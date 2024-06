Beckham látszott győztesnek, de nagyot hibázott, és pillanatok alatt Zidane lett a klasszikus meccs hőse

BEMELEGÍTÉS AZ UEFA-VAL – HÁROM KÜLÖNLEGES GÓL

(1996, Bulgária–Románia 1–0). Három gólt lőtt Hriszto Sztoicskov az angliai tornán, közülük ez az egy ért győzelmet: tanári volt, ahogyan a bolgár klasszis felismerte, hogy a román védő pillanatnyi megcsúszásával megnyílik az út a kapu felé – végig is vitte az akciót, 3. percbeli gólja eldöntötte a meccset.

(2000, Szlovénia–Jugoszlávia 3–3). Nem az itt mutatott volt Szavo Milosevics karrierjének legszebb gólja, viszont az egyetlen olyan, amelyikkel egyenlített egy olyan mérkőzésen, amelyen válogatottja háromgólos hátrányból kapaszkodott vissza.

(2004, Franciaország–Anglia 2–1). Sokáig úgy tűnt, hogy a címvédő franciák vereséggel kezdik a portugáliai tornát, aztán jött a 91. perc és Zinédine Zidane gyönyörű szabadrúgásgólja. És azzal még nem is volt vége a nagy mutatványnak, lejjebb felidézzük a folytatást.

Hriszto Sztoicskov gólja döntött a románok ellen, a bolgárok győzelemmel kezdtek 1996-ban (Fotó: Getty Images)

EGY EB-KLASSZIKUS: FRANCIAORSZÁG–ANGLIA 2–1

(2004). Már a játéktérre való kivonulás is rendkívüli: az egyik zászlót David Beckham, a másikat Zinédine Zidane vitte csapatkapitányként. Ketten a Real Madrid galaktikusai közül. Hihettük, az angol klasszis emlékei lesznek szebbek erről a lisszaboni estéről, hiszen beadásából Frank Lampard gólt fejelt az első félidőben, megtörve a franciák 1038 perce tartó góltalansági sorozatát. Még a 90. percben is vezettek a háromoroszlánosok. Végül mégis meg kellett fizetni az árát annak a tizenegyesnek, amelyet Beckham a 73. percben kihagyott… Fabien Barthez bravúros védése megacélozta a franciákat, és Zidane megcsillantotta klasszisát: a 91. percben szabadrúgásból, a 93.-ban tizenegyesből talált be David James kapujába. A büntetőt két világklasszis hozta össze: Steven Gerrard egy katasztrofális hazaadási kísérlettel, Thierry Henry pedig azzal, hogy résen volt…

Szavo Milosevics az egyenlítő gólját ünnepli a szlovénok elleni, a sírból visszahozott mérkőzésen (Fotó: Getty Images)

AZ EB-TÖRTÉNELEM LEGNAGYOBB FELTÁMADÁSA

(2000, SZLOVÉNIA–JUGOSZLÁVIA 3–3). A legemlékezetesebb Eb-meccsek közé tartozik ez is. Egyrészt a politikai háttér: a Jugoszláviából kivált Szlovénia válogatottja éppen az összezsugorodott szövetségi köztársaság csapata ellen játszotta első mérkőzését nagy tornán. Másrészt: a forgatókönyv! A szlovén gólrekordot a mai napig tartó (80/35) Zlatko Zahovic fejelt, majd rúgott egy gólt, a kettő között Miran Pavlin is betalált fejjel a jugoszláv kapuba, tetejébe Szinisa Mihajlovicsot – aki egy katasztrofális passzal „előkészítette” a harmadik szlovén találatot – kiállították némi önbíráskodásért a 60. percben. Visszaút innen? Ezen a charleroi-i estén volt: a 67. és a 73. perc között Szavo Milosevics duplázott – őt a második félidő elején, 0–1-nél cserélte be a karrierje utolsó nagy kihívását élő világjáró edzőlegenda, a 70. évében járó Vujadin Boskov –, és rúgott egy gólt Ljubinko Drulovics is. Nem sok híja volt, hogy a megtáltosodó jugók meg is nyerjék a meccset… Az Eb-történelemben ez az egyetlen alkalom, hogy egy csapat háromgólos hátrányból pontot mentett. Ami Milosevicset illeti, 102 mérkőzésen 37 gólt szerzett a jugoszláv/szerb válogatottban, a 2000-es tornát társgólkirályként zárta, még találkozunk vele a későbbiekben.

