Xherdan Shaqiri az NS-nek: Sokan lebecsülik a magyarokat, pedig nem kellene

– Svájcban az egyik legforróbb témaként tálalják, milyen szerepet tölthet be a nyári Európa-bajnokságon a válogatottban. Mennyi lehetőségre számíthat?

– Az erről zajló vitát kissé kellemetlennek tartom – nyilatkozta Xherdan Shaqiri, a magyarok szombati csoportellenfelének 32 éves támadója, aki pályafutása során a Bayern München, az Internazionale és a Liverpool játékosa is volt, az év végéig a Chicago Fire-hoz köti szerződés. – Minden profi futballista, akit az Európa-bajnokságra neveznek, kilencven percet akar a pályán tölteni, nem csupán ötvenet vagy hatvanat. Máskülönben nem is lehet a válogatottban hozzálátni a munkához, készen kell állni a bevetésre. A legvégén úgyis Murat Yakin szövetségi kapitány dönt a felállásról, az összetételről. Az ő tiszte eldönteni, ki mennyit játszik, nekünk, labdarúgóknak pedig el kell fogadnunk a döntését, legyen az számunkra kedvező vagy sem. Azért vagyok itt, hogy segítsek a csapatnak valami nagyot elérni a tornán, és ha nem leszek a kezdő tizenegy tagja, akkor is mindent megteszek, hogy az együttes hasznára váljak.

– Murat Yakin azt mondta a szombati, Ausztria elleni egy egyes döntetlennel végződő felkészülési mérkőzést követően, hogy a teste nem áll készen arra, hogy négy-öt naponta kilencvenperces igénybevételnek legyen kitéve. Egyetért ezzel?

– Tényleg ezt mondta volna? Pedig készen állok, hogy a legjobbamat nyújtsam. Nem nyaralni jöttem a válogatotthoz, hanem hogy a teljesítményemmel lendítsek a csapaton.

– Ezek szerint még nem gondolkodik a visszavonuláson.

– Mindig elmondom, amíg a testem, a csípőm, a térdem rendben van, futballozni akarok. Amikor felkelek, azt érzem, van kedvem futballozni, élvezem a játékot, de ha már nem lesz kedvem, el kell gondolkodnom a hogyan továbbról. Most annak örülök, hogy itt lehetek a válogatottal. Nem mindennapi élményben van részünk, az Európa-bajnokságok mindig különlegesek. Ez lesz a hetedik nagy tornám. Mindegyiknek megvan a maga története, mindig nagyszerű a srácokkal együtt lenni és ezt az izgalmat együtt megélni.

– Például a csapatkapitány Granit Xhakával. Mit lát rajta azok után, hogy német bajnok lett a csapatával?

– Először is remélem, hozza majd a formáját! A Leverkusen remek idényt zárt, örültem, hogy végre bajnoki címet szerzett – ez azért nagyon más, mint amikor az Arsenallal FA-kupát vagy angol Szuperkupát nyert. Emlékszem az első bajnoki címemre a Bayern Münchennel, különleges volt az a siker az őrült szurkolókkal. Granit Xhakán azt látom, hogy az eddig is rendben lévő önbizalma még nagyobb lett a válogatotthoz megérkezve. Ez örvendetes, de ez másik csapat, másik verseny és a nyomás még nagyobb rajta.

– A rutinosabb labdarúgók közé tartozva terelgeti a fiatalabbakat?

– Ha valami nem tetszik, jelzem nekik, de jó a kapcsolatom velük, ellátom őket tanácsokkal. Odafigyelünk arra, ne kerüljenek nagyobb belső nyomás alá, így is eleget helyez rájuk a média. Nem szabad sokat agyalniuk a helyzeten, élvezniük kell a tornát, nyugodtnak kell maradniuk, ha jól akarnak teljesíteni.

– Mekkora nyomást érez önmagán?

– Gyakran kérdezgetnek, ezúttal mivel rukkolok majd ki, ezért mondhatni, érzek egy kis nyomást, de csapatként kell eredményesnek lennünk. A hangulat nagyon jó a válogatottban, át kell mentenünk a csoportkörös küzdelmekre, amely közel sem lesz annyira egyszerű, mint azt sokan vélik. Erős ellenfelekkel csapunk össze, kilencven perc alatt pedig bármi megtörténhet.

– Ha már az ellenfelek: milyen csapatnak tartja a videóelemzések alapján a szombati ellenfelet, Magyarországot?

