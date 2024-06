NS-terasz: jobb birkózó, mint jós

A Várkert Bazár Öntőház Udvarán, a Nemzeti Sport teraszán olimpiai bajnok vendéget köszönthettünk: Lőrincz Tamás birkózót, akit lapunk főszerkesztő-helyettese, Deák Zsigmond kérdezett a belga–szlovák és az osztrák–francia meccsről. A birkózók is kedvelik a futballt, egymás között gyakran fociztak-fociznak. Tamás is nézi az Európa-bajnokság összecsapásait, elmondta, hogy eddig nem nagyon jöttek be a tippjei, a hétfői második találkozóra 2–0-s belga győzelmet jósolt. A meccs elején ezt a gyors szlovák gól elrontotta, sőt, az eredmény a végéig nem is változott már. Kész szerencse, hogy Tamás birkózó lett, és nem jövendőmondó.

Ez a nap sem maradt azonban labdarúgó-szakértő nélkül, a román–ukrán meccset megelőzően Moncz Attila, a Sport TV főszerkesztő-helyettese beszélgetett Kovács Kálmánnal, a Honvéd legendájával, az 56-szoros válogatott futballistával.

Kovács Kálmánnal (balra) Moncz Attila beszélgetett (Fotó: Kloo Anita)

Ma az Európa-bajnokságon csak két mérkőzést rendeznek, 18 órától a török–grúz és 21 órától a portugál–cseh találkozót. Az NS szakkommentátora Szélesi Zoltán 28-szoros válogatott futballista, az U21-es válogatott szövetségi edzője, akivel a meccsek előtt egy órával Moncz Attila, a Sport TV főszerkesztő-helyettese, lapunk állandó publicistája beszélget. Vendégünk: Szélesi Zoltán

Az Egészséges Nemzet Mindannyiunk Közös Ügye Alapítvány számos, fizikai aktivitásra ösztönző eseményt szervez a meccsnapokon. A keddi program: Várkert Bazár, Öntőház udvar 17.00–17.45: Felnőttedzés szakedzővel 18.00–19.45: Gyerekeknek: kézműves alkotótevékenység az egészséges életmód témakörében (színezők, egészségesétel-választó, egészségtelen, a szervezetben gyulladást okozó, „nem pocakbarát” ételek bemutatása), akadálypálya, ügyességi vetélkedők 18.00–19.45: Felnőtteknek: kék zónás szokások, cél- és értékvezérelt élet Csak ügyesen!