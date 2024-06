Sevcsenko kétszer válaszolt Ibrahimovicnak – egy pazar karrier utolsó nagy pillanatai

BEMELEGÍTÉS AZ UEFA-VAL – HÁROM GÓL, AMELY SZÉPSÉGDÍJAT ÉRDEMEL

(1988, Spanyolország–Dánia 3–2) A két csapat ezen a meccsen mutatkozott be az NSZK-ban rendezett tornán, a képsorokon Rafael Gordillo szabadrúgásból ível a léc alá a 66. percben, 3–1-es vezetéshez juttatva csapatát. Ez volt a korábban a Betist, akkoriban már jó ideje a Real Madridot erősítő szélső hátvéd 75 válogatott meccsének harmadik, egyben utolsó gólja. A mérkőzés a négy évvel korábbi egyik elődöntő visszavágója volt, lejjebb még visszatérünk rá, megéri.

(1996, Horvátország–Törökország 1–0) Mindkét válogatott a története első Eb-mérkőzését játszotta, egészen a 86. percig nem született gól – akkor viszont láthattunk egy pazar találatot: Aljosa Asanovic indításával Goran Vlaovic lódult meg még a saját térfeléről, és a kapust is kicselezve gurított a kapuba.

(2012, Ukrajna–Svédország 2–1) Az ukránok is történelmük első Eb-meccsét játszották, ráadásul társrendezőként a csordultig telt kijevi stadionban. Ki más lehetett volna az est hőse, mint Andrij Sevcsenko? A korábbi aranylabdás itt éppen az első, az egyenlítő gólját fejeli – a másodikról majd kicsit lejjebb.

A HÁROM GÓL IDE KATTINTVA TEKINTHETŐ MEG!

EB-MÉRFÖLDKÖVEK

(1980) Ezen a napon kezdődött meg a második olaszországi Európa-bajnokság, egyben az első kontinensviadal, amelyiken már nyolc csapat vett részt. A lejátszott két mérkőzésen összesen két gól született, és akárcsak az első itáliai tornán, megint kettő alatt marad majd a meccsenkénti gólátlag (1.93).

(2021) Ugyancsak ezen a napon és Olaszországban, Rómában kezdődött meg a 11 ország 11 városában megrendezett 16. Európa-bajnokság, az egyetlen olyan Eb, amelyet az eredeti időponthoz képest egy évvel el kellett halasztani. A világszerte pusztító koronavírus-járvány húzta át az eredeti számításokat, és hogy még messze nem volt vége a pandémiának, arról a nézőszámok árulkodnak: a helyszínek közül egyedül a budapesti Puskás Aréna működött teljes kapacitással. A halasztás ellenére a torna UEFA EURO 2020 néven került be a labdarúgás történetébe.

Egy jellegzetes Rafael Gordillo-repülés (Fotó: Getty Images)

EGY MECCS AZ EB-KLASSZIKUSOK KÖZÜL

(1988) SPANYOLORSZÁG–DÁNIA 3–2. Ezen a napon játszották le Hannoverben a nyugat-németországi torna gólokban leggazdagabb mérkőzését, amelyről Rafael Gordillo-szabadrúgásgólja már a bevezetőben látható volt. A közös nevező innentől a REAL MADRID. A négy évvel korábbi – szintén az ő diadalukat hozó – elődöntő „visszavágóját” 3–2-re megnyerő spanyolok további góljait is Real-legendák szerezték, Míchel és Emilio Butragueno (Míchel közben kihagyott egy büntetőt, Troels Rasmussen védett), míg a dánok részéről is betalált egy később a Realban (és a Barcelonában is…) futballozó játékos, Michael Laudrup. A meccs utolsó gólját Flemming Povlsen fejelte, és az ő karrierjéből sem hiányzik a madridi szál: a Real-fiókcsapat Castillában bizony ő is lehúzott egy idényt! Azonban bármilyen szórakoztató is volt a két csapat bemutatkozó meccse, a folytatásban egyikük sem szerzett pontot, mindketten kiestek a csoportkörben.

A VIDEÓ IDE KATTINTVA TEKINTHETŐ MEG!

