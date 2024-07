Rossz szóviccel várják az angolok az Eb-döntőt – címlapok

A SPANYOL LAPOK

Vamos! – A Mundo Deportivo egyszerűen, de nagyszerűen éltette a spanyol csapatot a döntő előtt.

A mienk a jövő! – Jelentette ki címlapján a spanyol AS, amely nem meglepő módon a válogatottjuk két fiatal tehetségére, Nico Williamsre és Lamine Yamalra helyezte a hangsúlyt.

Jöhet a negyedik! – A spanyol Marca a döntő előtti címlapján kijelenti, hogy már csak az angolok állnak a spanyolok útjában egy tökéletes Eb-győzelemhez, ami immár a negyedik lenne az ibériaiaknak.



AZ ANGOL LAPOK

We Kane do it! – Rossz szóviccel buzdítanak az angolok. A Sunday Express a „we can do it” (meg tudjuk csinálni) felkiáltást Harry Kane nevével átírva adta ki a címlapján. Ezen felül a lap felteszi a nap legfontosabb kérdését is: haza tudja-e vinni 58 év után a trófeát Anglia.

Üvöltés az oroszlánokért, elérkezett a sorsfordító nap! – A Daily Star főoldalán szintén azt emeli ki, hogy Angliának hatalmas lehetősége van megszakítani az 58 esztendős trófea nélküli időszakát.

Győzni fogunk! – Magabiztos kijelentéssel nyitja a vasárnapi számát a The Sun. A hírportál a címlapján azt is kiemeli, hogy Vilmos herceg azt üzente az angol válogatott játékosainak, hogy fejezzék be, amit elkezdtek.