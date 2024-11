Nem volt jó megélni, hogy nem jött az arany, de a hét érem különlegesen sok – Schmidt Gábor a kajak-kenusok párizsi szerepléséről

„Nagyon szép és hálás dolog egy olyan sportágban dolgozni, amelynek több évtizedes fantasztikus hagyományai és eredményei vannak, de komoly felelősség is. Ahogy most is láttuk az olimpián, hét érmet szerzett a csapat, minden számban döntőztünk. Mégis, talán még a közvéleményben is maradt némi hiányérzet, hogy a kajak-kenu nem hozott aranyat.”

„Ez olyan szempontból örömteli, hogy az emberek odafigyelnek a sportágra, magas polcon tartják, és ez természetesen feladatot is ad. Ezen az úton már elindultunk, a legfontosabb csak az lehet, hogy eredményesen szerepeljünk a Los Angeles-i olimpián.”

„Párizsban nem éltem meg jól, hogy nem szereztünk aranyat. Nem azért, mert nem tett meg mindenki mindent. Versenyzőink minden versenyszámban igyekeztek kihozni magukból a maximumot, ebben az edzők is segítettek. Nagyon jó csapatként működött együtt a válogatott és a vezetés.”

„Nem volt jó megélni, hogy nem jött az arany, ugyanakkor óriási teljesítmény, hogy egy olyan sportágban, amelyben iszonyatosan erős a nemzetközi mezőny, minden egyes versenyszámban szerepeltünk a döntőben, némelyikben több egységgel is. A hét érem különlegesen sok, előzetesen ennyire nem is számítottunk. Ha így nézem, akkor összességében nagyon erős a kajak-kenu sportunk. A második legtöbb éremszám, amit egy nemzet elért Párizsban, négy volt, és rajtunk kívül egyetlen másik küldöttségnek sem sikerült minden számban döntőbe kerülnie.”

A teljes interjút ide kattintva hallgathatja meg.