EGY KARRIER NAGY NAPJA: PETER SCHMEICHEL

(1992) A felidézett hannoveri mérkőzésen már ott ült a dán kispadon PETER SCHMEICHEL, a következő két vesztes meccs neki jutott, és onnantól tucatnyi éven át vele kezdődött hazája válogatottjának összeállítása. Alapember és immár egy esztendeje a Manchester United kapusa volt, amikor négy évvel később – a kizárt Jugoszlávia helyett – a dán válogatott beugróként meghívást kapott a svédországi tornára. S ha a legendával ellentétben nem is a strandokról verbuválták a csapatot, a felkészülése korántsem volt mindenre kiterjedő. Szükség volt némi visszarázódásra, és mindenekelőtt egy kiváló kapusra, aki megtámasztja a csapatot a felpörgésig. Nem lehetett panasz Schmeichelre, az ezen a napon megrendezett nyitányon (Dánia–Anglia 0–0) több nagy védést is bemutatott, nem látszott rajta, mennyire elege volt a futballból a bosszúság miatt, hogy az első angol idénye „csak” ezüstérmet hozott. Az Európa-bajnokságot fel lehetett fogni az idény megkoronázásaképp, és lám, a folytatásban is remek teljesítménnyel segítette aranyéremhez csapatát, bekerült a torna álomcsapatába. Lesz még két Eb-je, 2001-es búcsújáig 129 mérkőzésen védte a dán válogatott kapuját.

Hogy egy kicsit előreszaladjunk: Peter Schmeichel és Kim Christofte az elődöntő megnyerését ünnepli (Fotó: Getty Images)

A VIDEÓ IDE KATTINTVA TEKINTHETŐ MEG!

EGY KARRIER NAGY NAPJA: LAURENT BLANC

(2000) A svédországi Eb-n Schmeichel és csapata legyőzte Franciaországot is, ám nyolc évvel később Bruges-ben eljött a visszavágás pillanata. Az első gólt ráadásul LAURENT BLANC személyében egy olyan labdarúgó lőtte, aki azon a bizonyos malmői meccsen is a pályán volt – és aki időközben világbajnok lett, méghozzá úgy, hogy az 1998-as nyolcaddöntőben Paraguaynak lőtt aranygóljával versenyben tartotta csapatát. A korszak francia válogatott meccseinek jellegzetes pillanata volt, amikor a kezdés előtt Blanc kabalacsókot nyomott a kapus, Fabien Barthez kopasz feje búbjára. Nos, a bruges-i csoportnyitányon mindketten fontos szerepet játszottak: az elején Barthez nagy védésekkel verte vissza a dán támadásokat, a 16. percben pedig Blanc rúgta be a „kékeket” megnyugtató vezető gólt. A második félidőben aztán két ifjú támadó, Thierry Henry és Sylvain Wiltord is betalált. A 35. életévében járó Blanc már az Eb közben egyértelművé tette, hogy ősszel visszavonul a válogatottól – ezt immár friss Európa-bajnokként, a torna álomcsapatának tagjaként tehette meg. A „kékek” kötelékében 97 mérkőzésen 16 gólt szerzett, a dánok elleni volt az utolsó.

A VIDEÓ IDE KATTINTVA TEKINTHETŐ MEG!

S mielőtt szereplőt váltunk, még egy adalék Blanc-hoz: 12 évvel később ugyancsak június 11-én rendezték meg a Franciaország–Anglia csoportmeccset Doneckben, amikor a korábbi középhátvédet már a „kékek” szövetségi kapitányi posztján találjuk (Barthezt pedig az edzői stábban). Az alábbi videó első felében taglalt meccs Joleon Lescott fejesével és Samir Nasri alsó sarkos lövésével 1–1-re végződött. Mindkét csapat továbbjutott a csoportból, de a negyeddöntőből már nem, és hazatérve Blanc le is mondott.

A VIDEÓ IDE KATTINTVA TEKINTHETŐ MEG!

Volt egy időszak, amikor nem kezdődhetett francia válogatott meccs Laurent Blanc és Fabien Barthez nagyjelenete nélkül (Fotó: Getty Images)

EGY KARRIER NAGY NAPJA: ANDRIJ SEVCSENKO

(2012) Az 52. és a 62. perc között zajlottak az Ukrajna–Svédország csoportmérkőzés legfontosabb eseményei: Zlatan Ibrahimovic a svédeknek szerezte meg a vezetést, majd következett a másik csapatkapitány, ANDRIJ SEVCSENKO, és két védhetetlen fejessel megfordította az állást, a másodiknál éppen Ibrát megelőzve fejelt a kapuba. Bár az ukrán drukkerek reménykedtek a hasonló folytatásban, a 36. életévében járó világklasszis támadó többször nem talált a kapuba a tornán, és a csoportkörös kiesés után bejelentette visszavonulását. Tizenhat éven át tartó válogatott karrierje során 111 mérkőzésen 48 gólt szerzett (Eb-n az alább látható kettőt), az ukrán nemzeti csapat legfiatalabb és legidősebb gólszerzőjeként, egyben gólrekordereként vonult vissza. Aztán majd négy évvel később újra a válogatott mellett találjuk, előbb Mihajlo Fomenko segítőjeként, majd a 2016-os Eb után szövetségi kapitányként. A következő kontinensbajnokságra már ő juttatja ki a csapatot, vele már a nyolcaddöntőn is átverekszik magukat – később látjuk majd –, ám hiába az addigi legjobb ukrán szereplés, Seva a kiesés után újra elbúcsúzik.

