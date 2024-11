Győzelmi kényszerben a svájci válogatott

Szorult helyzetben van az Európa-bajnokság csoportküzdelmében a magyar válogatottat legyőzve maga mögé utasító, negyeddöntőig menetelő Svájc a Nemzetek Ligájában: négy forduló után az utolsó helyen áll egy szerzett ponttal, és ha nem győzi le hazai pályán a harmadik helyezett Szerbiát, kiesik a B-ligába. A FIFA-világranglista 17. helyezettjének kerete valamelyest átalakult a nyári torna óta, visszavonult a nemzeti csapattól Xherdan Shaqiri és Yann Sommer is, ám a játékosállomány így is ütőképes – ezért is meglepő, hogy jó eséllyel búcsúzik az elittől. A zürichi mérkőzés tétje jelentős, komoly presztízsveszteség érné a csapatot és szövetségi kapitányát, ha nem jönne össze a bennmaradás.

„A sok rossz döntés fontos pontokba került nekünk, van még mit jóvátennünk – nyilatkozta Murat Yakin szövetségi kapitány a válogatott mérkőzést megelőző sajtótájékoztatóján. – Csak a győzelem elfogadható számunkra, ehhez több váratlan húzásra és magasabb tempóra van szükségünk. Kockázatot kell vállalnunk a gólszerzés érdekében, minden játékosomnak érzelemteljesen, agresszívan kell pályára lépnie. Az egy-nullás győzelem jó kiindulási alap volna, az utolsó fordulóban elég lenne, ha Spanyolország ellen döntetlent játszanánk – korábban már bizonyítottuk, hogy képesek vagyunk megtréfálni. Otthon, a saját közönségünk előtt játszva fel vagyunk spannolva, Dánia ellen megmutattuk, hogy nagy iramban tudunk futballozni – csak a játékvezető sújtott minket az ítéleteivel. Ezúttal nem csak az a tervünk, hogy a saját játékunkat ráerőltessük az ellenfelünkre, hanem hogy az intenzitásunkkal a mi oldalunkra állítsuk a játékvezetőt is. Szeretném, ha a szerb szurkolók tisztelnének minket, remélem, nem fütyülik ki a himnuszunkat, mint ahogyan azt Szerbiában tették.”

A4-CSOPORT M Gy D V L-K Gk P 1. Spanyolország 4 3 1 – 8–1 +7 10 2. Dánia 4 2 1 1 6–3 +3 7 3. Szerbia 4 1 1 2 2–5 –3 4 4. Svájc 4 – 1 3 3–10 –7 1

NEMZETEK LIGÁJA

5. FORDULÓ

A-LIGA

1. CSOPORT

20.45: Skócia–Horvátország, Glasgow (Tv: Arena4)

20.45: Portugália–Lengyelország, Porto (Tv: Spíler1)

4. CSOPORT

20.45: Dánia–Spanyolország, Koppenhága (Tv: Spíler2)

20.45: Svájc–Szerbia, Zürich