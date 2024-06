A válogatott, amelyik három különböző néven játszott Eb-mérkőzést ezen a napon

BEMELEGÍTÉS AZ UEFA-VAL – HÁROM SZÉPSÉGDÍJAS GÓL

(1984, Franciaország–Dánia 1–0) Már-már úgy tűnt, gól nélkül ér véget a második franciaországi Eb nyitó meccse, amikor a 78. percben Michel Platini megpattanó lövése beakadt Ole Qvist kapujába. Platini és a francia válogatott emlékezetes sorozatot indított, a következő napokban látni fogjuk a többi epizódot is.

(1988, Írország–Anglia 1–0) A sors úgy akarta, hogy Írország éppen Anglia ellen játssza le története első Eb-mérkőzését, és mesébe illő módon meg is nyerje az évszázados viszálykodás soron következő, ám futballszabályok közé szelídített ütközetét: a meccs hőse Ray Houghton volt, 6. percbeli fejese győzelmet ért.

(2000, Portugália–Anglia 3–2) Az angolok 12 évvel későbbi nyitánya jobban indult, ám hiába vezettek 2–0-ra, megint kikaptak. Luis Figo egy védőn finoman irányt változtató bombája adta vissza a reményt a portugáloknak – az Eb-klasszikusok közé illő meccsre máris visszatérünk.

Az eindhoveni rangadón Luis Figo (jobbra) egyenlített, a győztes gólt pedig Nuno Gomes lőtte – neki ez volt az első gólja a portugál válogatottban (Fotó: Getty Images)

EGY MECCS AZ EB-KLASSZIKUSOK KÖZÜL

(2000, PORTUGÁLIA–ANGLIA 3–2) Szóval az a bizonyos eindhoveni este… Ez a mérkőzés az Eb-történelem legnagyobb fordításai között is helyet követel magának, merthogy az angolok 18 perc után két góllal vezettek – David Beckham pontos beadásaiból előbb a nem éppen égimeszelő Paul Scholes fejelt (!), majd Steve McManaman rúgott gólt. Luis Figo már látott szépítő bombája elég gyorsan érkezett válaszul ahhoz, hogy Portugália ne érezze elúszottnak a meccset, és jött is a fordulat: Joao Pinto szép fejessel még az első félidőben egyenlített, majd az 59. percben Nuno Gomes a győztes gólt is berúgta.

1990: Matthias Sammer az NDK utolsó válogatott mérkőzése után fogadja Eduard Geyer szövetségi kapitány gratulációját (Fotó: Getty Images)

POLITIKA – NÉMET SZEMMEL

(1992) Ezen a napon játszotta le első Eb-mérkőzését az egységes német válogatott: a svédországi Norrköpingben 1–1-et ért el a nevében már nem, valójában azonban szovjet csapat ellen (részletek lejjebb).

Amikor a selejtezőket sorsolták, 1990 elején, még két Németország létezett, és az élet úgy hozta, hogy az NDK és az NSZK – először a kvalifikációk történetében – egy csoportba került. MATTHIAS SAMMER karrierje tökéletesen érzékelteti, mennyire felgyorsult az idő akkoriban. Már fújtak a nagy változások szelei – ahogyan a Scorpions megénekelte –, ami a drezdai születésű középpályás életében annyit jelentett, hogy ő néhány hónapja már a vasfüggönyön túl, Nyugaton futballozhatott, a VfB Stuttgartot erősítette.

Aztán amikor elérkezett a selejtező első játéknapja, 1990 szeptembere, a keletnémet válogatott brüsszeli mérkőzésének már nem volt tétje: küszöbön állt a két Németország egyesülése (október 3-án meg is történt), az NDK csapata visszalépett az Eb-től.

A belgiumi mérkőzést még lejátszották, „barátságos” jelzőt kapott, a csapatkapitány Sammer két góljával az NDK győzött, és ezzel a sikerrel lezárult a keletnémet válogatott története. A 23-szoros NDK-válogatott Sammer decemberben már az egységes német csapatban játszott – és ha az 1992. június 12-i nyitányon még a kispadra szorult is, a svédországi Eb-n jutott neki játékidő bőven.

