy Popovici Bukarest melyik lakóparkjában vásárolt lakást magának és párjának. A lesifotósok pedig minden mozdulatát figyelik, és nagy szenzációként tálalják, hogy sem a Porschéval, sem pedig a multimilliomos Ion Tiriactól az olimpiai címért ajándékba kapott Hyundai Ioniq 5-össel nem lehet látni, legutóbb is egy nem éppen friss Audi 3-mal jelent meg az egyik bevásárlóközpont parkolójában. Az össztűz kissé össze is kuszálta az úszó korábban jól működő kommunikációs stratégiáját, legutóbb azt a hibát is elkövette, hogy magyarázkodni kezdjen: miért éppen ott és mennyiért vásárolta álmai lakását.

Mémek tucatjai is táplálják a tüzet, amelyek David Popovici és CTP együtt utazásának különböző pozitúráit figurázzák ki. Közgazdászprofesszor is megszólalt az ügyben, kidobott pénznek nevezve az autóvásárlást, ugyanakkor a fiatalok pénzügyi nevelésének fontosságát hangsúlyozva Popovici esetét egyenesen a lottómilliomosok későbbi szomorú sorsával állítva párhuzamba. És nyilván megszólaltak a sportélet tagjai is, túlnyomórészt az úszó pártján, a megkeresett pénz szabad elköltésének joga mellett kardoskodva.

Hallani viszont már aggódó hangokat is: mi lesz, ha az amúgy is eredményhiányos román sportból – és az országból – „sikerül” ilyen módon száműzni a pillanat legnagyobb sztárját?

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2025. február 1-i lapszámában jelent meg.)