Nicklas Bendtner és az a bizonyos tiltott hirdetés (Fotó: Getty Images)

A GÓLÖRÖM, AMELY 100 EZER EURÓT KÓSTÁLT

(2012, Portugália–Dánia 3–2). Pepe fejelt egy szép gólt; az sem volt csúnya, amelyet Hélder Postiga vágott a pipába; és annak is megvolt a különlegessége, ahogyan az éppen csak becserélt Silvestre Varela egy irgalmatlan luft után mégiscsak bevágta a portugálok győztes gólját a 87. percben. De nem ezekről szóltak a hírek a lvivi meccset követő napokban, hanem Nicklas Bendtner gólöröméről: a dán támadó az egyenlítést érő második fejes gólja után kissé letolta a nadrágját, éppen csak annyira, hogy az alsója szegélyén látszódjék a Paddy Power neve és logója. Egymeccses eltiltás lett a vége tiltott reklámért, továbbá százezer eurós büntetés – amelyet magától értetődően az ír fogadóiroda fizetett ki…

Robin van Persie így lőtte a franciák elleni gólját 2008-ban (Fotó: Getty Images)

MICSODA EGYBEESÉS!

(2008, 2012). ROBIN VAN PERSIE ama kevés labdarúgó közé tartozik, aki ugyanazon a naptári napon két különböző Európa-bajnokságon is gólt szerzett. Előbb jött a berni kapáslövés a vb-ezüstérmes, de már a Zidane-korszak utáni franciák ellen: Ruud van Nistelrooy pazar csellel, Arjen Robben remek beadással működött közre. Nem akármilyen gólok születtek a 4–1-es holland győzelemmel végződő meccsen, hiszen Robben hatalmas lövést küldött a rövidbe, Wesley Sneijder kilőtte a jobb felsőt, és Thierry Henry szépítése is egy finom lábmozdulat eredménye volt.

A négy évvel későbbi harkivi meccs hőse Mario Gómez volt – a csatár két remek góllal vezette győzelemre Németországot –, Van Persie-nek több kihagyott helyzet után csak a szépítés jött össze. Az Arsenalból a Manchester Unitedbe tartó támadó a 29. válogatott góljánál tartott, Eb-n nem szerzett többet, de vb-n, selejtezőkön annál többet (emlékszünk az amszterdami triplájára…). Négy évvel később, 2017 nyarán 102/50-nel, holland gólrekorderként vette le végleg a nemzeti mezt.

MARADJUNK MÉG A HOLLANDOKNÁL!

A holland válogatott sohasem játszott négynél több mérkőzést Európa-bajnoki játéknapon. Az egyik rekordnap június 13., a mérleg három győzelem és egy vereség – nézzük a még nem mutatottakat!

(1996, Hollandia–Svájc 2–0) Már 156 perc eltelt az angliai Eb-ből holland gól nélkül, amikor Jordi Cruyff lövése utat talált a svájci kapu bal alsó sarkába. Johan Cruyff fia ezt az egy gólt szerezte a holland válogatottban, és érdekesség, hogy mind a kilenc meccsét ebben az évben játszotta az oranjéban, többé nem hívták. Pedig csak azon a nyáron igazolt a Manchester Unitedbe, és még 14 év hátravolt a labdarúgó-karrierjéből. Igaz, a manchesteri éveket sérülések tették töredezetté… (A svájciak elleni második holland gólt Dennis Bergkamp lőtte.)

(2021, Hollandia–Ukrajna 3–2) Ismét Cruyff, de ezúttal mint helyszín: a hollandok az amszterdami Johan Cruyff Arénában indították hosszúnak remélt szereplésüket, és ha nem is ment könnyen, a nyitányon legyőzték Ukrajnát. Az ukránok Andrij Jarmolenko nagyszerű csavarásával és Roman Jaremcsuk fejesével felálltak kétgólos hátrányból a hajrában, de a meccs hőse, az első két hazai gólt előkészítő Denzel Dumfries fejesével ismét, véglegesen előnybe kerültek a hazaiak.

Gianluigi Buffon és az olaszok ünnepelnek, a tizenegyest elhibázó Adrian Mutu nem repes a boldogságtól (Fotó: Getty Images)

BUFFON ÉS AZ EB-TIZENEGYESEK

(2008) GIANLUIGI BUFFON nézett szembe a legtöbbször (18) tizenegyesrúgóval Eb-szétlövések során, három lövést kivédett, kihagytak további hármat a tőle megrettenő próbálkozók. A hat kimaradó tizenegyessel pillanatnyilag ő az Eb-rekorder – más kérdés, hogy a három párbajból csak egyet nyert meg a squadra azzurra.

Ezt csak felvezetésnek szántuk, emberünk pozicionálásához, hiszen a téma ezen a napon az egyetlen tizenegyes, amelyet Buffon Eb-mérkőzés közben védett ki. Zürichben játszották az olasz–román csoportmérkőzést, a lesipuskás Adrian Mutu és Christian Panucci góljával 1–1-re állt a meccs, amikor a 81. percben Daniel Niculae 11-est harcolt ki. Ha Mutu belövi, és az előnybe kerülő románok nyernek, alighanem továbbjutnak a csoportból, az olaszok maradnak nulla ponton, és egy körrel a vége előtt biztosan kiesnek. A román támadó előző ősszel berúgott egy büntetőt Buffonnak, a Fiorentina azzal a 89. percbeli góllal harcolta ki az 1–1-et a Juventus ellen. Firenzében Mutu a jobb oldalt választotta, most balra célzott, de pechjére Buffon számított erre, nagy vetődéssel kiütötte a labdát – maradt az 1–1, és ez most a kapus csapatának ért többet.

