Miamiban az edzés szent – interjú Cséke György egyéni képzésért felelős szakemberrel

Amerika az ígéret földje. Ha valaki szeret dolgozni, elszánt, mindenre képes a sikerért, és mindennek tetejében szorgalmas is, a hírnév garantálható. Cséke György lassan évtizede él Miamiban, a semmiből mostanra olyan egzisztenciát épített fel, amelyet sokan a hazai edzőtársadalom tagjai közül (is) megirigyelnének. A 41 esztendős tréner játékosként legnagyobb sikerét a Honvéddal érte el, 2009-ben a Magyar Kupa-fináléig menetelt a kispestiekkel. Belső védőként meghatározó tagja volt több másodosztályú együttesnek is, játszott Nyíregyházán, Bőcsön, Tuzséron, utoljára Cigándon.

Nemzetközi stábbal dolgozik Floridában

Játékos-pályafutása végéhez közeledve itthon nem találta a helyét, új életet akart kezdeni, fogta magát, és elindult Amerikába. A Fort Lauderdale Strikershez utazott ki, ahhoz a klubhoz, amelyben korábban George Best és Gerd Müller is játszott, végül a harmadik ligában két idényt húzott le a Storm FC Fort Lauderdale-ben.

„Azzal indultam útnak, hogy hajrá, hódítsuk meg Amerikát! Más kérdés, hogy fogalmam sem volt, miként… A foci után eleinte építkezéseken dolgoztam, hajnalban és délelőtt téglafalakat raktam, délután pedig kiegészítésként autókat parkoltam. Később bort terítettem Floridában, napi több száz kilométert vezettem. A nővérem, Annamária vetette fel, miért nem térek vissza a futballhoz?! Abban nőttem fel, ahhoz értek. Igaza lett…”

Testvére unszolására egyéni edzéseket kezdett tartani gyerekeknek, első focistapalántája egy kislány volt, az év végére már tizenöt gyerek járt a tréningjeire. Onnantól elmélyült az egyéni képzés tudományában, 2018-ban pedig céget alapított, saját – öttagú – edzői stábbal dolgozik. Immár idehaza is vannak vele együttműködő szakemberek, mint például a DAC-nál dolgozó Házi Bence vagy éppen a Kisvárda erőnlétéért felelős Dajka László, ők a távolból is szoros kooperációt alakítottak ki az Amerikában dolgozó csapattal.

„Három műfüves és kilenc füves pálya áll a rendelkezésünkre. Reggel hétkor már pályán vagyunk. Van fizioterápiás szakemberünk, erőnléti edzőnk, külön a technika fejlesztéséért felelős trénerünk – az egészet én koordinálom. Olasz, jamaicai, amerikai és magyar szakember is dolgozik a kezem alá. Nálam az edzés szent, nem számít, ki honnan jött, milyen a bőrszíne, hogyan áll anyagilag. Tisztelet, szerénység, alázat és őszinteség jellemzi a hozzáállásunkat.”

A stáb az amerikai MLS Next Akadémia korosztályaival is együtt dolgozik, olyan rendszert alkotott, amely nemcsak a fizikai felkészítésre törekszik, hanem a mentális alapok letételére, a regenerálódásra és az étkezésre is odafigyel.

Cséke György munkában – Gazdag Dániel (jobbra) igazi példakép, a csatárnak köszönhetően sokan megismerték a magyar futballt

Lionel Messi közelében a telefon pisztollyal ér fel

Az Egyesült Államokban továbbra is az amerikai futball (NFL) és a kosárlabda (NBA) a legnépszerűbb sportág, Floridában azonban a(z európai) futball immár vetekszik velük. Miamiban és környékén rengeteg dél-amerikai él, nekik a labdarúgás a mindenkük, amióta Lionel Messi az Inter Miamihoz igazolt, robbanás­szerűen megugrott a hagyományos foci (soccer) ismertsége.

A miami stadionban egyre több a gyerek – Messi-mezben

„Lionel Messi Amerikába szerződése óta elképesztő a labdarúgás iránti rajongás. Mielőtt megjelent volna, a barcelonai akadémiáról, a La Masiáról négy edző érkezett, ők három hónapig semmi mást sem csináltak, csak jegyzeteltek. Az argentin sztár fő bizalmasairól van szó, a nyár óta már ők irányítják az amerikai klubnál a szakmai munkát. Mondani sem kell, argentinok, akik a klubnál tevékenykedő sok korábbi trénertől megváltak – a dél-amerikaiakra jellemző, hogy hajlamosak a »zászló« szerint ítélkezni. Annak idején, amikor megérkeztem az Államokba, én is számtalanszor éreztem, hogy mivel magyar vagyok, némileg lenéznek. De a magyar válogatott és a Ferencváros utóbbi években nyújtott teljesítménye sokat változtatott a magyar labdarúgás megítélésén. És Gazdag Dánielnek köszönhetően is sokan megismerték a futballunkat, Amerikában ő igazi példaképe a gyerekeknek, a Major League Soccer elismert játékosa, óriási tisztelet övezi.”

