Erste Liga: negyedszer is legyőzte a Csíkszeredát, így bajnok lett a Gyergyói HK!

Nem sokon múlott, hogy emberhátrányos góllal kezdődjön a döntő hatodik meccse: Koska Mesikämmen kiállítása miatt emberhátrányba került a Gyergyó, mégis Dallas Gerads és Bodó Christopher ugorhatott meg 2 az 1 ellen, és az amerikai keresztpasszát a korábbi magyar válogatott csatár lőhette volna be, ha jobban találja el, de Adorján Attila így is nagy bravúrral mentett. Másfél perccel később aztán megszerezte a vezetést a vendégcsapat, és ebben Mesikämmen ismét benne volt, hiszen róla pattant a korong Reisz Áron elé, aki pedig bekotorta a pakkot Juha Rinne mellett a kapuba. A kapott gól csak még jobban felpaprikázta a Csíkszeredát, amely fokozta a tempót és szinte állandó megszállás alá vette a támadóharmadot, s óriási nyomás alatt tartotta Adorján kapuját. Végül hosszú percek alatt góllá érett a nagy vendégfölény: Császár Márk távoli lövése talált utat Adorján kapujába, hivatalosan a kapus előtt beleérő Vincze Péter lett a gólszerző. Az egyenlítés után megfontoltabb hokira váltottak a csapatok, de így is gyorsan lepörgött a szünetig az idő.

A középső felvonásban fokozatosan nagyobb fölénybe került a Gyergyó, aminek átmenetileg vetett csak véget Gerads kétperces büntetése – a Csíkszereda ugyanakkor harmadik fórját is kihasználatlanul hagyta, ami vészes könnyelműségnek bizonyult utóbb, főleg, hogy az amerikai visszatérése után másfél perccel megszerezte a vezetést a vendégcsapat. Imre Patrik nagyszerű, kapu mögül érkező passza után Fejes Nándor balról, közelről, kíméletlenül felvarrta a korongot a hosszú felsőbe. A harmad hajrájához közeledve aztán előbb elcserélte magát a Gyergyó, majd fél perc múlva Mesikämmen begyűjtötte második kétpercét is, ám hiába játszhatott másfél percen át kettős fórban a Csíkszereda, nem sikerült az egyenlítés, így a felek úgy mehettek az utolsó szünetre, hogy ha nem sikerül az egyenlítés a Csíknak, a Gyergyó megszerzi a bajnoki címet.

Nem sikerült, sőt igazán közel sem járt hozzá a szeredai csapat, miután a harmadik játékrészben sokáig még a kapuk sem igazán forogtak veszélyben. Az utolsó percekre aztán megélénkült a mérkőzés, amikor előbb minden mindegy alapon, négy perccel a vége előtt kapus nélküli támadásra váltott a hazai brigád, de Sándor-Székely Ottó 40 másodperc után betalált az üres kapuba, beállítva ezzel a 3–1-es vendéggyőzelmet jelentő végeredményt.

Ezzel tehát a Gyergyói HK 2023 után és a klub történelmében másodszor lett az Erste Liga bajnoka – egyben sorozatban ötödször lett erdélyi csapat az Erste Liga legjobbja.

ÖSSZEFOGLALÓ

ERSTE LIGA

DÖNTŐ, 6. MÉRKŐZÉS

SC CSÍKSZEREDA (romániai)–GYERGYÓI HK (romániai) 1–3 (1–1, 0–1, 0–1)

Csíkszereda, Vákár Lajos Műjégpálya, 1950 néző. Vezette: Mach, Tóth R. – Muzsik, Váczi

CSÍKSZEREDA: Adorján – Davis, Ferencz-Csibi / Salló, Láday / Pivcakin, Gecse / Bíró, Kristó – Rokaly Sz., Honejsek, Becze T. / Péter B., Részegh T., Lorraine / Forsberg, Reisz 1, Rokaly N. / Casaneanu (1), Silló, Fodor Cs. (1). Edző: Kevin Constantine

GYERGYÓ: RINNE – Haaranen, Jalasvaara / Mesikämmen, FEJES N. 1 (1) / Raymond, Wardley – Vincze P. 1, Császár (1), Bodó / Orbán, Gerads, Sárpátki / SÁNDOR-SZÉKELY 1, Tranca (1), Väyrynen / IMRE (1), Csiszer, Szigeti. Edző: Markus Juurikkala

Kapura lövések: 26–18

Emberelőny-kihasználás: 0/6, ill. 0/2

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc végeredménye: 4–2 a Gyergyói HK javára.

AZ ÜNNEPLÉS