Nagy Bianka Párizs egyik meglepetésegysége lenne új párjával

Lapunknak adott interjújában Nagy Bianka elmondta, a Kiss Ágnessel alkotott párosát szintlépésnek tartja a korábbiakhoz képest, gördülékenyen működik kettejük munkakapcsolata, s emberileg is megtalálták a közös hangot.

„Nem kell magyarázni egymásnak semmit, mindketten pontosan tudjuk a dolgunkat – mondta Nagy. – Például a második válogatóversenyen kiharcoltuk a szétlövést, és egyáltalán nem láttam rajta, hogy ez a feszült helyzet megviselné, pedig még csak tizenkilenc éves. Nagyon érett a hozzáállása, a közös hangot is megtaláltuk, és az edzések is kiváló hangulatban telnek, csak pozitívumokat tudok mondani róla.”

Az MVM Szegedi VSE kenusa hozzátette, amiatt sem aggódott, hogy Kiss az olimpia előtt érettségizik, hiszen a tanulásban is olyan lelkiismeretes, mint minden másban. Így az sem volt nehézség, hogy az egyik napon világkupaversenyen szerepelt, a másikon vizsgázott.