Tóth Dávid: A szövetségnek sem az a fontos, hol és mennyit szerepeltem a médiában

– Heten pályáztak a kajak szövetségi kapitányi posztra, olimpiai bajnokok, rendkívül elismert szakemberek. Számított arra, hogy az ön pályázatára esik a választás?

– Valamennyire meglepett, de egyben készültem is rá, elvégre azért adtam be a pályázatomat, mert elhittem, hogy rám eshet a végső döntés – felelte a Nemzeti Sport kérdésére Tóth Dávid. – Lehet, hogy másfajta szakmai tapasztalattal rendelkezem, mint a jelentkezők közül többen, sőt, még nem is edzősködtem, ám úgy vélem, ez nem kizáró ok.

– Miért gondolja így?

– Versenyzőként megismertük a rendszert, a sportágat és a sportolókat. Négy éve dolgozom a szövetségben, a Wichmann Tamás Regionális Akadémia menedzsereként, illetve két esztendeje a SUP-szakág vezetőjeként. Kiváló tanulóidőszak volt, megismertem a háttérmunkát, amely szükséges a kellő rálátáshoz. A szakedzői diplomámat is kamatoztatni tudom, számos innovatív elképzelésem van. És úgy tűnik, korábban is bevált az edzői tapasztalat nélküli szövetségi kapitányi kinevezés, emlékezhetünk Storcz Botondra, 2008-ban alig hagyott fel az élsporttal, máris átvette a válogatott vezetését, és emlékeim szerint Hüttner Csaba is edzői rutin nélkül lett utánpótlás szövetségi kapitány.

– Miért döntött úgy, hogy jelentkezik a feladatra?

– Ez a gondolat már versenyzőként is motoszkált a fejemben. Nagyon izgalmas és nagyra törő feladatként tekintettem rá. Úgy láttam, szeretnék és tudok is hozzátenni ahhoz, hogy a kajak eredményesebb legyen. Roppant boldog és hálás vagyok a bizalomért, minden erőmmel azon leszek, hogy megfeleljek az elvárásoknak.

– Miért önre esett a választás?

– Nagyon részletes pályázatot adtam be. Amikor megláttam a többiekét, azon aggódtam, hogy talán túl részletes. De úgy látszik, a döntéshozóknak tetszett. Imponáló, hogy sokan egyetértenek az elképzeléseimmel. Szeretnék nagyon jó kapcsolatot kialakítani az edzőkkel és a versenyzőkkel is, mert meggyőződésem, hogy mindennek az alapja a jó kommunikáció.

– Innovatív elképzeléseket is említett.

– Nem kérdés, szükség van rájuk. Rengeteget fejlődött a kajak-kenu az elmúlt években, mindig vannak új felkészülési módszerek, ha ezeket nem követjük, lemaradunk. Nagy segítségünkre lesz a Sukorón nemrégiben átadott Kovács Katalin Nemzeti Kajak-kenu Akadémia, ahol rendkívül modern és hasznos szolgáltatásokat vehetünk igénybe, és nagyon fejlett méréseket is végezhetünk.

– Mit szól ahhoz, hogy az MKKSZ rendhagyó módon úgy határozott, külön pályázatot ír ki a kajak és a kenu szövetségi kapitányi tisztségre?

– Úgy hiszem, ez jó döntés, különös tekintettel a csapathajók összeállítására. A kajakosnak nagyobb rálátásuk van a kajakra, és ez fordítva is igaz. Persze én is ismerem a kenusokat, értem is a sportágat, de a technikai ismereteim nem feltétlenül ugyanolyan erősek, mint kajakban. Noha a szakágakat különvették, úgy döntöttek, hogy az U23-as korosztály viszont a felnőtt szövetségi kapitány kezei alá kerül. Ezzel is egyetértek, ez segíthet abban, hogy a 21-22 éves fiatalok mihamarabb beérjenek a felnőttmezőnybe.

– Milyen célokkal vág neki az új olimpiai ciklusnak?

– Kettő plusz kétéves szerződést kötünk a szövetséggel, természetesen az első felvonásban olyan eredményeket szeretnék elérni, hogy együtt fordulhassunk rá Los Angelesre. Noha új rendszerben zajlik a kvalifikáció, a maximális kvótaszámot el kell érnünk. A legfontosabb cél az aranyérem, ez most, Párizsban nem jött össze, de a hét dobogós helyezés jól mutatja, a világelitbe tartozunk. Ezt a pozíciónkat meg kell őrizni.

– Mi a helyzet a rutinos klasszisokkal és az utánpótlással?

– Szerintem van még annyi a tapasztalt kiválóságainkban, hogy ez kitartson a következő olimpiai ciklusban. Ami az utánpótlásunkat illeti: nagyon erősek vagyunk, a világversenyeken folyamatosan az élen zárunk. Az egyértelmű dominanciánk azonban valamelyest elfogy a felnőttmezőnyre – arra is megvan a terv, hogy ezt miként küszöböljük ki.

– Az elmúlt években több televíziós műsorban is szerepelt. Ott volt a Nagy Ő, a Dancing with the Stars, az Exatlon és az Ázsia Expressz. Megítélése szerint csorbít a szakmai megítélésén az, hogy celebként is ismert?

– Biztos vannak olyanok, akik azt gondolják, nem vet rám jó fényt. Ez nem foglalkoztat, s az sem, ha valaki esetleg így látja. A szövetség bizalmat szavazott, neki sem az a fontos, hogy hol és mennyit szerepeltem a médiában. Azt meg tudom ígérni: minden erőmmel azon leszek, hogy a szakág eredményes legyen a munkám által. S bízom abban, hogy ezzel a kétkedőket is megnyugtatom.