1992: Matthias Sammer már az egységes Németországot képviselte az Eb-n, itt éppen a svédek elleni elődöntőben (Fotó: Getty Images)

POLITIKA – OROSZ/SZOVJET SZEMMEL

S ha már barangolni kezdtünk a közelmúlt történelmének útvesztőjében, ne torpanjunk meg: van egy ország, amelyik eddig öt Európa-bajnoki mérkőzést játszott le június 12-én – három különböző néven.

1988, KÖLN. Valerij Lobanovszkij igen erős válogatottja a végnapjait élő SZOVJETUNIÓ képviseletében győzte le 1–0-ra Hollandiát bemutatkozásképp az 1988-as nyugat-németországi tornán (és lett később ezüstérmes, a döntőben megint az oranje volt az ellenfél).

Rácz László már az 1986-os világbajnokságon is ott volt a szovjet válogatottban, itt éppen a francia Alain Giresse-t üldözi (Fotó: Getty Images)

1992, NORRKÖPING. A szovjet válogatott kiharcolta a részvételi jogot az 1992-es tornára is, csakhogy 1991. december 26-án a Szovjetunió hivatalosan megszűnt, önálló államokra hullott szét. Az UEFA – amely a tragikusabb véget érő Jugoszlávia válogatottját az ENSZ-szankciókkal összhangban kizárta a svédországi Eb-ről, közvetve megalapozva a dánok nagy sztoriját – úgy döntött, hogy kivételesen lehetővé teszi több állam egy közös válogatottjának indulását, így aztán Anatolij Bisovec valójában szovjet csapata FÜGGETLEN ÁLLAMOK KÖZÖSSÉGE (FÁK) néven kezdte meg szereplését Svédországban. A mérkőzései előtt, himnusz helyett Beethoven IX. szimfóniájának Örömódája szólt… A rajt nem is volt rossz, Igor Dobrovolszkij tizenegyesével sokáig vezetett a FÁK, a 90. percben azonban Thomas Hässler remek szabadrúgásgóllal ponthoz juttatta az Eb-n szintén ezen a meccsen debütáló egységes német válogatottat.

2004, FARO/LOULÉ. A portugáliai torna június 12-i játéknapján is jutott mérkőzés a hatalmas eurázsiai ország válogatottjának, amely akkor – Georgij Jarcev szövetségi kapitány irányításával – már csak OROSZORSZÁGOT képviselte. Az ellenfél Spanyolország volt, és a meccs arról nevezetes, hogy Juan Carlos Valerón 39 másodperccel a becserélése után lőtte az egyetlen gólt – az Eb-történelem egyik leggyorsabb cserególját.

Az orosz válogatott további két Eb-meccset játszott ezen a napon: 2012-ben a lengyelekkel 1–1-et ért el Varsóban, 2021-ben pedig saját közönség előtt, Szentpéterváron 3–0-ra kikapott Belgiumtól. Közös a szóba hozott három orosz szereplésben, hogy a szbornaja egyik alkalommal sem jutott tovább a csoportjából.

EGY KIS LENGYEL EGYVELEG

(2008, BÉCS) A lengyel labdarúgó-válogatott kétszer is bronzérmes lett világbajnokságon, olimpiáról aranya, ezüstje is volt, de Európa-bajnokságra egészen 2008-ig nem jutott el. Az alpesi tornán aztán bemutatkozott, vereséggel, a második meccsen (Ausztria–Lengyelország 1–1) pedig megszületett az első gólja és pontja is. A gólt a honosított brazil középpályás, Roger Guerreiro szerezte, majdnem győzelmet ért, de Ivica Vastic a 93. percben büntetőből egyenlített. A szintén fényes múltú osztrákok is az első Eb-pontjuknak és -góljuknak örültek.

(2012, VARSÓ) Az említett Lengyelország–Oroszország (1–1) ütközet a két nemzet évszázadok mélyén gyökerező feszült kapcsolatához méltón férfias volt, Alan Dzagojev fejesével vezettek az oroszok, csakhogy Jakub Blaszczykowski hatalmas bombával egyenlített.

(2016, NICE) A lengyel válogatott első Eb-győzelméig további négy évet kellett várni: Jakub Blaszczykowski passzából Arkadiusz Milik lőtte a korszakhatárt jelentő gólt (Lengyelország–Észak-Írország 1–0).

