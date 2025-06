Hazatért a válogatott csatár, főszereplővé vált a piacon a Paks – körkép

AZ ELMÚLT HÉT ÖSSZEFOGLALÓJA

Az elmúlt egy hét egyik főszereplője volt a hazai piacon a Paksi FC, amely három játékost is NB II-es csapatoktól szerződtetett: Pető Milánt Fehérvárról, Zeke Máriót Kecskemétről, Szalai Józsefet pedig Mezőkövesdről, igaz utóbbit egy évre kölcsönadják a kövesdieknek. A tolnaiaktól ugyanakkor távozott Mezei Szabolcs (Topolya), Szabó Bálint (Csíkszereda), Kovács Krisztián (Fehérvár), Kocsis Bence (Fehérvár), Győrfi Milán (Kecskeméti TE, kölcsönbe) és Skribek Alen, aki a Zalaegerszeg első nyári új szerzeménye lett (kölcsönbe érkezett Paksról). A Debrecen spanyol középpályást igazolt (Fran Manzanara), a Ferencváros belga védőt (Toon Raemaekerst), a DVTK legutóbb a Fehérvárról érkezett Ivan Saponjicsot jelentette be, az ETO FC Győr a Gyirmóttól igazolt ukrán csatárt, Olekszandr Piscsurt, a Nyíregyháza pedig az MTK-tól távozó szerb Nemanja Antonovot szerződtette. A Puskás Akadémiához tért haza Németországból a négyszeres magyar válogatott csatár, Németh András és Felcsúton folytatja Dala Martin is. Novothny Soma Lengyelországból tért haza Kisvárdára, míg Bohdan Melnik egy év után, Fehérvárról tért vissza az NB II bajnokához. Miközben a másik újonc Kazincbarcika sorra jelentette be az elmúlt napokban az új igazolásait, múlt hét végéig kilenc nyári szerzeményről számoltunk be a borsodiaknál.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL

Érkezők: Fran Manzanara (spanyol, Racing Ferrol – Spanyolország)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Batai Tamás (BVSC-Zugló), Engedi Márk (Tiszakécskei LC), Erdélyi Benedek (BVSC-Zugló), Gyenti Kristóf (Békéscsaba), Kohut Máté (Békéscsaba 1912 Előre), David Nwachukwu (nigériai, BVSC-Zugló). Kooperációs kölcsön után (Mezőkövesd Zsóry): Cibla Flórián, Doktor Zsolt, Hornyák Csaba, Vidnyánszky Mátyás

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Katona Levente (Kecskeméti TE), Andoni López (Ponferradina – Spanyolország), Josua Mejías (venezuelai, Kallithea – Görögország, szabadon igazolható), Iván Rodríguez (spanyol, Antequera CF – Spanyolország), Anesztisz Vlahomitrosz (görög, PASZ Lamia – Görögország,)

Távozók: Henrik Castegren (svéd, IK Sirius – Svédország), Brandon Domingues (francia-portugál, Real Oviedo – Spanyolország), Ferenczi János (FK Csíkszereda – Románia, szabadon igazolhatóként), Gonda Suicsi (japán, szabadon igazolható), Kocsis Gergő (szabadon igazolható), Krisztijan Malinov (bolgár, szabadon igazolható), Megyeri Balázs (ETO FC Győr, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Maurides (Maurides Roque Junior, brazil, FC St. Pauli – Németország), Arandjel Sztojkovics (szerb, Partizan Beograd – Szerbia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Jorgo Pëllumbi (albán)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL

Érkezők: Anderson Esiti (nigériai, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Megyeri Gábor (Bp. Honvéd), Mucsányi Márk (Újpest FC, szabadon igazolhatóként), Sajbán Máté (Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolható), Ivan Saponjics (szerb, Fehérvár FC)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Bokros Szilárd (FC Kosice – Kassa, Szlovákia), Csatári Gergő (Kolorcity Kazincbarcika), Derényi Nándor (Putnok FC), Fekete Vince (Putnok FC), Ferencsik Bálint (Békéscsaba 1912 Előre), Szamosi Ádám (Bp. Honvéd). Kooperációs kölcsön után (Kolorcity Kazincbarcika): Bacsa Benjámin, Demeter Milán, Dojcsák Bence, Kristóf Márk, Lajcsik Vencel

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Bright Edomwonyi (nigériai, Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként). Kooperációs kölcsön keretében: Dojcsák Bence, Bohdan Furdeckij, Sáreczki Szabolcs, Nazar Kovalenko (Mezőkövesd-Zsóry FC)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Uros Drezgics (szerb, Rubin Kazany – Oroszország), Huszár Marcell (ETO FC Győr), Marko Rakonjac (montenegrói, Lokomotiv Moszkva – Oroszország), Simon Barnabás (Paksi FC), Skribek Alen (Paksi FC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk:

