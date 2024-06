Philipp Bönig: Legalább hét pontot és tornagyőzelmet várok a németektől

– Németország és Skócia összecsapásával pénteken elkezdődik az Európa-bajnokság: milyen a hangulat Münchenben?

– Érezni, hogy egyre több energia szabadul fel – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak a 44 éves Philipp Bönig, a Ferencváros korábbi német balhátvédje, aki a bajor főváros melletti Erdingben él. – A városban szurkolói rendezvényeket tartottak az elmúlt napokban, zenekarok léptek fel, sokan voltak a koncerteken – azt hallottam, elég jók voltak. Minden készen áll a péntek esti kezdésre, a válogatott is megérkezett Münchenbe, szóval, jöhet a menet!

– Milyen szereplésben bíznak a németek?

– Márciusban, a Franciaország és a Hollandia elleni felkészülési mérkőzés után mindenki bizakodó volt, előtte viszont a gyengébb eredmények és a várakozásokat alulmúló játék miatt a szurkolók többsége idegesen várta a tornát. Most jobb a helyzet, mindenki kíváncsian várja, hogyan játszik a csapat péntek este.

– Ön szerint jó lesz a válogatott?

– Jó megérzéseim vannak, optimista vagyok.

– Mire alapozza?

–Egyrészt nagyszerű lesz a hangulat, a szurkolók támogatása hajtja majd a játékosokat. Kiváltság, hogy hazai rendezésű Európa-bajnokságon léphetnek pályára, biztosan motiváltak lesznek és keményen küzdenek. Másrészt ragyogó a csapatunk. Sokak szerint nem olyan erős, mint régebben, de úgy vélem, rengeteg kiváló játékosunk van. A társaságot jól válogatta össze Julian Nagelsmann. Olyanok maradtak ki a keretből, mint Mats Hummels vagy Leon Goretzka. A szövetségi kapitány azokat hívta meg, akik a lehető legjobban kapcsolódnak egymáshoz a pályán és azon kívül. A futballistáknak határozottan megvan a csapatban betöltött szerepük, a cserék is elfogadták, mi az ő jelentőségük. A támadójáték számomra kifejezetten meggyőző, ezért is bizakodom.

– Wusiala – így hívják a német sajtóban Florian Wirtz és Jamal Musiala párosát, tőlük remélik a legtöbbet a szurkolók. Nem veszélyes ekkora nyomást helyezni két huszonegy éves fiatalra, akik ketten eddig összesen negyvenhét mérkőzésen léptek pályára nemzeti színekben és három gólt szereztek?

– Tény, mindketten fiatal srácok, a statisztikai mutatójuk nem épp veretes, de nagy lehetőség előtt állnak, amivel élhetnek. Nekem az a lényeg, hogy amikor játszanak, futballozni látom őket, imádják ezt a sportot, és úgy teszik-veszik a labdát, mintha az utcán lennének. Florian Wirtz lába akkor sem remeg meg, ha két vagy három védővel találja magát szembe, és Jamal Musiala sem az a félénk típus. Jó látni kettejük játékkapcsolatát, amint keresik egymást a labdával. Nem érzem, hogy túl nagy lenne a nyomás rajtuk. Wirtz fantasztikus idényt zárt a Leverkusennel, szinte mindent megnyert, csak az Európa-ligát nem, Musiala pedig ugyan kissé visszafogott évadot tudhat maga mögött a Bayernnel, ez az Európa-bajnokság az idénye csúcspontját jelentheti, szárnyalhat.

– Mit vár a nyitó meccstől?

– Három nullás német győzelmet. A skótok jól szerepeltek a selejtezőben, de sok a sérültjük, rossz a formájuk, ezért aligha van az egekben az önbizalmuk, szerintem mély védekezésre és ellentámadásokra rendezkednek be. Ez a stílus akkor okozhat nehézséget, ha a hátsó sorban túl nagy a távolság Jona­than Tah és Antonio Rüdiger, valamint a többiek között, de Julian Nagelsmann szerintem kijavította a héten az előző meccsek hibáit.

– Miként teljesíthet a német válogatott az Európa-bajnokságon?

– Szerintem a magyarok és a svájciak ellen keményebb erőpróba vár a Nationalelfre, de így is legalább hét pontot remélek a csoportkörtől, és ha már a kieséses szakaszba bejutunk, meg is nyerjük az Európa-bajnokságot! Persze lehetnek meglepetéscsapatok, talán még Magyarországból is azzá válhat, de szerintem jó esélye van Németországnak arra, hogy huszonnyolc évet követően elfoglalja a helyét Európa trónján.

– Követi a magyar válogatott szereplését?

– Természetesen. Kicsit idegesek is az egymás elleni csoportmeccs miatt a németek, ami nem csoda, hiszen az utóbbi években nem sok babér termett nekünk. A magyarok a játékosokra szabott rendszerben, őrülten küzdve és roppant szervezetten futballoznak, nehéz őket feltörni, és Szoboszlai Dominik személyében olyan kiválóságuk is van, aki egymaga képes eldönteni a meccseket.