– Sokan lebecsülik a magyar csapatot, pedig nem kellene, mert az elmúlt években sok hasznos tapasztalatot szerezve nagy tornákra jutott ki – válaszolta a Nemzeti Sport kérdésére. – Kemény meccsre számítok, mert a magyaroknak jó képességű futballistáik vannak, akik ellen nem túl kellemes játszani, tudnak futballozni. Nagy küzdelemre számítok, ők is jó eredménnyel akarják kezdeni az Európa-bajnokságot. Az ilyen meccseknek nincs nagy esélyese, szóval, fel kell készülnünk. Ismerjük a saját erősségeinket, s ha kihozunk magunkból, jó esélyünk lehet Magyarország legyőzésére, de az is benne van a pakliban, hogy ilyen kaliberű együttestől vereséget szenvedünk.

– Svájci szempontból szerencsés, hogy az ön személyében van olyan játékosa, aki képes váratlant húzni.

– Szorult egyfajta kreativitás a lábamba, amit az utcai futballból örököltem. Minden csapatnak szüksége van ilyen játékosokra, akik a semmiből képesek a gólszerzésre, szabad- vagy szögletrúgásból villannak. Erre a képességre nem igazán lehet edzéssel szert tenni, egyszerűen ilyen vagyok – Lionel Messi sem gyakorlással sajátította el az ösztöneit... Boldog vagyok, hogy ez megvan bennem, értékesnek tartom.

– No, igen, a kétezertizenhatban Lengyelország ellen szerzett gyönyörű, ollózós góljához éppen ez a képesség kellett.

– Valóban csodás gól volt, de még szebb lett volna, ha továbbjutunk vele a nyolcaddöntőből. Az emléke viszont örökre megmarad, gyakran megnézem a róla készült felvételeket. Nehéz lesz újra megcsinálni...

– Sokan kérdik: ez minden idők legjobb svájci válogatottja?

– A futball fejlődik, a svájci labdarúgás csillaga magasabban ragyog, tisztelnek minket. Sok játékosunk szerepel nagy klubokban, értékes tapasztalatokat szereznek, ami sokat segít a nemzeti csapatnak. Nem tudom megmondani, ez a valaha volt legjobb svájci válogatott-e, ám a tornákon mindig fejlődtünk, kétezerhuszonegyben közel jártunk ahhoz, hogy bejussunk az Eb-elődöntőbe. Ígéretesnek látom a jövőt, remélem, egyszer Svájc is nyer Európa-bajnokságot.

– Ez az utolsó tornája?

– Napról napra élem az életemet, úgyhogy nehéz megmondanom, hol látom magamat két év múlva. Egy biztos: a télen lejár a chicagói szerződésem, szerintem visszatérek Európába. Hogy mi lesz velem, meglátjuk, nyugodtan várom az előttem álló időszakot. Jól érzem magam, de fontos lenne a válogatott szempontjából, hogy ismét Európában futballozzak.

SVÁJC

Kapusok: 21 – Gregor Kobel (Borussia Dortmund – Németország), 12 – Yvon Mvogo (Lorient – Franciaország), 1 – Yann Sommer (Internazionale – Olaszország)

Védők: 5 – Manuel Akanji (Manchester City – Anglia), 4 – Nico Elvedi (Mönchengladbach – Németország), 13 – Ricardo Rodríguez (Torino – Olaszország), 22 – Fabian Schär (Newcastle – Anglia), 2 – Leonidas Stergiou (VfB Stuttgart – Németország), 3 – Silvan Widmer (Mainz – Németország), 15 – Cédric Zesiger (Wolfsburg – Németország)

Középpályások: 20 – Michel Aebischer (Bologna – Olaszország), 25 – Zeki Amdouni (Burnley – Anglia), 8 – Remo Freuler (Bologna – Olaszország), 24 – Ardon Jashari (Luzern), 26 – Fabian Rieder (Rennes – Franciaország), 23 – Xherdan Shaqiri (Chicago Fire – Egyesült Államok), 16 – Vincent Sierro (Toulouse – Franciaország), 11 – Renato Steffen (Lugano), 17 – Rubén Vargas (Augsburg – Németország), 10 – Granit Xhaka (Bayer Leverkusen – Németország), 6 – Denis Zakaria (Monaco – Franciaország)

Csatárok: 18 – Kwadwo Duah (Ludogorec – Bulgária), 7 – Breel Embolo (Monaco – Franciaország), 19 – Dan Ndoye (Bologna – Olaszország), 9 – Noah Okafor (Milan – Olaszország), 14 – Steven Zuber (AEK Athén – Görögország)

Szövetségi kapitány: Murat Yakin

A-CSOPORT

JÚNIUS 14., PÉNTEK

21.00, München: Németország–Skócia

JÚNIUS 15., SZOMBAT

15.00, Köln: MAGYARORSZÁG–Svájc

JÚNIUS 19., SZERDA

18.00, Stuttgart: Németország–MAGYARORSZÁG

21.00, Köln: Skócia–Svájc

JÚNIUS 23., VASÁRNAP

21.00, Stuttgart: Skócia–MAGYARORSZÁG

21.00, Frankfurt am Main: Svájc–Németország