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC GYŐRNÉL

Érkezők: Alexander Abrahamsson (svéd, Zaglebie Lubin – Lengyelország, szabadon igazolhatóként), Megyeri Balázs (Debreceni VSC, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Piscsur (Gyirmót FC Győr, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Csóka Bálint (szlovákiai, FC STK 1914 Samorín – Somorja, Szlovákia), Farkas Balázs Kesző (Bp. Honvéd), Huszár Marcell (Diósgyőri VTK), Koncz Dávid (FC STK 1914 Samorín – Somorja, Szlovákia), Matija Krivokapics (montenegrói, KFC Komárno – Komáromi FC, Szlovákia), Lacza Alex (Kozármisleny). Kooperációs kölcsön után (Szentlőrinc): Vingler László

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Kocsis Botond

Kiszemeltek: Nagy Olivér (Ferencvárosi TC, legutóbb kölcsönben Soroksár SC)

Távozók: Mamady Diarra (mali, lejárt a szerződése), Szépe János (szlovákiai, MTK Budapest, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Nadir Benbuali (algériai, Charleroi SC – Belgium), Eneo Bitri (albán, Valerenga – Norvégia), Zseljko Gavrics (szerb-bosnyák, DAC 1904 – Szlovákia), Dino Grozdanic (horvát, Asztereasz Tripolisz – Görögország), Vitális Milán (DAC 1904 – Szlovákia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Albion Marku (albán), Ruisz Barnabás, Michal Skvarka (szlovák)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne Victory – Ausztrália), Cadu (Carlos Eduardo Lopes Cruz, brazil, Viktoria Plzen – Csehország, szabadon igazolhatóként), Jonathan Levi (svéd, Puskás Akadémia FC, szabadon igazolhatóként), Nagy Barnabás (Nyíregyháza Spartacus), Ötvös Bence (Paksi FC), Toon Raemaekers (belga, KV Mechelen – Belgium)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérnek: Baráth Péter (Raków Czestochowa – Lengyelország), Fortune Bassey (nigériai, DAC 1904 – Szlovákia?), Botka Endre (Kecskeméti TE), Gruber Zsombor (MTK Budapest), Katona Bálint (Kecskeméti TE), Kenan Kodro (bosnyák, Gaziantep FK – Törökország?), Pászka Lóránd (Kecskeméti TE), Edgar Szevikjan (örmény, Lokomotiv Moszkva – Oroszország)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Juan Alvina Bezerra (brazil, FK Olekszandrija – Ukrajna), Gavriel Kanicsovszki (angol-izraeli, Maccabi Tel-Aviv – Izrael, szabadon igazolható), Issouf Sissokho (mali, Maccabi Tel-Aviv – Izrael)

Távozók: Mohamed Ben Romdan (tunéziai, Al-Ahli – Egyiptom), Eldar Civic (bosnyák, FK Baltyika – Oroszország), Virgil Roy Misidjan (suriname-i-holland, NEC – Hollandia), Owusu Kwabena (ghánai, legutóbb kölcsönben MKE Ankaragücü – Törökország)

Kölcsönbe távozók: Bolgár Botond (Kecskeméti TE)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Pászka Lóránd (FK Csíkszereda – Románia), Philippe Rommens (belga)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC-NÉL

Érkezők: Gyollai Dániel (Glentoran – Észak-Írország), Kun Olivér (Puskás Akadémia II), Menyhárt Barnabás (Bp. Honvéd II), Mihajlo Meszhi (ukrán, Kecskeméti TE, szabadon igazolhatóként), Dominik Mulac (horvát, NK Opatija – Horvátország), Rácz László (Pécsi MFC, legutóbb kölcsönben Kozármisleny), Martin Slogar (horvát, HNK Gorica – Horvátország), Szalai Bence (DVTK II), Schuszter Ronald (Kozármisleny)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Pethő Bence (Vasas FC, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Baranyai Nimród (Újpest FC), Csatári Gergő (Diósgyőri VTK), Debreceni Ákos (Paksi FC). Kooperációs kölcsön után (Diósgyőri VTK): Bacsa Benjámin, Demeter Milán, Dojcsák Bence, Kristóf Márk, Lajcsik Vencel

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Lucas (brazil-magyar, Tiszakécske), Varga József (Tiszakécske)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISVÁRDA MASTER GOODNÁL

Érkezők: Novothny Soma (Ruch Chorzów – lengyel), Toniszlav Jordanov (bolgár, Arda – Bulgária), Marko Matanovics (montenegrói, FK Sarajevo – Bosznia-Hercegovina, kölcsön után végleg), Medgyes Sinan (magyar-szlovák, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Bohdan Melnik (ukrán, Fehérvár FC), Nagy Krisztián (Kecskeméti TE), Oláh Bálint (Budafoki MTE, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Jaroszlav Heles (ukrán-magyar, Szentlőrinc)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Czékus Ádám (békéscsabai kölcsön után Kecskeméti TE), Széles Imre (MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Pap Zsolt (közös megegyezéssel), David Puclin (lejár a szerződése)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz:

