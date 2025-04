Visszavette a vezetést az Erste Liga döntőjében a Gyergyó

Eddig a pályaelőny dönt az Erste Liga fináléjában, hiszen az ötödik mérkőzésen – ahogy az előző négyen is – a hazai együttes, ez esetben a Gyergyói HK nyert. Sokáig úgy tűnt, a keddi lehet a döntő első olyan mérkőzése, amelyiken az alapszakaszgyőztes Gyergyó magabiztosan győzni tud, de Kevin Constantine csapata már többször bizonyította, mindegy, mekkora hátrányban van, amíg a meccs idejét visszaszámláló óra nem nullát mutat, küzd, hajt az egyenlítésért, győzelemért. Becze Tihaméréknek ezúttal is majdnem összejött a bravúr, de a háromgólos hátrányból csak kettőt tudtak ledolgozni, így a Gyergyó 3–2-re nyert, és ugyanilyen különbséggel vezet a párharcban is. Folytatás csütörtökön.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

DÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS

GYERGYÓI HK (romániai)–SC CSÍKSZEREDA (romániai) 3–2 (0–0, 2–0, 1–2)

Gyergyószentmiklós, 1270 néző. V: Mach, Máhr-Stumpf, Muzsik, Szabó Dávid

GYERGYÓ: RINNE – Haaranen, Jalasvaara / Mesikämmen, FEJES (1) / Raymond, Wardley –Orban (1), Gerads 1, Sárpátki / Vincze P., Császár (1), Bodó 1 / Sándor-Székely, Tranca, Väyrynen 1 / IMRE (1), Csiszer, Szigeti. Edző: Markus Juurikkala

CSÍKSZEREDA: Adorján – Davis, Ferencz-Csibi / Salló, Láday / Gecse, Pivcakin (1) / Bíró, Kristó – Rokaly Sz., Honejsek, Becze T. / Péter B., Részegh T., Lorraine 1 / FORSBERG (1), Reisz (1), ROKALY N. 1 / Casaneanu, Silló, Fodor Cs. (1). Edző: Kevin Constantine

Kapura lövések: 37–27. Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. 1/0

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 3–2 a Gyergyó javára