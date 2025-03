A portugál kapitány szerint a futball ünnepe volt a Dánia elleni NL-negyeddöntő visszavágója

„Nagyon más teljesítmény volt a mostani, mint a dániai. Láttam, hogy képesek vagyunk értelmezni a játékot és tudunk helyzeteket teremteni – idézte a meccs után az UEFA.com Roberto Martínezt, a portugál válogatott szövetségi kapitányát. – Öt gólt szereztünk, ami nem könnyű. Koppenhágában is nagyon jó hangulat uralkodott, de ma (vasárnap – a szerk.) az Alvaladéban még jobb volt. A futball az élet leckéje, nem egyszerű. Nem arról szól, hogy meccseket játszunk és mindig három nullára nyerünk. Az élet is a kemény munkáról, a küzdelemről és az őszinteségről szól. A csapat megmutatta a portugálok valamennyi értékét; a küzdelmet, a rugalmasságot, a tartást és a minőséget a kulcsfontosságú pillanatokban. A szurkolók büszkék lehetnek erre a csapatra.”

A portugálok spanyol szakvezetője szerint a szurkolók több generáció elegyét láthatták a Dánia elleni találkozón: „Azt hiszem, a mai a futball ünnepe volt. Ma generációk keverékét láthattuk, Bernardo Silva a századik meccsét játszotta a válogatottban, Geovany Quenda pedig a kispadon foglalt helyet. A pályára lépő játékosok mindegyike megmutatta azt a munkát, amit az elmúlt két év alatt elvégeztünk. Úgy gondolom, a mai játékunkkal teljesen letöröltük magunkról a koppenhágai teljesítményünket.”

A portugál válogatott továbbjutása azt is jelentette, hogy Magyarország Cristiano Ronaldóékkal találkozik majd a világbajnoki selejtezősorozat F-csoportjában, amelyben még Írország és Örményország kapott helyet. A portugálok először szeptember 6-án, az örmények ellen idegenben lépnek pályára a négyesben.

Brian Riemer, a dán válogatott szövetségi kapitánya érthetően csalódottan értékelt a lefújás után, ugyanakkor büszke volt csapatára: „Amikor az utolsó tíz perchez érkezel, vezetsz s mégis kiesel, úgy érzed, hogy valamit kitéptek a kezeid közül, amit megérdemeltél volna. Valójában nagyon büszke vagyok arra, amit a csapat és a stáb nyújtott. Nagy lépést tettünk előre, és sok mindenre tudunk építkezni.”

A szakember beszélt a világbajnoki selejtezőkről is, a dán válogatott Görögországgal, Skóciával és Fehéroroszországgal szerepel egy csoportban: „Lehetőségünk lesz, hogy megtegyük a következő lépést ezzel a csapattal. Egyértelmű, hogy csak egy dolog elfogadható, mégpedig az, ha kijutunk a világbajnokságra” – jelentette ki határozottan Riemer.

A Nemzetek Ligája elődöntőjében Portugália Németországgal találkozik Münchenben június 4-én. A másik ágon Spanyolország Franciaországgal mérkőzik meg Stuttgartban.

NEMZETEK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

PORTUGÁLIA–DÁNIA 5–2 (1–0, 3–2, 4–2) – hosszabbítás után

Lisszabon, José Alvalade Stadion, 47 123 néző. Vezette: Vincic (szlovén)

PORTUGÁLIA: Diogo Costa – Dalot (Trincao, 81.), Rúben Dias, G. Inácio, N. Mendes – Bernardo Silva, Vitinha (Rúben Neves, 99.), Bruno Fernandes – Conceicao (Semedo, 81.), C. Ronaldo (G. Ramos, 90+2.), R. Leao (Diogo Jota, 63.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

DÁNIA: Schmeichel – R. Kristensen, J. Andersen, Vestergaard, Dorgu (Harder, 97.) – C. Eriksen (Frendrup, 83.), Hjulmand, Nörgaard (Froholdt, 83.) – G. Isaksen (V. Kristiansen, 73.), R. Höjlund (Biereth, 73.), Lindström (Skov Olsen, 65.). Szövetségi kapitány: Brian Riemer

Gólszerző: J. Andersen (38. – öngól), C. Ronaldo (72.), Trincao (86., 91.), G. Ramos (115.), ill. R. Kristensen (56.), C. Eriksen (76.)

Továbbjutott: Portugália, 5–3-as összesítéssel