Lionel Messire még a pályáról levonulóban is testőrök vigyáznak

Cséke György az edzéseit mintegy húszpercnyi autóútra tartja az Inter Miami edzőközpontjától, a hazai meccseken testközelből láthatja Lionel Messit és a többi világsztárt, többek között Jordi Albát, Luis Suárezt, Sergio Busquetset is. Olykor a csillagok edzésén is ott van, ilyenkor azonban még véletlenül sem „lőhet” lesifotót, mert a telefont elővenni gyakorlatilag egyenlő egy merénylettel.

„Lionel Messi elképesztő alázattal végzi még most is az edzéseit. Reggel hétkor már az edzőteremben van, a saját embereivel dolgozik. Ha valaki le akarná kamerázni gyakorlás közben, az olyan lenne, mintha pisztolyt húzna elő a zsebéből.”

Jordi Alba, Luis Suárez, Messi, Sergio Busquets – az Inter Miami edzésén tilos forgatni

Az olasz Massimo Morales is kíváncsi volt a munkájára

Az Államokra tényleg igaz, ha keményen dolgozol, előbb-utóbb megbecsülik a munkádat. Cséke György sok magyarral találkozik Miamiban, vállalkozókkal, munkásokkal, mindenkinek megvan a maga története. Neki is muszáj állandóan fejlesztenie magát, hiszen a futballban is egyre nagyobb a konkurenciaharc. Annak idején, 2018-ben egyéni edzéseket tartó trénerként kis túlzással egyedül volt a pályán, ma már olyan sztárok is tartanak fejlesztő foglalkozásokat, mint a korábban a 2014-es brazíliai vb-t is megjáró amerikai válogatott védő, Geoff Cameron.

A közelmúltban az olasz Massimo Morales is meglátogatta Cséke Györgyöt Miamiban, a Honvédnál eltöltött időszakból jól ismerik egymást. „Felkeresett, hogy szeretne eljönni, megnézni, hogyan zajlik a munka nálunk. Négy napra érkezett, amiből aztán tíz lett. Az olasz edzőképzésben dolgozik, sok hasznos tanáccsal látott el.”

A magyar trénernél különmunkát végző fiatal játékosok között több kiugró tehetség van. Kolumbiai és egyiptomi futballista is bontogatja a szárnyait a keze alatt, az egyik brazil fiút a közelmúltban a Benfica hívta kéthetes próbajátékra. Az Inter Miaminál védett listára tett 17 esztendős Pintér Dániel nemrégiben az amerikai U18-as válogatottban is bemutatkozott, és több olyan extra képességekkel megáldott fiatal akad, akinek magyar vér csörgedezik az ereiben.

„Három-négy olyan játékosom van, akit már most Európába hívnak, pedig csupán tizenhárom, tizennégy, tizenhat évesek. Róluk még fogunk hallani. Ők már az Egyesült Államokban jöttek világra, de a szüleik magyarok. Mindannyian büszkék a származásukra.”

Mint ahogy Cséke György is gyakran magyar címeres melegítőben tartja edzéseit a távoli Miamiban.

„A Honvédnál eltöltött időszakunkból ismerjük egymást. Régóta figyelem Gyuri munkáját, örömmel látom, hogy a technikai alapok letétele mellett nagy hangsúlyt fektet a testi alkalmasság megteremtésére is. Sportfizioterapeutaként tudom, az egyik legfontosabb kérdés, hogy alkalmas-e a játékos mozgásszervrendszere a technikai elemeket a helyes pozíciókban, nagy sebességgel elvégezni. Az ő képzési rendszerében erre a szakterületre is alkalmaznak szakembert, hiszen hittel vallja, hogy csak megfelelő alapokra építkezve lehet kiváló játékosokat képezni.” RÓLA MONDTA HALMAI TAMÁS, A MAGYAR VÁLOGATOTT VEZETŐ FIZIOTERAPEUTÁJA

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2024. december 21-i lapszámában jelent meg.)