Eb 2024: topcsapatok által figyelt újonc a hollandok keretében!

Combizomsérülést szenvedett az Ajax szélsője, Brian Brobbey, emiatt úgy tűnt, lemarad a németországi tornáról, de mégis bent maradt a keretben – legalábbis egyelőre. A 25 fős küldöttség azonban így is bővült (korábban úgy volt, Ronald Koeman Frenkie de Jong helyére nem visz ki senkit), hiszen behívót kapott a Bologna 23 éves csatára, Joshua Zirkzee. Utóbbi egyáltalán nem meglepő, inkább az volt az, hogy az eredeti keretből kimaradt.

A Feyenoord utánpótlása után a Bayern Münchennél pallérozódó, majd Olaszországban és Belgiumban is kölcsönben játszó csatár a bajoroktól került 8.5 millió euró ellenében a Bolognához 2022 nyarán. A mögöttünk hagyott idényben 12 gólt és 7 gólpasszt jegyzett, együttesével kiharcolta a BL-indulást, így több nagy klub is felfigyelt rá. Kivásárlási ára 40 millió euró, állítólag az AC Milan komolyan érdeklődik iránta, de több topcsapat is feltette a megfigyeltjeinek listájára.

HOLLANDIA (26 fő)

Kapusok: 13 – Justin Bijlow (Feyenoord), 23 – Mark Flekken (Brentford – Anglia), 1 – Bart Verbruggen (Brighton – Anglia)

Védők: 5 – Nathan Aké (Manchester City – Anglia), 17 – Daley Blind (Girona – Spanyolország), 3 – Matthijs de Ligt (Bayern München – Németország), 6 – Stefan de Vrij (Internazionale – Olaszország), 22 – Denzel Dumfries (Internazionale – Olaszország), 2 – Lutsharel Geertruida (Feyenoord), 15 – Micky van de Ven (Tottenham – Anglia), 4 – Virgil van Dijk (Liverpool – Anglia)

Középpályások: 12 – Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen – Németország), 26 – Ryan Gravenberch (Liverpool – Anglia), 20 – Ian Maatsen (Borussia Dortmund – Németország), 14 – Tijjani Reijnders (Milan – Olaszország), 24 – Jerdy Schouten (PSV), 7 – Xavi Simons (RB Leipzig – Németország), 16 – Joey Veerman (PSV), 8 – Georginio Wijnaldum (Al-Ettifak – Szaúd-Arábia)

Támadók: 25 – Steven Bergwijn (Ajax), 19 – Brian Brobbey (Ajax), 21 – Joshua Zirkzee (Bologna), 10 – Memphis Depay (Atlético Madrid – Spanyolország), 11 – Cody Gakpo (Liverpool – Anglia), 18 – Donyell Malen (Borussia Dortmund – Németország), 9 – Wout Weghorst (Hoffenheim – Németország)

Szövetségi kapitány: Ronald Koeman