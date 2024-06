Rooney megtalálta a bűnbakot az angolok gyenge játékáért

Az angol labdarúgó-válogatott ugyan továbbjutott csoportjából az Európa-bajnokságon, a csapat mutatott játéka azonban csöppet sem nyűgözte le a közvéleményt, és akkor még nagyon finoman fogalmaztunk. Az elmúlt napokban többen is kritikus véleményt fogalmaztak meg a szövetségi kapitány, Gareth Southgate taktikáját illetően, köztük a „háromoroszlánosok” legendás csatára, Wayne Rooney is, aki a gyenge teljesítményért már a felelőst is megtalálta.

Az Eb alatt a BBC szakkomentátoraként tevékenykedő Wayne Rooney szerint a válogatott gyenge teljesítményéért elsősorban nem is Gareth Southgate szövetségi kapitány, hanem a Manchester City menedzsere, Pep Guardiola a felelős: „A játék sokkal pozicionálisabb. Mindenki a tökéletes gólt próbálja megszerezni, és szerintem ez Pep hibája. Ezt a szemléletet ő hozta be” – nevezte meg a felelőst a Manchester United korábbi támadója, aki a folytatásban taktikai tanácsokkal is ellátta a szövetségi kapitányt. Szavai szerint a Kobbie Mainoo, Anthony Gordon, Conor Gallagher hármasból legalább kettőnek játszania kellene a Szlovákia elleni vasárnapi nyolcaddöntőben, továbbá Cole Palmert is a kezdőcsapatba várja, mivel a Chelsea játékosa szerinte sokat tud lendíteni a válogatott játékán: „Palmer? Alkalmas a válogatottbeli szereplésre. Jól tudja átvenni a labdát, nyugodtan bánik vele és olyan személyisége van, amelyre szükség van ebben a szakaszban” – fogalmazott. Rooney arról is szót ejtett, hogy egyáltalán nem lepte meg az angol válogatott gyenge játéka a csoportkörben. Mint fogalmazott, mindez egyebek mellett annak is köszönhető, hogy Southgate a középpályán játszatta Trent Alexander-Arnoldot, ami nagy hibának bizonyult meglátása szerint.