75 másodperc alatt három gól, sima fehérvári győzelem az osztrák hokiligában

IGAZI ERŐFELMÉRŐ lesz a Fehérvár számára ez a hétvége, ugyanis Kiss Dávid együttese a két tavalyi döntőssel csap össze az elkövetkezendő napokban, pénteken a Klagenfurt, vasárnap a Salzburg szerepel a Volán „menüjében”.

„A két tavalyi döntőssel játszunk. Ilyen ellenfelek ellen a hangsúly az egy az egy elleni szituációk megnyerése – mondta a klub honlapjának Kiss Dávid vezetőedző. – Egy az egy ellen bárki hibát követ el, abból óriási gólszerzési lehetőség nyílhat, ezért kell úgy mozognunk, hogy mindig tudjuk egymást segíteni. Képzett csapatokkal játszunk, rengeteg gólérzékeny támadójuk van, akik ha lehetőségük van rá, kapura rakják a korongot. A játékrendszerünk egyre tisztább mindenkinek, az újaknak is, persze egy-egy hiba benne lehet.”

A Fehérvár péntek este sem léphetett jégre a legerősebb összeállításában, ugyanis Trevor Cheek és Tim Campbell sérülés miatt nem állhatott a szakmai stáb rendelkezésére, azonban visszatérhetett a társak közé Cameron Gaunce és Josh Atkinson is. Nem várt könnyű feladat a kék-fehérekre, a tavalyi ezüstérmes Klagenfurt három bajnokijából kettőt megnyert.

Bár nagyjából fél ház gyűlhetett össze az Alba Arénában, jó hangulatban kezdődött el a találkozó, a két fél pedig nem is kímélte egymást az első percekben, mindkét kapu előtt adódott bőven lehetőség. A helyzetek sorát a vendégek kezdték, de Joel Messner és Ramus Kulmala sem akart lemaradni, az előbbi eresztett el nagy löketett Florian Vorauer felé, a lecsorgót Kulmala próbálta bepofozni, sajnos sikertelenül. Stipsicz Bence eladott korongja után Simeon Schwinger került helyzetbe, de Rasmus Reijola hárított. A harmad második felében egyre jobban érett a fehérvári gól, ehhez segítség lehetett volna két emberelőny, de egyikkel sem sikerült élni, Vorauer stabilan védett.

A második játékrészt kicsit élesebben kezdte a KAC, majd palánk melletti lökdösődésből a magyar csapat jött ki jobban, ugyanis emberelőnybe került, Chris Brown közel járt a vezetés megszerzéséhez, de nem tudott jól beleérni a kapu torkában. A túloldalon Jesper Jensen került helyzetbe az ellentámadásból, de Reijola védett. A harmad közepén varázsolt a Fehérvár, 75 másodperc alatt háromszor is betalált, a sort Erdély Csanád gólja nyitotta, majd Mihály Ákos korongszerzése után Chase Berge volt eredményes, a pontot az i-re Gaunce bombája tette fel.

Nagy elánnál vágott bele az utolsó húsz percbe a Klagenfurt, de a vendégek reményei gyorsan tovaszálltak. Stajnoch kezére ütöttek rá (a szlovák védőt be is vitték az öltözőbe ápolni), jött is a kiállítás, amit villámgyorsan kihasznált a Volán, szép összjáték után Hári János lőtte be a negyedik hazai gólt. Magabiztosan játszott a Hydro Fehérvár AV19, ha pedig az osztrákok áttörtek a védelmen, ott volt Reijola a kapuban. Bár a klagenfurtiak becsülettel mentek előre a szépítő gólért, a játékukba helyenként már a fölösleges durvaság is megjelent, az egyik ilyen esetet követően öt perccel a vége előtt emberelőnybe került a Fehérvár. A fórban Bartalis István és Berger is közel járt az ötödik megszerzéséhez, de nem sikerült belőni az újabb gólt. A dudaszóig már nem változott a végeredmény, a Volán megnyerte az Alba Aréna első osztrák bajnokiját, méghozzá jelentős erődemonstrációval. Holytatás vasárnap a tavalyi bajnok Salzburg otthonában.

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

Hydro Fehérvár AV19–Klagenfurt (osztrák) 4–0 (0–0, 3–0, 1–0)

Alba Aréna, 3234 néző. V: Smetana (osztrák), Soós D., Gatol-Schafranek, Jedlicka (szlovák).

FEHÉRVÁR: REIJOLA – Messner, GAUNCE 1 (1) / Atkinson, Stipsicz / Stajnoch, Kiss R. (1) / Csollák – Brown (1), HÁRI 1 (1), Kuralt / Sebők (1), Bartalis, ERDÉLY 1 / Kulmala, BERGER 1 (1), Mihály (1) / Magosi, Németh, Terbócs / Ambrus G. Edző: Kiss Dávid.

KLAGENFURT: Vorauer – Unterweger, Maier / Jensen, Nickl / Strong, Preiml / Sablattnig – Bischofberger, Hundertpfund, M. Fraser / From, Herburger, Mursak / Gomboc, Obersteiner, Pastujov / SCHWINGER, van Ee, Lam. Edző: Kirk Furey.

Kapura lövések: 28–23. Gól – emberelőnyből: 6/1, ill. -.

MESTERMÉRLEG

Kiss Dávid: Nagyon összeszedett játékot mutattunk, pont ahogy kell egy hazai idénynyitányon. Örülünk, hogy ennyien kijöttek és örömet szerezhettünk nekik. Ki kell emelnem a fegyelmezettségünket, minden játékos betartotta azt, amit kértünk és elterveztünk. Többnyire jó döntéseket hoztunk a koronggal, mind a négy sorunk kellő energiát hozott magával, és végig tartottuk azt a magas energiaszintet, amivel le lehet győzni egy Klagenfurtot is.

Kirk Furey: Nem játszottunk rosszul a mérkőzésen, de aztán jött a fordulópont, minden megváltozott abban a hatvan másodpercben. Tanulnunk kell ebből is, hatvan, vagy esetleg hatvanöt percig kell teljesítenünk.