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Szőr Levente (Szeged-Csanád GA)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL

Érkezők: Átrok István Zalán (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Kozármisleny), Bévárdi Zsombor (Puskás Akadémia, legutóbb kölcsönben Bp. Honvéd), Jakub Plsek (cseh, Puskás Akadémia FC, szabadon igazolhatóként), Széles Imre (Kisvárda, szabadon igazolhatóként), Szépe János (szlovákiai, ETO FC Győr, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérnek: Kovács Mátyás (Fehérvár FC), Lehoczky Roland (Vasas FC), Szűcs Patrik (Budafoki MTE)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC)

Távozók: Nemanja Antonov (szerb, Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként), Bobál Dávid (lejár a szerződése), Hej Viktor (ukrán-magyar, lejár a szerződése), Merényi Ádám (budafoki kölcsön után Kecskeméti TE), Nagy Zsombor (lejár a szerződése), Stieber Zoltán (lejár a szerződése), Végh Bence (FK Csíkszereda – Románia), Zuigeber Ákos (budafoki kölcsön után Bp. Honvéd)

Kölcsönbe távozók: Herczeg Botond (szegedi kölcsön után Budafoki MTE), Stumpf Gábor (Budafoki MTE)

Kölcsönből visszatért klubjához: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Kosznovszky Márk (Portsmouth – Anglia), Molnár Rajmund (Besiktas – Törökország, illetve Hollandia)



NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: Nemanja Antonov (szerb, MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Bright Edomwonyi (nigériai, Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Májer Milán (Kecskeméti TE, szabadon igazolhatóként), Bojan Szankovics (szerb-horvát, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérnek: Bese Balázs (Opus Tigáz Tatabánya), Horváth Kevin (Mezőkövesd Zsóry), Németh Barnabás (Vasas FC), Oláh Benjámin (Mezőkövesd Zsóry), Pataki Bence (Tiszakécske), Pinte Patrik (szlovák-magyar, Bp. Honvéd)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Sztefanosz Evangelu (görög, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolható), Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia), Katona Bálint (Ferencvárosi TC, legutóbb kölcsönben Kecskeméti TE), Katona Levente (Kecskeméti TE), Katona Mátyás (Fehérvár FC), Kis Patrik (romániai, Universitatea Cluj, legutóbb kölcsönben ACS – Románia, próbajáték), Manner Balázs (Ferencvárosi TC, legutóbb kölcsönben Soroksár SC), Somogyi Ádám (Bp. Honvéd), Szendrei Norbert (Zalaegerszegi TE FC), Tarcsi Róbert (szlovákiai, ETO Akadémia – próbajáték) Vukk Zsombor (Nagykanizsa, próbajáték)

Távozók: Ronaldo Deaconu (román, Unirea Slobozia – román), Géresi Krisztián (visszavonult), Nika Kvekveszkiri (grúz, lejár a szerződése), Matheus Leoni (brazil), Nagy Barnabás (Ferencvárosi TC), Darko Velkovszki (északmacedón, lejár a szerződése)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia FC), Kovács Krisztián (szlovák-magyar, Paksi FC), Ognjen Radosevics (szerb-magyar, Újpest FC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Kovács Milán (Debreceni VSC, Diósgyőri VTK), Kovácsréti Márk (Puskás Akadémia, Újpest FC)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A PAKSI FC-NÉL

Érkezők: Zeke Márió (Kecskeméti TE), Pető Milán (Fehérvár FC), Szalai József (Mezőkövesd Zsóry)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: Debreceni Ákos (Kolorcity Kazincbarcika), Debreceni Zalán (Kozármisleny), Kocsis Bence (BVSC-Zugló), Kovács Krisztián (szlovák-magyar, Nyíregyháza Spartacus), Lapu Andor (Opus Tigáz Tatabánya), Lépő Kristóf (Kozármisleny), Nyári Patrik (Szentlőrinc), Simon Barnabás (Diósgyőri VTK), Szabó Bálint (Fehérvár FC), Szekszárdi Milán (Szentlőrinc), Szendrei Ákos (Mezőkövesd Zsóry), Volter Patrik (VSC 2015 Veszprém). Kooperációs kölcsön után (Kozármisleny): Pesti Zoltán

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Hegedűs János (FK Csíkszereda – Románia, kölcsön után végleg), Mezei Szabolcs (Topolyai SC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Szabó Bálint (FK Csíkszereda – Románia), Kovács Krisztián (Fehérvár FC, legutóbb kölcsönben Nyíregyháza Spartacus), Kocsis Bence (Fehérvár FC, legutóbb kölcsönben BVSC-Zugló),

