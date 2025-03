Egyedül a magyar válogatottnak sikerülhet ez a bravúr a Nemzetek Ligájában

♦ A magyar labdarúgó-válogatottnak a csütörtöki lesz a 25. mérkőzése a Nemzetek Ligájában. A 2018-ban indult sorozatot a C-ligában kezdte, csoportjában Finnország mögött a második helyen végzett, de a lebonyolítás átszervezésének következtében így is felkerült a B-ligába. A 2020–2021-es kiírásban nemzeti csapatunk megnyerte a csoportját (az oroszok, a szerbek és a törökök előtt), ezért az A-ligában folytathatta, ahol elsőre Olaszország mögött a második helyet szerezte meg 2022-ben, a németeket és az angolokat megelőzve. Így 2024 őszén ismét a legfelső osztályban vághatott neki a küzdelmeknek. Ezúttal Németország és Hollandia mögött, de Bosznia-Hercegovinát megelőzve a 3. helyre futott be a magyar csapat, így az újabb átszervezésnek köszönhetően a B-liga egyik csoportmásodikjával, Törökországgal kell osztályozót vívnia az A-ligában maradásért. Ha ez sikerül, a magyar válogatott lesz az egyetlen a mezőnyben, amely a C-ligából rajtolva sorozatban a harmadik kiírást kezdheti majd meg a legfelső, vagyis az A-ligában 2026-ban. Magyarország mellett még Skóciára és Szerbiára is igaz, hogy az NL harmadik vonalából indulva most osztályozót játszhat az A-ligában maradásért, ám ez a két ország a mieinkhez képest egy kiírással később jutott fel, és a mostani az első idénye a legfelső osztályban.

♦ A Nemzetek Ligájában eddig minden meccsünkön Marco Rossi volt a szövetségi kapitány, az összesített mérlegünk a sorozatban 10 győzelem, 7 döntetlen, 7 vereség, 28–26-os gólkülönbség mellett.

♦ Törökország a B-ligában kezdte a Nemzetek Ligáját, és a háromcsapatos csoportjában az utolsó helyen végzett, de az átszervezésnek köszönhetően maradhatott a második vonalban. Másodszor a „magyar csoportban” ismét csak utolsó, ezúttal negyedik lett a török nemzeti tizenegy, így kiesett a C-ligába. A következő sorozatban fölényesen végzett kvartettje élén, és ezzel visszajutott a B-ligába. Tavaly ősszel Wales mögött, de Izland és Montenegró előtt a második helyen zárt Vincenzo Montella együttese, ezért játszhat most a magyar válogatottal az A-ligába jutásért. A törökök a mostani csoportküzdelmeket 3 győzelemmel, 2 iksszel és 1 vereséggel, 9–6-os gólkülönbséggel fejezték be. Hazai pályán gól nélküli döntetlenre végeztek a walesiekkel, 3–1-re megverték az izlandiakat és 1–0-ra a montenegróiakat.

♦ A magyar és a török csapat harmadszor találkozik a Nemzetek Ligájában, 2020 őszén zárt kapuk mögött Sivasban Szoboszlai emlékezetes, távoli hatalmas szabadrúgásgóljával 1–0-ra, a Puskás Arénában rendezett visszavágón Sigér Dávid és Varga Kevin találatával 2–0-ra nyertek a mieink. Érdekesség, hogy az utóbbi találkozót is az a szlovák Ivan Kruzliak vezette, aki a csütörtöki törökországi „odavágón” is fújja majd a sípot.

♦ A két válogatott örökmérlege 16 találkozón 10 magyar győzelem, 2 döntetlen és 4 török siker, 36–16-os gólkülönbség. Marco Rossi válogatottja a legutóbbi három mérkőzését úgy nyerte meg a törökök ellen, hogy közben nem kapott gólt. A magyar válogatott 5 meccs óta veretlen (4 diadal, 1 iksz) a törökökkel szemben, akik legutóbb 2007 szeptemberében, vagyis több mint 17 évvel ezelőtt tudták két vállra fektetni a mieinket: az isztambuli Eb-selejtező 3–0-s hazai sikert hozott (ez a meccs arról maradt emlékezetes, hogy Gera Zoltánt 0–0-nál kiállították műesés miatt második sárga lappal egy olyan eset után, aminél egyértelműen tizenegyest kellett volna ítélni a mieink javára).

