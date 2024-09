Erste Liga: az FTC otthonában győzött az Újpest

A lila-fehéreknél Laskawy Ferenc duplázott, majd Kyle Just is betalált, a végeredményt pedig Németh Attila állította be. A dudaszó pillanatában Paavo Anttoni Tyni lőtt a hálóba, de a második FTC-gólt a játékvezetők nem adták meg.

Az UTE legutóbb 2020. december 28-án tudott a rendes játékidőben győzni a Ferencváros vendégeként.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

FTC-TELEKOM–UTE 1–3 (0–1, 0–0, 1–2)

Tüskecsarnok, 1074 néző. V: Rencz, Babic, Sábián, Szabó D.

FTC: Arany (Nagy K.) – Tyni, Karmeniemi / Helgesen, Haranghy / Seregély, Crespi / Mártonffy, Farkas B. – GALAJDA, Brady, Turbucz / Razumnjak, Kestila, Heino / Tóth G., Mattyasovszky (1), NÉMETH A. 1 / Banga, Bán K., Bogáti. Edző: Fodor Szabolcs

UTE: RAJNA – Desrocher, Kiss D. / SOL (1), Tornyai (1) / Pokornyi, Franyó / Rósa, Nádasy – Szalma, McNulty, Walker / Kiss P., JUST 1 (1), DANSEREAU (1) / Kovács A., Páterka, Laskawy 2 / Kovács S., Szabó Rácz, Simon P. Edző: Jason Morgan

Kapura lövések: 34–20. Gól – emberelőnyből: 5/0, ill. 3/1. Fegyelmi büntetések: végleges kiállítás (Karmeniemi)

KÉSŐBB

16.30: Corona Brasov (romániai)–DVTK Jegesmedvék

17.00: Dunaújvárosi Acélbikák–DEAC

17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Budapest JAHC

17.30: FEHA19–Gyergyói HK (romániai)