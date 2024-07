Yamal és Williams duója cselezett eddig a legtöbbet

60 - Duos in a single team with most dribbles attempted in #EURO2024:



60 - Williams/Yamal (30+30) 🇪🇸

52 - Mbappé/Dembélé (28+24) 🇫🇷

49 - Bellignham/Saka (27+22) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

48 - Kvaratskhelia/Mikautadze (29+19) 🇬🇪

47 - Doku/De Bruyne (35+12) 🇧🇪



