Két helyen változhat a magyar kezdőcsapat Németország ellen – mutatjuk, hol!

A Svájc elleni találkozó után általános vélemény volt, hogy a második félidőben sokkal jobban játszott a csapat, mint az elsőben. Az első csere a szünetben Lang Ádámot váltó Bolla Bendegúz volt, aki a jobb oldali szárnyvédő helyére került, onnan pedig Fiola Attila húzódott be középső védőnek.

Lang Ádám 2021. szeptember 5. óta minden mérkőzésen szerepelt (igaz, nem mindig kezdőként), de mivel a svájciak ellen a második félidőben jól működött a jobb oldalon a Bolla, Fiola páros, számítunk arra, hogy ők kezdenek a németek ellen – hogy Lang Ádám nem kezd, azt maga a játékos ismert el a keddi sajtótájékoztatón. A védelem jobb oldalán egyébként jelentősen szűkült Marco Rossi mozgástere azzal, hogy Loic Nego a héten egyáltalán nem edzett együtt a csapattal, csak különmunkát végzett, a meccs előtti utolsó tréninget pedig kihagyta − akárcsak a jobb oldali belső védőként szintén számításba vehető Balogh Botond.

Svájc ellen a mérkőzés hajrájában Szalai Attila helyére Dárdai Márton állt be, aki mostanra kiheverte az írek elleni felkészülési meccsen elszenvedett sérülését, amely miatt edzést is kellett kihagynia. Teljes értékű munkát végez, így szülőhazája ellen a kezdőcsapatba is visszakerülhet a Freiburgban a tavasszal mellőzött, meccs­hiánnyal küzdő Szalai Attila helyére.

Több poszton nem számítunk változásra, így a hátsó alakzatban Gulácsi Péter, Willi Orbán, a bal oldali szárny­védő posztján Kerkez Milos, a középpályássorban Nagy Ádám, Schäfer András, elöl pedig Sallai Roland, Varga Barnabás és Szoboszlai Dominik kezdhet.

Stuttgart, 18.00. Vezeti: Danny Makkelie (Hessel Steegestra, Jan de Vires) – hollandok

EB 2024

A-CSOPORT

JÚNIUS 14., PÉNTEK

München: Németország–Skócia 5–1

JÚNIUS 15., SZOMBAT

Köln: Magyarország–Svájc 1–3

JÚNIUS 19., SZERDA

18.00, Stuttgart: Németország–MAGYARORSZÁG

21.00, Köln: Skócia–Svájc

JÚNIUS 23., VASÁRNAP

21.00, Stuttgart: Skócia–MAGYARORSZÁG

21.00, Frankfurt: Svájc–Németország

MAGYARORSZÁG

Kapusok: 12 – Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), 1 – Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), 22 – Szappanos Péter (Paksi FC)

Védők: 3 – Balogh Botond (Parma – Olaszország), 21 – Botka Endre (Ferencvárosi TC), 24 – Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), 5 – Fiola Attila (Fehérvár FC), 2 – Lang Ádám (Omonia – Ciprus), 6 – Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), 4 – Szalai Attila (SC Freiburg – Németország)

Középpályások: 14 – Bolla Bendegúz (Servette – Svájc), 26 – Kata Mihály (MTK Budapest), 11 – Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), 15 – Kleinheisler László (Hajduk Split – Horvátország), 8 – Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), 18 – Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), 7 – Loic Nego (Le Havre – Franciaország), 13 – Schäfer András (Union Berlin – Németország), 17 – Callum Styles (Sunderland – Anglia)

Támadók: 9 – Ádám Martin (Ulszan HD – Dél-Korea), 23 – Csoboth Kevin (Újpest FC), 16 – Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), 25 – Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), 20 – Sallai Roland (SC Freiburg – Németország), 10 – Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), 19 – Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz-magyar)