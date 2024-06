Tedesco: Ez a csoport sokkal kiélezetebb volt annál, mint amit sokan gondoltak

A román válogatott szövetségi kapitánya, Edward Iordanescu alig akarja elhinni, hogy csapata csoportelsőként jutott tovább a nyolcaddöntőbe: „Ezek azok az események, amelyeket egyszer lehet megtapasztalni az életben. Hihetetlen, remélem folytatódik az egész. Köszönet a szurkolóknak, akik olyanná varázsolták az Európa-bajnokságot, mintha folyamatosan otthon lennénk. Büszke vagyok arra, hogy román vagyok, és úgy hiszem, mindenki büszke. Gratulálok a játékosoknak, ráleltünk a csapatszellemre, amelyet nem veszítünk el.”

Belgium az ukránok ellen elért 0–0-s döntetlent követően csoportmásodikként jutott tovább. Kevin De Bruynék szövetségi kapitánya, Domenico Tedesco így értékeli a történteket: „Tudtuk, hogy ma nem bukhatunk el. Tiszta volt a feladat, nyerni szerettünk volna. A játékosok mindent megtettek, betalálhattunk volna, többször is, és akkor másképp alakul minden. Büszke vagyok a csapatra, mert jól teljesített, különösen a végén – ha gólt kaptunk volna, kiesünk. Ez a csoport sokkal kiélezetebb volt annál, mint amit sokan gondoltak. Papíron lehetsz te az esélyes, de le kell játszanod a meccseidet olyan ellenfelekkel szemben, akiknek abszolút nincs veszítenivalója. Hátulról építkeznek, elveszíthetik a labdát. Nekik is vannak minőségi labdarúgóik, nincsenek kis csapatok. Itt vagyunk, kvalifikáltunk az Eb-re, topvábbjutottunk a csoportból, és top csapattal, Franciaországgal találkozunk. Az ilyen meccsekért jöttünk, ha nem így lenne, otthon is maradhattunk volna.”

A négy ponttal csoportutolsóként kieső ukránok mestere, az FTC korábbi vezetőedzője, Szerhij Rebrov a következőképpen fogalmazott az UEFA-nak: „Sajnos az első körben a románok ellen elszenvedett vereség miatt nem jutottunk tovább. Hálás vagyok azért, ahogyan a játékosok felálltak Szlovákiával szemben. Belgium ellen is megmutattuk, hogy nyerni szeretnénk, és elég jó pillanataink voltak. Az, hogy itt vagyunk, nagyon fontos az országunknak. Az utolsó két mérkőzésünkön megmutattuk nemzetünk karakterét. De ilyen az élet, az ember hibázik, ám ilyenkor az a legfontosabb, erre miként reagálunk. Persze, nem örülünk annak, hogy kiestünk, ám a játékosokat nem érheti kritika. Nagyon fiatal együttesünk van, optimisták lehetünk a jövőre nézve.”

A csoportharmadikként továbbjutó szlovákok szövetségi kapitánya, Francesco Calzona is boldogan konstatálta együttese biztos nyolcaddöntős szereplését: „Örülök a továbbjutásnak és a teljesítményünknek, remek volt. Bárki is legyen az ellenfelünk, nehéz lesz (Spanyolország vagy Anglia következik – a szerk.). Elértük a legjobb tizenhatot, és most negyeddöntőbe szeretnénk jutni, a szurkolóink miatt. Meg akartuk nyerni a csoportot, és jól is játszottunk a meccseink nagy részén. Románia erős gárdát alkot, tetszik, ahogyan játszik.”

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

E-CSOPORT

JÚNIUS 17., HÉTFŐ

München: Románia–Ukrajna 3–0

Frankfurt: Belgium–Szlovákia 0–1

JÚNIUS 21., PÉNTEK

Düsseldorf: Szlovákia–Ukrajna 1–2

JÚNIUS 22., SZOMBAT

Köln: Belgium–Románia 2–0

JÚNIUS 26., SZERDA

Frankfurt: Szlovákia–Románia 1–1

Stuttgart: Ukrajna–Belgium 0–0