♦ Törökország a világranglista-helyezését (28.) és a keretének értékét (346.05 millió euró) tekintve is előrébb van a magyar válogatottnál (30. hely és 184.75 millió), utóbbinak legértékesebb labdarúgója 80 millió euróval Szoboszlai Dominik. A törököknél a Juventus szélsője, Kenan Yildiz és a Real Madrid támadója, Arda Güler a legértékesebb egyaránt 45 millió euróval.

♦ A 2024-es eredmények alapján már nincs jelentős különbség a két ország csapatának teljesítménye között, mert amíg a magyar válogatott mérlege 5–3–5, addig a töröké 6–3–6. Lényeges eltérés volt viszont, hogy miközben a németországi Európa-bajnokságon a magyar válogatott nem jutott tovább a csoportjából, addig Vincenzo Montelláé a negyeddöntőig menetelt, amelyben Hollandia csak Mert Müldür hajrában esett öngóljával tudta 2–1-re felülmúlni.

♦ Marco Rossi nyolcadszor meccsel olasz edző ellen a magyar válogatott szövetségi kapitányaként, ebből Montellával a tavalyi 1–0-s győzelmünk után másodszor. Montella mellett a San Marinót irányító Franco Varella ellen győzött kétszer, viszont a Roberto Mancini vezette olasz válogatottól és az Edoardo Reja vezette albánoktól kétszer is vereséget szenvedett. Tehát három győzelem, négy vereség a mérlege kapitányként honfitársaival szemben.

♦ A jelenlegi keretből a védő Szalai Attila szerepelt a legtöbbször a törökök ellen, aki a legutóbbi három találkozón végig a pályán volt. A kerettagok közül egyébként Fiola Attila büszkélkedhet a legtöbb válogatottbeli szerepléssel, 62-vel, amennyiben csütörtökön is pályára lép, akkor beéri Priskin Tamást és feljön az örökranglista 28. helyére.

♦ A magyar válogatott Isztambulban a 1000. mérkőzésére készül, az eddigi örökmérlege 471 győzelem, 218 döntetlen és 310 vereség. 1902 óta a Nemzeti Labdarúgó Archívum kimutatása szerint összesen 1036 játékos lépett pályára a nemzeti csapatban. Ez a szám a törökök ellen tovább emelkedhet, hiszen a keretben helyet kapott két újonc, a héten kisebb izomsérüléssel bajlódó Dárdai Bence (VfL Wolfsburg) és a Ferencváros középpályása, a szintén 19 éves Tóth Alex is. A mostani, 1000. meccs mellett az 1000. játékos is Marco Rossihoz kötődött tehát, a 2019-ben Montenegró ellen bemutatkozó Sigér Dávid volt a nemzeti együttes történetének 1000. játékosa.

NEVEZETES SORSZÁMOT VISELŐ MAGYAR VÁLOGATOTTAK

1. válogatott: Bádonyi Gyula (BTC) – ő volt a kapus, tehát ő viselte az 1-es számot az első, osztrákok elleni meccsünkön 1902-ben (Ausztria–Magyarország 5:0)

50. válogatott: Bródy Sándor (FTC)

100. válogatott: Rácz Béla (MTK)

500. válogatott: Szentmihályi Antal (Vasas)

750. válogatott: Cseh András (BVSC)

1000. válogatott: Sigér Dávid (FTC)

♦ A következő újonc lesz a 44., aki Marco Rossi 2018 óta tartó kapitányi időszakában mutatkozhat be a nemzeti csapatban.

♦ Az először meghívót kapott középpályás, Dárdai Bence keretbe kerülésével jó esély mutatkozik arra, hogy bátyjával, a nemzeti csapatban tavaly bemutatkozó és már 11-szeres válogatott Dárdai Mártonnal egyszerre szerepeljen a válogatottban (tavaly ifjabb Dárdai Pál a keretben már szerepelt egyszerre az öccsével, de akkor csak Márton lépett pályára).

