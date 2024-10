Erste Liga: jó kezdésének köszönhetően győzött a BJA Újpesten

A Budapest Jégkorong Akadémia ellen az Újpest alaposan bentrakadt az öltözőben vasárnap kora este, a káposztásmegyeriek már a negyedik percben kétgóllal vezettek: Sofron István ziccere után Judd Blackwater a felső léc segítségével bombázott a pénteki pihenője után vasárnap este a lila-fehérek kapujába visszatérő Rajna Miklós kapujába. Ugyan a házigazdák Stephen Desrocher révén még a szünet előtt szépítettek, a mérkőzés 31. percében eső Varga Arnold-gól után újabb már nem született, így a BJA bezsebelte a három pontot.

A listavezető Gyergyói HK erdélyi rangadót nyert a Csíkszereda ellen hazai jégen, úgy, hogy a vendéglátók csupán a középső harmadban találtak be – mondhatnánk azt is, hogy egy bő ötperces időszakra tartogatták a puskaport Bodóék. A Sportklub még az első harmad tizedik percében megszerezte a vezetést Fodor Csanád találatával, majd a jött a középső felvonás közepe, amikor előbb Sebastien Sylvestre, aztán Chris Bodó, majd Evan Wardley is betalált, az első és az utolsó gól között 5 perc 40 másodperc telt el. Ezzel a győzelmével a Csík sorozatban kilencedik Erste Liga-meccsén győzött, ennél hosszabb sorozat jelenleg nincs a ligában.

A nap legfordulatosabb mérkőzését végül az utoljára kezdődő találkozó hozta: a DEAC fogadta az eddig egyetlen alapidős és győzelmet és egy hosszabbításos vereséget, valamint kilenc vereséget felmutató Dunaújvárosi Acélbikákat, amelyre rá sem lehetett ismerni...

A meccs első gólját ugyan a hazaiak szerezték, ám az első pihenőre már vendégelőnnyel mentek a felek: 2–1-es újvárosi vezetést mutatott az eredményjelző 20 perc játék után. Alig kezdődött el a második felvonás, kettőre nőtt a vendégek előnye, az első gólját szerző, két gólig, három asszisztig jutó Tyler Watkins révén, a hazaiak viszont rendre visszazárkóztak minimális különbségre a hét gólt hozó második harmadban, amelynek végén 6–4-re vezetett a vendégcsapat.

A harmadik játékrészben aztán váratlanul elzárták a gólcsapokat a felek, befoltozták a kiszakadt gólzsákokat, s sokáig csupán a debreceni Kreisz Brúnó találata volt az egyetlen, amelyet felgyezhettünk. Végül 68 másodperccel a rendes játékidő letelte előtt Ilja Culigin lövése után a korong bekerült a vendégek kapujába, és miután a DAB már nem tudott újítani, így jöhetett a hosszabbítás. Ez pedig mindössze 40 másodpercig tartott, merthogy a meccs első gólját szerző és egyébként triplázó Jevgenyij Mozernek ennyi időre volt szüksége, hogy mattolja az újvárosi kapuban 53 (!) védést bemutató Sági Máté kapust.

Ezzel a Dunaújváros harmadszor szerzett pontot az idény során, bár Ságiék a történtek ismeretében egészen biztosan nem így képzelték a meccs lezárását.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

UTE–Budapest JAHC 1–3 (1–2, 0–1, 0–0)

Gyergyói HK (romániai)–SC Csíkszereda (romániai) 3–1 (0–1, 3–0, 0–0)

FEHA19–DVTK Jegesmedvék 4–3 (1–1, 2–2, 0–0, 0–0, 1–0) – szétlövéssel

DEAC–Dunaújvárosi Acélbikák 7–6 (1–2, 3–4, 2–0, 1–0) – hosszabbításban

Tabella és részletes jegyzőkönyvek később!