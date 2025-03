Már a világbajnoki címre készül az angol válogatott

Ezek Dan Burn napjai. A 32 éves védő gólt fejelt a Liverpool elleni, Wembley-ben rendezett, 2–1-re megnyert Ligakupa-döntőben, megszakítva ezzel a Newcastle hetven éven át tartó hazai trófea nélküli időszakát. Néhány nappal később megkapta élete első válogatott meghívóját Thomas Tuchel szövetségi kapitánytól, Albánia ellen pedig tökéletesen alakult a bemutatkozása, végigjátszotta a 2–0-ra megnyert világbajnoki selejtezőt. Ha Dan Burnből a Wembley miliője hozza ki a klasszist, örülhetnek az angolok, hétfő este ugyanis újra a nemzeti stadionban lép pályára a csapat az első fordulóban Andorrában 1–0-ra nyerő Lettország ellen. A Newcastle játékosa persze nem egy meccsel érdemelte ki a helyét Ezri Konsa mellett a védelemben, a Premier League-idény egyik legjobb védője, az új szövetségi kapitány legfontosabb változtatásai közé sorolható a szerepeltetése. Nem mintha az Európa-bajnoki ezüstérem óta romlott volna Marc Guéhi teljesítménye, ám a Sky szerint Thomas Tuchel nagyra értékeli Burn vezéri szerepét a pályán, s már korábbi sajtótájékoztatókon is hangsúlyozta, szeretné, ha játékosai húznák egymást felfelé, és ne a vereségtől való félelem tartsa őket össze. A változások nemigen érintik az Arsenal középpályását, Declan Rice-t, aki Thomas Tuchelnél talán még fontosabb szerepet kap a csapatban.

„Nagyon jó vele, a csapat energiaszintje az edzéseken kimagasló – dicsérte az új szakvezetőt Declan Rice a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón. – Amikor visszanéztük a gyakorlást, Thomas Tuchel is kiemelte, mennyire elégedett a hozzáállással, de nem kellett mondania, mi is meglepődtünk az iramon. Rendkívül energikus személyiség, rengeteget törődik a játékosokkal, a célunk egyértelmű vele: kijutni a világbajnokságra, és feltenni a második csillagot is a címerünk fölé. A kapitány megszállott az ügyben. Számos hasonlóságot találok az új válogatottbeli szerepköröm, illetve a között, amelyet Mikel Arteta kér tőlünk az Arsenalnál. A labda átmegy a védekező középpályásokon keresztül a támadó középpályásokig, de még nem volt alkalmunk sokat gyakorolni, valószínűleg a jövőben jobban letisztul a játékunk. Fontosnak tartja, hogy a játékosok közötti kapcsolatot összecsiszolja, és érezteti velünk, hogy szeret minket. Amikor magyaráz nekünk, a vállunkra teszi a kezét, és önbizalommal tölt fel bennünket, rendkívül karizmatikus személyiség. Látom, hogy több társam is profitált ebből már az első együtt töltött héten. Sokkal többet követelünk egymástól a pályán. Jó barátok vagyunk, de nyerni csak úgy lehet, ha olyasmi is elhangzik, amit nem könnyű befogadni. A kényelmetlen beszélgetésektől erősebb társasággá válhatunk.”

A lettek elleni mérkőzéssel kapcsolatban megosztott egy érdekes történetet is Declan Rice:

„Láttam, hogy legyőzték Andorrát, de ami még érdekesebb, hogy a cserekapusukkal, Rihards Matrevicsszel gyerekként a West Hamnél együtt laktam! Az akadémistáknak egy másik családnál kell élniük egy ideig, én az ő és a családja vendége voltam. Várom a találkozást, mert régen láttuk egymást. Öt védővel állnak fel, de muszáj ezt a meccset is megnyernünk, noha régen nem csapott össze a két csapat.”

„Lettország ellen megnézzük, tudunk-e ugyanazokkal a játékosokkal jobban futballozni, de az orvosoktól hallom, hogy néhányukkal vigyázni kell, mert túlterheltek lehetnek. Anthony Gordon távozott a csapattól, és még néhányuknak vannak problémái. Egyértelmű esélyesei vagyunk a lettek elleni meccsnek, de nehéz megállapítani, mire készülnek, hiszen messze mi vagyunk a legerősebb ellenfelük az elmúlt időszakból, 5–3–2-es vagy 5–4–1-es felállásra számítok tőlük. Beszéltem a csapat előtt Marcus Rashforddal és Phil Fodennel is. Látjuk az adatokból, hogy labda nélkül igyekeznek, nem lazsálnak. Mindketten tudják, mit várunk tőlük, mi is igyekszünk olyan játékszituációkat kialakítani nekik, amelyekben erősek. Rossz teljesítmény miatt egyelőre senkit sem hagyunk ki a kezdőből” – nyilatkozta Thomas Tuchel a meccset megelőző sajtótájékoztatón.

VB-SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ ANGLIA–LETTORSZÁG London, 20.45. Tv: Spíler1 Vezeti: Orel Grinfeld (izraeli)