Kölcsönbe távozók: Győrfi Milán (Kecskeméti TE), Skribek Alen (Zalaegerszeg), Szalai József (Mezőkövesd Zsóry)

Kölcsönből visszatér klubjához: Szappanos Péter (Al-Fateh – Szaúd-Arábia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Könyves Norbert (magyar-szerb, lejár a szerződése), Varga Roland (lejár a szerződése)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL

Érkezők: Dala Martin (Fehérvár FC), Kerezsi Zalán (Budapest Honvéd, kölcsön után végleg), Lukács Dániel (Kecskeméti TE), Nagy Zoárd (Csákvár, szabadon igazolhatóként), Németh András (magyar-dél-afrikai, Hamburger SV – Németország, legutóbb kölcsönben SC Preussen Münster – Németország)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérnek: Dusinszki Szabolcs (román-magyar, Csákvár), Farkas Bendegúz (Nyíregyháza Spartacus), Kocsis Dominik (Tiszakécskei LC), Ominger Gergő (Fehérvár FC), Posztobányi Patrik (Mezőkövesd Zsóry), Vajda Roland (Kozármisleny)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia)

Távozók: Bakti Balázs (Zalaegerszegi TE FC, kölcsön után végleg), Bévárdi Zsombor (kispesti kölcsön után MTK Budapest), Kocsis Dominik (Fehérvár FC), Jonathan Levi (svéd, Ferencvárosi TC, szabadon igazolhatóként), Pécsi Ármin (Liverpool FC – Anglia), Jakub Plsek (cseh, MTK Budapest, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Ominger Gergő (Fehérvár FC), Vajda Roland (Fehérvár FC)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Lamin Colley (gambiai, Universitatea Craiova – Románia), Dusinszki Szabolcs (romániai, Csíkszereda), Farkas Bendegúz (Nyíregyháza Spartacus),

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Arijan Ademi (horvát-északmacedón, Dinamo Zagreb – Horvátország, szabadon igazolható), Juhász Bence (Mezőkövesd Zsóry), Aljosa Matko (szlovén, NK Celje – Szlovénia)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Baranyai Nimród (Kolorcity Kazincbarcika), Kovács Dominik (BVSC-Zugló), Ognjen Radosevics (szerb-magyar, Nyíregyháza Spartacus). Kooperációs kölcsön után (BVSC-Zugló): Babós Levente, Mucsányi Miron, Simon Balázs, Tóth Ákos

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Dénes Csanád Vilmos (Zalaegerszegi TE FC)

Távozók: Chukwujekwu Simeon Ajanah-Chinedu (nigériai, szabadon igazolható), Genzler Gellért (szabadon igazolható), Mucsányi Márk (Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Vincent Onovo (nigériai, szabadon igazolható), Simon Krisztián (befejezte a profi játékos-pályafutását)

Kölcsönbe távozók: Varga György Balázs (szegedi kölcsön után Budafoki MTE)

Kölcsönből visszatért klubjához: Mamoudou Karamoko (francia-elefántcsontparti, FC Köbenhavn – Dánia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Bakti Balázs (Puskás Akadémia FC, kölcsön után végleg)

Kölcsönbe érkezők: Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, ismét kölcsön), Skribek Alen (Paksi FC)

Kölcsönből visszatérnek: Huszti András (Fehérvár FC), Klausz Milán (NK Nafta – Szlovénia), Papp Csongor (Szentlőrinc), Senkó Zsombor (NK Nafta – Szlovénia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Wolf Gergő

Kiszemeltek: Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica), Fabricio Amato (argentin, Estuidantes II, jelenleg Independiente Rivadavia – kölcsönben)

Távozók: Anderson Esiti (nigériai, Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Sztefanosz Evangelu (görög, szabadon igazolható, érdeklődnek iránta: Nyíregyháza Spartacus), Medgyes Sinan (magyar-szlovák, Kisvárda, szabadon igazolhatóként), Bojan Szankovics (szerb-horvát, Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Szafronov (ukrán, szabadon igazolható), Szalay Szabolcs (FK Csíkszereda – Románia, legutóbb kölcsönben NK Nafta – Szlovénia), Sajbán Máté (Diósgyőri VTK, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatért klubjához: Almási László (szlovákiai, Baník Ostrava – Csehország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Dénes Csanád Vilmos (Újpest FC, Hollandia, Horvátország, Lengyelország), Marko Cubrilo (bosnyák), Jack Ipalibo (nigériai), Szendrei Norbert (Nyíregyháza Spartacus)

A legutóbbi, téli átigazolási időszak történései itt olvashatók!