EGY KARRIER NAGY NAPJA: RAY WILKINS

(1980, Belgium–Anglia 1–1) A belga válogatott egyebek mellett a majdnem tökéletesen működő lescsapdájának köszönhetően jutott be a döntőbe az olaszországi Eb-n. Majdnem tökéletes – jellemeztük a védekezési stratégiát, mert rögtön az első csoportmérkőzésen gyönyörű példát láttunk a kijátszására: RAY WILKINS előbb átemelte a labdát a lesre spekulálva kilépő védők felett, majd a fenékre ülő Michel Preud’homme kapus felett a hálóba ívelt. Az akkor éppen a Manchester Unitedben (korábban a Chelsea-ben, később többek között a Milanban) játszó középpályás 84 válogatott meccsén csak három gólt szerzett, de ez a milánói mestermunka örökre emlékezetes marad.

Az olaszországi torna sajnos nem volt mentes a lelátói rendbontásoktól, a drukkerek ezen a meccsen is csépelték egymást.

EGY KARRIER NAGY NAPJA: RAY HOUGHTON

(1988, Írország–Anglia 1–0) RAY HOUGHTON csak utánpótlásszinten fért be a skót válogatottba, és mivel az 1986-as vb-csapatba sem volt esélye bekerülni – pedig már a Liverpool futballistája volt –, nagy döntést hozott: bár Glasgow-ban született és nőtt fel, édesapja származását kihasználva elfogadta az ír meghívást, 1986 márciusában be is mutatkozott a zöldeknél. Aktív részese volt az ír válogatott első sikeres Eb-kvalifikációjának, és az 1988-as torna bemutatkozó meccsét (amint azt a bevezetőben is láttuk) élete első válogatott góljával tette emlékezetessé. Noha csak 170 centiméterre nőtt, fejjel talált be az ilyesmire kényes angoloknak. Houghton 1997-ig volt válogatott, 73 mérkőzésen hat gólt szerzett.

EGY KARRIER NAGY NAPJA: RÁCZ LÁSZLÓ

(1988, Szovjetunió–Hollandia 1–0) RÁCZ LÁSZLÓ, avagy Vaszilij Rac csupán négy gólt szerzett 47 szovjet válogatott mérkőzése során, de azok közül kettőre sokan emlékeznek. Az egyiket a francia Joel Batsnak lőtte a bal felsőbe az 1986-os vb-n (1–1), a másikat pedig az 1988-as Eb június 12-i játéknapján: a hollandok elleni nyitány 51. percében a tizenhatos bal sarka közeléből tüzelt állítgatás nélkül Hans van Breukelen kapujának bal alsó sarkába. Mivel Rinat Daszajev mindent védett a szovjet kapuban, a Lobanovszkij-csapat nyerte meg 1–0-ra a csoportrangadót – az oranje majd a döntőben vág vissza ezért. Rácz a szovjetek mind az öt mérkőzését végigjátszotta a nyugat-németországi Eb-n. A kárpátaljai Nagyszőlősön született, Fancsikán felnőtt labdarúgó karrierjének java a Dinamo Kijevben telt (négy szovjet bajnoki cím, egy KEK-diadal), de pályafutása vége felé rövid ideig a Ferencvárosban is játszott, a zöld-fehérektől vonult vissza 1992-ben.

EGY KARRIER NAGY NAPJA: CRISTIANO RONALDO

(2004, Portugália–Görögország 1–2) CRISTIANO RONALDO karrierjének kitüntetett napja ez, az első válogatott gólé: a későbbi világrekorder nem ünnepelte túl, hogy a kapuba fejelte Luis Figo 93. percbeli szögletét a portói Eb-nyitányon, sőt láthatóan bosszankodott, mert tudta, hogy már késő, veszíteni fognak. Úgy is lett, Jorgosz Karagunisz lapos lövésével és Angelosz Baszinasz büntetőjével a görögök az 51. perctől két góllal vezettek, és 2–1-re nyertek. Nem akármilyen három karrier gyarapodott egy-egy góllal azon a délutánon: az első válogatott gólját a nyolcadik mérkőzésén megszerző 19 éves CR az elmúlt húsz évben 200 mérkőzés és 100 gól fölé jutott (e sorok írásakor 206/128 a mérlege), és Karagunisz (139/10), valamint Baszinasz (100/7) is történelmi figura a maga hazájában. (A tornán, ugye, volt még egy portugál–görög meccs, majd látni fogjuk…) Ami Ronaldót illeti, a következő hat és fél évben egyszer sem kapott ki a portugál válogatott, ha ő gólt szerzett, és azóta is csupán ötször!

