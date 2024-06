„Megértem a legtöbb reakciót, de...” – Southgate megvédte övéit a döntetlen után

„A második félidőben a szurkolók egészen kivételes módon álltak a csapat mellett – idézte Gareth Southgate meccs utáni nyilatkozatát az uefa.com. – Nagyon büszke vagyok a játékosokra. A második játékrészt teljes egészében irányítottuk, és kialakítottunk néhány nagy helyzetet, amelyeket sajnos nem tudtunk értékesíteni, azonban a védekezésünk szilárdságát megőriztük. Természetesen szeretnénk pár gólt is szerezni, hogy mindenki boldogan mehessen haza, de nagyon örülünk annak, hogy megnyertük a csoportot.”

Az angol sajtó által ismét sokat bírált Southgate valamivel később már bőbeszédűbben is nyilatkozott, és egyebek mellett elmondta, hogy megérti a vele kapcsolatos narratívákat, ám mint fogalmazott, egyetlen másik csoportelső válogatottat sem látott hasonló bírálatokat kapni. „Megértem a legtöbb reakciót, de szokatlan környezetben játszunk” – emelte ki Southgate.

A szlovén válogatottat szövetségi kapitánya, Matjaz Kek boldogan értékelt, már csak amiatt is, mert csapata ezzel a döntetlennel kiharcolta a csoportból való továbbjutást: „A torna egyik favoritjával játszottunk. Köszönjük az összes szurkolónknak, és talán egy kis szerencse is kellett, de a szurkolóink végig mellettünk álltak és támogattak minket. Egész nap jól éreztem magam, és ma este (kedden– a szerk.) rendkívüli lelkierőről tettünk tanúbizonyságot. Kielemeztük az angolokat, viszont amikor passzívakká váltunk, gondjaink akadtak. Meg kell érteni azt is, hogy az angol futballisták három-négy naponta pályára lépnek, a mieink azonban nem szoktak játszani ilyen nagy téttel bíró meccseken ilyen rövid időn belül.”

A találkozó legjobbjának a szlovénok középpályását, Adam Gnezda Cerint választották meg. „Részletesen is kielemeztük az angolok játékát, megnéztük, hol veszélyesek és végig remekül ragaszkodtunk az előzetes meccstervünkhöz. Néhány szituációt leszámítva nem voltak annyira veszélyesek, ám egy világklasszis csapat megfékezése sok erőfeszítést és sok szenvedést igényel. Egymásért is dolgoztunk, mindenki egymásért futotta a pluszokat. Egy olyan csapat ellen, mint Anglia, kivételesen kell játszani” – értékelt Gnezda Cerin a találkozó után.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

C-CSOPORT

ANGLIA–SZLOVÉNIA 0–0

Köln, Rhein-Energie-Stadion, 41 536 néző. Vezette: Clément Turpin (Nicolas Danos, Benjamin Pages) – franciák

Anglia: Pickford – Walker, Stones, Guéhi, Trippier (Alexander-Arnold, 84.) – Gallagher (Mainoo, a szünetben), Rice – Saka (Palmer, 71.), Bellingham, Foden (Gordon, 89.) – Kane. Szövetségi kapitány: Gareth Southgate

Szlovénia: Oblak – Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza (Balkovec, 90+1.) – Stojanovic, Elsnik, Gnezda Cerin, Mlakar (Gorenc Stankovic, 86.) – Sporar, Sesko (Ilicic, 75.). Szövetségi kapitány: Matjaz Kek

Sárga lap: Trippier (17.), Janza (22.), Guéhi (68.), Bijol (72.), Foden (77.)