♦ Testvérpár legutóbb húsz évvel ezelőtt, a Franciaország–Magyarország (2–1) felkészülési meccsen szerepelt a magyar válogatottban, 2005. május 31-én. A metzi mérkőzésen Vincze Ottó és öccse, Vincze Gábor is kezdő volt, de a szünetben lecserélte őket Lothar Matthäus szövetségi kapitány. Vincze Ottónak az volt a 11., egyben utolsó meccse a válogatottban, testvérének az első és egyetlen. 2004-ben a Rósa testvérpár, Rósa Henrik és a három évvel fiatalabb Rósa Dénes is pályára lépett a válogatottban, de nekik közös mérkőzésük, amin mindketten játszottak volna, nem volt. A két Vincze előtt időben visszafelé haladva a Disztl testvérpár a következő, akiknek volt közös meccsük, nekik több is. A hátvéd Disztl László és két évvel idősebb bátyja, a kapus Disztl Péter utoljára 1989. szeptember 6.-án játszott együtt a válogatottban, az északírek elleni, belfasti, 2–1-re megnyert találkozón, de nekik 1984-től több olyan mérkőzésük is volt, melyen mind a ketten szerepeltek.

♦ A Dárdai családnál maradva: a wolfsburgi középpályás Bence csapatba kerülésével nőtt az esélye annak, hogy ugyanabból a családból az apa után a fia is gólt szerezzen a nemzeti csapatban. Ilyen még nem fordult elő a magyar válogatott történetében. A 61-szeres válogatott idősebb Dárdai Pál öt gólt szerzett a nemzeti együttesben, az utolsót 2006 szeptemberében, a bosnyákok elleni, idegenben 3–1-re megnyert meccsen.

♦ Ami pedig a Dárdai család törökök elleni szereplését illeti a válogatottban: egy győzelem, egy vereség a mérleg. Tavaly márciusban a 67. percben becserélt Dárdai Mártonnal a csapatban 1–0-ra győztünk a Puskás Arénában, Dárdai Pál viszont 2006 októberében, Eb-selejtezőn, a régi Puskás Stadionban, ugyancsak egygólos meccsen a vesztes csapat tagja volt.

♦ A törököknél két sárga lap miatt két hiányzó is lesz az isztambuli mérkőzésen: az Al-Ahli hátvédje, Merih Demiral, valamint a Real Madrid jobbszélsője, Arda Güler. A keretükből négyen vannak olyanok, akik, ha csütörtökön is begyűjtenek egy sárga lapot, akkor a budapesti visszavágón nem játszhatnak: Irfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoglu, Mert Müldür és Orkun Kökcü.

♦ A magyar válogatottnak nincs eltiltottja, viszont hatan – Willi Orbán, Loic Nego, Dárdai Márton, Nagy Zsolt, Schäfer András és Varga Barnabás – is egy sárga lappal állnak, ezért vigyázniuk kell, nehogy újabbat kapjanak, mert különben ki kell hagyniuk a visszavágót.

♦ Ebben az NL-sorozatban mindössze két olyan magyar játékos van, aki még egyetlen percet sem hiányzott: az egyik Willi Orbán, a másik a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik.

♦ A magyar válogatott ma játssza az első mérkőzését 2025-ben. Tavaly ugyancsak a törökökkel szemben 1–0-ra megnyertük az első mérkőzést, 2023-ban az észtek ellen is 1–0-ra nyertünk, 2022-ben viszont a szerbek ellen kikaptunk 1–0-ra az évnyitón. Ezeket a meccseket mind itthon játszottuk, idegenben legutóbb 2020 márciusában kezdtünk a törökök ellen, és akárcsak tavaly, akkor is Szoboszlai góljával győztünk 1–0-ra.

♦ A mieink a mai meccs visszavágóján, vasárnap folytathatják jelenleg 13 meccses, 2022 novembere óta tartó hazai veretlenségi szériájukat. Legutóbb az olasz válogatott tudott nyerni Magyarországon, 2022 szeptemberében.

A LEGUTÓBBI MECCSÜNK A TÖRÖKÖK ELLEN – TAVALY MÁRCIUSBAN 1–0-RA GYŐZTÜNK

A MAGYAR VÁLOGATOTT 2025-ÖS PROGRAMJA

NEMZETEK LIGÁJA, A/B-LIGA OSZTÁLYOZÓ

Március 20., 18.00: Törökország–Magyarország

Március 23., 18.00: Magyarország–Törökország