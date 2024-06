Ivan Hasek: Kapitányságom legfontosabb mérkőzése következik

Hasonló helyzetben – tehát győzelmi kényszerben – lép pályára Hamburgban az utolsó csoportmérkőzésén Csehország, mint tette a magyar válogatott vasárnap Skócia ellen. Szintén párhuzam a mieinkkel, hogy a csehek sem szerepeltek jól az első két fordulóban, hiszen hiába vezettek, s védekeztek foggal-körömmel Portugália ellen, valamint játszottak igen tetszetős, kombinatív támadófutballt Grúzia ellen, mindössze egy árva pont áll a nevük mellett a harmadik – könnyen lehet, hogy utolsó – idei Eb-mérkőzésük előtt.

Törökország ellen csak a győzelem garantálja a biztos továbbjutást (és nagy valószínűséggel a magyar válogatott búcsúját is), s ha ez nem volna elég motiváció a cseheknek, a mérkőzés további pikantériája, hogy a törökök többször is keresztbe tettek nekik a közelmúltban: a 2008-as, illetve a 2016-os Európa-bajnokságon is ugyanabban a kvartettben szerepeltek a felek (sőt, mindkét tornán egymás ellen játszották az utolsó csoportmeccset), s mindkét alkalommal török siker született (3–2, 2–0), Csehország pedig kiesett…

Ivan Hasek szövetségi kapitány a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón beszélt csapata lelkiállapotáról, Patrik Schick sérüléséről, illetve arról, hogy milyen mérkőzésre számít.

„A csapat pozitív energiákat sugároz, a kevesebb lehetőséghez jutó játékosok is beálltak a sorba, mindenki nagyon keményen dolgozik – vélekedett a hatvanéves szakvezető. – Ennek a projektnek van jövője, a fiúk eltökéltek, s hiszem, hogy ez meglátszik a pályán, nem akarunk hazamenni. Kapitányságom legfontosabb mérkőzése következik, rengeteg szurkoló áll mögöttünk, miattuk is szeretnénk továbbjutni. Patrik Schick állapota javul, meglátjuk, bevethető lesz-e, ha nem, akkor sincs mese, hiába a kulcsjátékosunk, nélküle kell pályára lépnünk, de hiszek az összes támadóban. Ez egy teljesen más meccs lesz, mint az előző kettő, a saját játékunkra készülünk, magunkra kell koncentrálnunk.”

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG, CSOPORTKÖR

F-CSOPORT, 3. FORDULÓ

21.00: Grúzia–Portugália, Gelsenkirchen (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

21.00: Csehország–Törökország, Hamburg (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n!

1. Portugália 2 2 – – 5–1 +4 6 2. Törökország 2 1 – 1 3–4 –1 3 3. Csehország 2 – 1 1 2–3 –1 1 4. Grúzia 2 – 1 1 2–4 –2 1 AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA

F-CSOPORT

JÚNIUS 18., KEDD

Dortmund: Törökország–Grúzia 3–1

Lipcse: Portugália–Csehország 2–1

JÚNIUS 22., SZOMBAT

Hamburg: Grúzia–Csehország 1–1

Dortmund: Törökország–Portugália 0–3

JÚNIUS 26., SZERDA

21.00, Gelsenkirchen: Grúzia–Portugália

21.00, Hamburg: Csehország–Törökország