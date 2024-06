Roberto Martínez garantálta, hogy Cristiano Ronaldo kezd

„Még nem hoztam ki magamból a legtöbbet” – Miként értékeli a csapat első két mérkőzését, és mire számít a harmadikon?

– Az eddigiek során az volt a legrosszabb, hogy teljesen elhagyott minket a szerencse. Nyerhettünk volna a törökök és a csehek ellen is, de utólag kár ezen lamentálni. Azért dolgozunk, hogy a szerencse ismét a mi pártunkra álljon. Sokan persze azzal jöttek korábban, hogy épp a szerencse miatt lehetünk itt, ami persze nem igaz, a munka áll az eredményeink mögött. Portugália ellen pokolian nehéz meccsre számítok, viszont motiváltak vagyunk, sokkal inkább, mint az ellenfél. Le tudjuk győzni a portugálokat, a továbbjutás is lehetséges, és addig nem adjuk fel, amíg él a remény. – Korábban már többször nyilatkozta, hogy Cristiano Ronaldo az egyik példaképe. Milyen érzés lesz ellene játszani?

– Nem mondanám, hogy miatta jobban várom a mérkőzést, ez a találkozó azért lényegesen túlmutat a személyes kereteken. Ezzel együtt örülök, ha egyszerre a pályán lehetünk, mert ugyan már nem Európában játszik, továbbra is a világ legjobbjai közé tartozik. A meccsen persze ellenfél lesz, a lefújás után viszont, remélem, vele cserélhetek mezt. – Ön gyakorlatilag bejátssza a teljes pályát, nincs kötött pozíciója a támadósorban. Portugália ellen melyik poszton lehet majd önre számítani?

– A szövetségi kapitány dönti el, hogy játszom-e, és ha igen, milyen poszton. Tény, hogy eddig nem volt pontos helyem a pályán, több poszton is futballoztam. Elsősorban a kontrajáték fekszik, de csapatjátékos vagyok, ezért nem az érdekel elsősorban, hogy hol kell játszanom, hanem hogy a szerepem a csapat hasznára lesz-e. Egy biztos, még nem hoztam ki magamból a legtöbbet, de egyre jobb formában érzem magam, és mindent megteszek majd, hogy segítsem a csapatot Portugália ellen is.