A karrierje során tétmeccsen összesen 30 tizenegyest kivédő Buffon 176 válogatott mérkőzésen állt az olasz kapuban, Eb-n a bolgár Martin Petrov (2004) és a német Mesut Özil (2012) rúgott neki gólt tizenegyesből.

EGY KARRIER KÜLÖNLEGES PILLANATA: STEFFEN IVERSEN

(2000, Norvégia–Spanyolország 1–0) STEFFEN IVERSEN fejelte Norvégia mindmáig egyetlen Európa-bajnoki gólját, és az elég is volt a spanyolok 1–0-s legyőzéséhez. Más kérdés, hogy hiába a meglepő siker a nyitányon, a csoportból végül nem a rotterdami meccs győztese, hanem annak vesztese jutott tovább. Ami a torna idején a Tottenhamben futballozó Iversent illeti, tizenegy évvel később 79 meccsel és 21 góllal fejezte be válogatott pályafutását, mindkét mutatóban megelőzve édesapját, Odd Iversent (45/19).

EGY KARRIER KÜLÖNLEGES PILLANATA: GORAN PANDEV

(2021, Ausztria–Észak-Macedónia 3–1) GORAN PANDEVNEK megadatott, hogy a 38. életévében járva hazája válogatottjával bemutatkozzon az Európa-bajnokságon, és ott megszerezze Észak-Macedónia első gólját. Hatalmas osztrák védelmi megingás jelentette az előzményt, de a gól az gól, Pandev újra beírta magát az Eb-történelembe – újra, hiszen a grúziai pótselejtezőn ő szerezte azt a gólt is, amellyel csapata kiharcolta első Eb-részvételét. A Lazióban, az Interben, a Napoliban, a Genoában is futballozó Pandev dupla rekorderként (122 mérkőzés, 38 gól) búcsúzott el a válogatottól a három vereséget hozó Európa-bajnokság után.

Goran Pandev: Igen, én lőttem az elsőt! (Fotó: Getty Images)

ZÁRÁSKÉPP

(2016, Olaszország–Belgium 2–0). Rangadó az E-csoport nyitányán: az olaszok Eb-történetük legidősebb kezdő tizenegyével álltak fel (31 év, 169 nap), és a tapasztalat kifizetődőnek bizonyult, legyőzték a szedett-vedett védelemmel felálló belgákat. A védelemben is remeklő Leonardo Bonucci pazar hosszú indításából Emanuele Giaccherini lőtte a vezető gólt, Graziano Pelle tanítani való kapáslövéssel tette biztossá a győzelmet a lefújás előtt.

(2016, Írország–Svédország 1–1). Az említett E-csoport két kicsije nem engedhette meg magának, hogy vereséggel kezdjen, végül mindketten megúszták. Wes Hoolahan nagyszerű gólt lőtt az éppen előtte felpattanó labdával a második félidő elején, és bár Zlatan Ibrahimovic többnyire eredménytelenül küzdött az ír védőkkel, ő kényszerítette ki az egyenlítést – kapu elé lőtt lasztiját Ciaran Clark a saját kapujába fejelte. Az Aston Villa védőjének néhány perccel korábban már volt egy öngólveszélyes perdítése, de azt Darren Randolph nagy bravúrral védte. Másodjára már tehetetlen volt.

JÚNIUS 13. – EB-EREDMÉNYEK

EB 1984, FRANCIAORSZÁG

CSOPORTMÉRKŐZÉS

Lens: Belgium–Jugoszlávia 2–0

EB 1996, ANGLIA

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK

Birmingham: Svájc–Hollandia 0–2

Newcastle: Bulgária–Románia 1–0

EB 2000, BELGIUM ÉS HOLLANDIA

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK

Rotterdam: Spanyolország–Norvégia 0–1

Charleroi: Jugoszlávia–Szlovénia 3–3

EB 2004, PORTUGÁLIA

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK

Leiria: Svájc–Horvátország 0–0

Lisszabon, Luz: Franciaország–Anglia 2–1

EB 2008, AUSZTRIA ÉS SVÁJC

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK

Zürich: Olaszország–Románia 1–1

Bern: Hollandia–Franciaország 4–1

EB 2012, LENGYELORSZÁG ÉS UKRAJNA

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK

Lviv: Dánia–Portugália 2–3

Harkiv: Hollandia–Németország 1–2

EB 2016, FRANCIAORSZÁG

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK

Toulouse: Spanyolország–Csehország 1–0

Saint-Denis: Írország–Svédország 1–1

Lyon: Belgium–Olaszország 0–2

EB 2021, EURÓPA

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK

Bukarest: Ausztria–Észak-Macedónia 3–1

Amszterdam: Hollandia–Ukrajna 3–2

London: Anglia–Horvátország 1–0

