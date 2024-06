Újabb iksz: a dánok jól jártak vele, a szerbek kiestek...

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

C-CSOPORT

DÁNIA–SZERBIA 0–0

München, Allianz Aréna. Vezette: Francois Letexier (Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni) – franciák

DÁNIA: Schmeichel – Andersen, Christensen, Vestergaard – Bah (Kristiansen, 77.), M. Hjulmand (Delaney, 77.), Höjbjerg, Maehle – Eriksen (Poulsen, 88.) – Höjlund (Dolberg, 59.), Wind (Skov Olsen, 47.). Szövetségi kapitány: Kasper Hjulmand

SZERBIA: Rajkovics – Veljkovics, Milenkovics, Pavlovics – Mijailovics (Mladenovics, 73.), I. Ilics (Vlahovics, 67.), Gudelj (Jovics, a szünetben), Zsivkovics – Szamardzsics (Tadics, a szünetben), Lukics (Sz. Milinkovics-Szavics, 87.) – A. Mitrovics. Szövetségi kapitány: Dragan Sztojkovics

Sárga lap: Wind (28.), M. Hjulmand (30.), ill. Milenkovics (4.), A. Mitrovics (83.)

Nem unatkozott a kapuban Predrag Rajkovics. Az első félidőben hol a jobb alsó sarokból, hol a balból kellett kitolnia, elkapnia a kapuja felé száguldó labdát. A dánok hatékonyabban, támadóbb felfogásban játszottak az első negyvenöt percben, ha a szünetre kétgólos előnnyel vonulnak, a szerbek nem szólhattak volna semmit… A müncheni Allianz Arénában szurkoló dán sereg nem akart hinni a szemének Predrag Rajkovics védései láttán, a szerb támadások pedig olyannyira harmatgyengék voltak, hogy több mint egy órán át egyetlen lövés, fejes sem találta el a dánok kapuját.

Meglepő volt ez, már csak azért is, mert a szerbeknek a továbbjutáshoz mindenképpen gólt kellett volna lőniük, ám a várt agresszív játékból jó ideig semmi sem valósult meg. Ahogy telt az idő, Dragan Sztojkovicsnak úgy kellett egyre többet kockáztatnia, jöttek is a cserék, egyre több támadót vezényelt pályára. A hajrában már többek között Dusan Vlahovics, Alekszandar Mitrovics, Luka Jovics és Dusan Tadics is rohamozta volna a dánok kapuját, de ziccerig ekkor sem jutott el a szerb válogatott. Úgy tűnt, ha másnap reggelig játszik a két csapat, akkor sem születik gól – így is lett. A szerbek utazhatnak haza, a dánok pedig – ha nem is lenyűgöző játékkal – túlélték a csoportkört. 0–0

1. Anglia 3 1 2 – 2–1 +1 5 2. Dánia 3 – 3 – 2–2 0 3 3. Szlovénia 3 – 3 – 2–2 0 3 4. Szerbia 3 – 2 1 1–2 –1 2 A C-csoport végeredménye

DÁNIA

Kapusok: 16 – Mads Hermansen (Leicester City – Anglia), 22 – Frederik Rönnow (Union Berlin – Németország), 1 – Kasper Schmeichel (Anderlecht – Belgium)

Védők: 2 – Joachim Andersen (Crystal Palace – Anglia), 18 – Alexander Bah (Benfica – Portugália), 6 – Andreas Christensen (FC Barcelona – Spanyolország), 13 – Mathias Jörgensen (Brighton – Anglia), 4 – Simon Kjaer (AC Milan – Olaszország), 25 – Rasmus Kristensen (Roma – Olaszország), 17 – Victor Kristiansen (Bologna – Olaszország), 5 – Joakim Maehle (Wolfsburg – Németország), 3 – Jannik Vestergaard (Leicester City – Anglia)

Középpályások: 8 – Thomas Delaney (Anderlecht – Belgium), 10 – Christian Eriksen (Manchester United – Anglia), 21 – Morten Hjulmand (Sporting CP – Portugália), 23 – Pierre-Emile Höjbjerg (Tottenham – Anglia), 7 – Mathias Jensen (Brentford – Anglia), 15 – Christian Nörgaard (Brentford – Anglia)

Támadók: 26 – Jacob Bruun Larsen (Burnley – Anglia), 14 – Mikkel Damsgaard (Brentford – Anglia), 12 – Kasper Dolberg (Anderlecht – Belgium), 24 – Anders Dreyer (FC Bruges – Belgium), 9 – Rasmus Höjlund (Manchester United – Anglia), 20 – Yussuf Poulsen (RB Leipzig – Németország), 11 – Andreas Skov Olsen (FC Bruges – Belgium), 19 – Jonas Wind (Wolfsburg – Németország)

Szövetségi kapitány: Kasper Hjulmand

SZERBIA

Kapusok: 12 – Djordje Petrovics (Chelsea – Anglia), 1 – Predrag Rajkovics (Mallorca – Spanyolország), 23 – Vanja Milinkovics-Szavics (Torino – Olaszország)

Védők: 15 – Szrdjan Babics (Szpartak Moszkva – Oroszország), 4 – Nikola Milenkovics (Fiorentina – Olaszország), 2 – Sztrahinja Pavlovics (Red Bull Salzburg – Ausztria), 24 – Uros Szpajics (Crvena zvezda), 3 – Nemanja Sztojics (Topolyai SC), 13 – Milos Veljkovics (Werder Bremen – Németország)

Középpályások: 26 – Veljko Birmancsevics (Sparta Praha – Csehország), 21 – Mijat Gacsinovics (AEK Athén – Görögország), 6 – Nemanja Gudelj (Sevilla – Spanyolország), 17 – Ivan Ilics (Torino – Olaszország), 11 – Filip Kosztics (Juventus – Olaszország), 22 – Szasa Lukics (Fulham – Anglia), 5 – Nemanja Makszimovics (Getafe – Spanyolország), 16 – Szrdjan Mijailovics (Crvena zvezda), 20 – Szergej Milinkovics-Szavics (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), 25 – Filip Mladenovics (Panathinaikosz – Görögország), 19 – Lazar Szamardzsics (Udinese – Olaszország), 10 – Dusan Tadics (Fenerbahce – Törökország), 14 – Andrija Zsivkovics (PAOK – Görögország)

Támadók: 8 – Luka Jovics (Milan – Olaszország), 9 – Alekszandar Mitrovics (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), 18 – Petar Ratkov (Red Bull Salzburg – Ausztria), 7 – Dusan Vlahovics (Juventus – Olaszország)

Szövetségi kapitány: Dragan Sztojkovics