EGY KARRIER NAGY NAPJA: DENNIS BERGKAMP

(1992, Hollandia–Skócia 1–0) DENNIS BERGKAMP a holland válogatott történetének legjobb gólszerzőjeként vonult vissza (79/37), és bár rekordját azóta megdöntötték, továbbá inkább a világbajnoki találatai emlékezetesek, azért az Európa-bajnokságok történetéből sem maradhat ki a neve. Három Eb-n vett részt, az elsőn ezen a napon szerezte az első gólját – 1–0-s győzelmet ért a skótok ellen. Később betalált a németek kapujába, majd a dánoknak is az elődöntőben, a szétlövésben is belőtte a tizenegyesét, nem rajta múlt, hogy a címvédő nem jutott be a fináléba. Három góllal társgólkirály lett, beválogatták a torna álomtizenegyébe, és az egész éve jól sikerült – az oranjéban 1992 folyamán szerezte a legtöbb (7) gólt.

MICSODA EGYBEESÉSEK!

(2008, 2016) LUKA MODRIC nyolc év különbséggel két Eb-n is a meccs embere lett ezen a napon. Mindkétszer a remek szervezőmunkája volt az elismerés alapja, de előkerült más is a varázscilinderből: a németek elleni 2008-as klagenfurti csoportmérkőzés góljait Darijo Srna és Ivica Olic lőtte, nyolc évvel később viszont már Modricon volt a sor, és ha egyszer összeállítják a párizsi Parc des Princes-ben született szépségdíjas gólok listáját, a törökök elleni meccsdöntő kapáslövés aligha marad le róla.

(2008, 2016) BASTIAN SCHWEINSTEIGER egy keserves és egy szép emléket őriz erről a napról. Az imént felidézett, horvátok elleni meccs végjátékában kiállították, miután törlesztésképpen fellökte a vele szemben szabálytalankodó Jerko Lekót, míg nyolc évvel később Lille-ben, megint csak a ráadásban, pazar gólt lőtt Ukrajnának. Schweini azon a tavaszon térdsérülést szenvedett a Manchester Unitedben, az Eb-re úgy-ahogy felépült, de nem tökéletes állapotát érzékelteti, hogy csapatkapitány létére csak egyszer fért be a kezdő tizenegybe. Az ukránok ellen a 90. percben állt be csereként, de e rövidke idő is elég volt neki ahhoz, hogy Mesut Özil beadására remek ütemben érkezve, a földről felpattanó labdát finom mozdulattal a hálóba vágja. A világbajnok, Eb-ezüstérmes középpályás 121 mérkőzéses – 2004-ben a mieink elleni 2–0-s vereséggel kezdődő – válogatott karrierjének ez volt a 24., egyben utolsó gólja.

Bastian Schweinsteiger így ünnepelte a gólját – még nem sejtette, hogy ez lesz az utolsó a válogatottban (Fotó: Getty Images)

AKI LÁTTA, ALIGHA FELEJTI EL

(2021) Pedig jobb lenne, ezért is hagytuk a végére… A Dánia–Finnország csoportmeccs 43. percében Christian Eriksen, a koppenhágai publikum egyik kedvence egy bedobásnál összeesett, látszólag élettelenül terült el a gyepen. Rémületes percek következtek; mint azóta már tudható, Eriksennek megállt a szíve. A világ lélegzetvisszafojtva figyelte, amint az egészségügyi személyzet a futballista életéért küzd. Szerencsére sikerrel tették, Eriksen még a stadionban, a kórházba szállítás előtt magához tért, nyolc hónap múlva pedig bajnoki mérkőzést játszott Angliában. Megindító volt, ahogyan a Parken Stadionban összegyűlt dán és finn drukkerek közösen éltetik a több mint 100-szoros válogatott labdarúgót.

