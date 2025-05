Jégkorong-vb: az IIHF szerint a magyarokat elsodorta az alpesi lavina

„Ahogy most játszottunk, nem adtunk a magyaroknak semmilyen lehetőséget. Nagyon büszke vagyok a csapatra, és a hozzáállásra is. Szeretnénk így folytatni” – mondta Christoph Bertschy, a Fribourg-Gotteron csatára.

A Majoross Gergely szövetségi kapitány vezette együttes úgy kapott tíz gólt Herningben, hogy az egész mérkőzésen összesen csak hat kapura lövése volt. A magyarok a második világháborút követő négy elit vb-s szereplésük során először szenvedtek ilyen súlyos vereséget, a korábbi negatív csúcs 2009-ben Zürichben a Kanada elleni 9-0 volt.

Tornyai Gábor, az Erste Ligában szereplő Újpest vb-újonc hátvédje szerint nagy a kontraszt a magyarországi és a svájci szint között.

„Beszéltük a társakkal, hogy van különbség például egy Magyar Kupa elsőkörös mérkőzés és egy ilyen mérkőzés között. Ez nem egy, nem is két, nem is három lépcsőfok, hanem olyan különbség, amihez lift kell. Sajnos, komoly lett a vereség. Ilyen kaliberű csapat egy-egy megingásunkat kegyetlenül kihasználja. Érzelmileg ezen gyorsan túl kell lendülnünk, ki kell söpörni a fejekből a történteket. Ilyen meccsből nagyon sokat tudunk tanulni, pedig nagyon fájó egy ilyen tízes +zakó+. Itt olyan helyzettel is találkozunk, amelyekkel otthon még edzésen sem” – mondta az MTI-nek Tornyai.

A 27 védéssel záró Vay Ádám nem lepődött meg, hogy miként tudnak játszani a svájciak.

„Az övék itt a legjobb csapat. Kidolgoztam a lelkemet, de ezzel nem tudok mit csinálni. Beletettük a kemény munkát, és mégis ez lett a vége. A lelkiismeretem tiszta, nyugodtan tükörbe tudok nézni. A balszerencsén is múlott, hogy nekik még kedvező módon is pattant a korong többször. Ezt a meccset nem elfelejteni kell, hanem tanulni belőle, de nem most. Nehéz ilyen csapat ellen játszani, ugyanakkor nekünk a legfontosabb most a norvégok elleni hétfői mérkőzés. Ott kell topon lennünk” – mondta a kapus.

Az egy győzelemmel és öt vereséggel álló nemzeti együttes hétfőn 20.20 órától a norvégok ellen zárja a tornát, és története során először bennmarad, ha sikerül pontot szereznie vagy a kazahok nem vesznek el pontot kedden a lehengerlő játékot produkáló svájciaktól.

ELIT JÉGKORONG-VILÁGBAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ

B-CSOPORT

SVÁJC–MAGYARORSZÁG 10–0 (2–0, 3–0, 5–0)

Herning, Jyske Bank Boxen, 2846 néző. Vezette: Brander (finn), Ofner (osztrák) – Beresford (brit), Briganti (amerikai)

SVÁJC: Genoni – Kukan (1), Berni / Glauser 1 (1), Moser 1 (3) / Fora (1), Marti (2) / Egli 2 (1) – Fiala 1 (2), Meier 2 (2), Moy (2)/ Riat, Hofman, Jager (1) / Knak (1), Schmid (1), Bertschy / Ambühl 3, Baechler (1). Szövetségi kapitány: Patrick Fischer

MAGYARORSZÁG: Vay – Horváth M., Garát /Hadobás, Ortenszky / Szabó B., Szathmáry / Tornyai – Szongoth, Hári, Galló / Papp K., Erdély, Vincze P. / Mihalik, Nagy K. Horváth B. / Németh K., Ambrus, Mihály Á. / Laskawy. Szövetségi kapitány: Majoross Gergely

Gól: Ambühl (05:44 – Egli, Moser, 1–0), Meier (07:25 – Kukan, 2–0), Egli (31:57 – Glauser, Fiala, 3–0), Meier (33:24 – Moy, Fiala, 4–0), Moser (35:21 – Baechler, Meier, 5–0), Egli (50:03 – Moser, Meier, 6–0), Ambühl (50:51 – Schmid, Marti,7–0), Glauser (54:49 – Jager, Knak, 8–0), Ambühl (58:53 –Fora, Moser, 9–0), Fiala (59:20 – Moy, Marti, 10–0)

Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 2/0