A VIDEÓ IDE KATTINTVA TEKINTHETŐ MEG!

Ha a két „biztonsági őr”, Radoslav Látal (balra) és Tomás Repka úgy akarta, akkor még Edgar Davids sem volt képes áttörni a cseh védelmen (Fotó: Getty Images)

AZ EGYETLEN EMBER, AKIT KÉT EB-N IS KIÁLLÍTOTTAK

(1996, 2000) Az első piros lap úgymond rendben volt: RADOSLAV LÁTAL, a német Schalke kőkemény cseh védője felrúgta Joao Pintót a portugálok elleni 1996-os negyeddöntő 82. percében – ez az a mérkőzés, amelyik Karel Poborsky átemelős góljáról emlékezetes, később majd látjuk –, a német Helmut Krug kiállította.

Viszont a második kiállítás – és ez a történet tartozik a mai játéknaphoz – igazi ritkaság: Látalt lecserélték, már húsz perce a kispadon ült, amikor Pierluigi Collina felmutatta neki a piros lapot. A csehek nehezen emésztették meg, hogy a Hollandia elleni csoportmeccs végén, 0–0-nál mezhúzás miatt az olasz befújt ellenük egy tizenegyest. Frank de Boer belőtte a büntetőt, a cseh kispad tovább lázongott, Collina a sárga lapot lobogtatva kiszaladt hozzájuk, majd rövid perpatvart követően inkább a pirosat mutatta fel – és Látal mehetett az öltözőbe.

A MÁSODIK KIÁLLÍTÁS MECCSÉRŐL A VIDEÓ IDE KATTINTVA TEKINTHETŐ MEG! (a nagyjelenet 6:20-tól)

MICSODA EGYBEESÉS!

(2000) OLASZORSZÁG–TÖRÖKORSZÁG 2–1. Ritkán, de előfordul, hogy két válogatott ugyanazon a naptári napon, de eltérő években többször találkozik. Ez történt az olaszokkal és a törökökkel. Első alkalommal, 2000. június 11-én Arnhemben Antonio Conte látványos, hanyatt vetődéses emelésével vezetést szerzett a Dino Zoff irányította squadra azzurra (a Juve-középpályás 20 mérkőzéses válogatott karrierjének ez volt a második, egyben utolsó gólja), és bár Okan Buruk fejjel egyenlített (ez volt minden idők első török Eb-gólja), Filippo Inzaghi tizenegyesből győzelemre vezette az olaszokat.

A VIDEÓ IDE KATTINTVA TEKINTHETŐ MEG!

(2021) OLASZORSZÁG–TÖRÖKORSZÁG 3–0. A huszonegy évvel későbbi római nyitó meccs a gól nélküli első félidő után sima olasz győzelemmel zárult: gólt szerzett Ciro Immobile és Lorenzo Insigne, de mindenekelőtt Merih Demiral – az ő balszerencsés mozdulata következtében először kezdődött öngóllal Európa-bajnokság. Az akkoriban a Juventusban játszó középső védő súlyos sérülés miatt sokat kihagyott, nem is volt biztos az Eb-részvétele; nem így képzelte a visszatérést.



MICSODA CSERE!

(1996, NOTTINGHAM) Nézzük még egyszer a bevezetőben már felidézett GORAN VLAOVIC-gólt, a nagy nemzetközi tornák első horvát gólját, immár több szögből! Gyönyörű ellencsapás volt: Aljosa Asanovic a legjobb ütemben indított, Vlaovic a bő tíz perce pályán lévő cserejátékos frissességével robogott végig a pályán, két védőt átvert, majd kibillentette egyensúlyából Rüstü Recbert, és a hálóba gurított. Vlaovic az Eb-felkészülés során szerezte első válogatott góljait (mesterhármas Dél-Korea ellen), nyolccal zárta azt az évet – válogatott karrierje (52/15) termésének több mint a felét 1996-ban szüretelte le. Az Eb-re még a Padovából válogatták be, csupán néhány hónappal azt követően, hogy ijesztő rosszullétei nyomán vérrögöt távolítottak el az agyából (!), a következő négy évet pedig már a Valenciában töltötte.

A VIDEÓ IDE KATTINTVA TEKINTHETŐ MEG!

TESTVÉREK ELŐSZÖR EGYMÁS ELLEN

(2016, LENS) Nemegyszer előfordult a korábbi Európa-bajnokságokon, hogy egy válogatott ugyanazon meccsén két testvér pályára lépett, sőt ikrek közös játékára is volt példa, de olyasmi, hogy két testvér egymás ellen játsszon, olyat az Albánia–Svájc meccsig nem láthattunk. Granit Xhaka és másfél évvel idősebb bátyja, Taulant egyaránt Bázelben született Szerbiából kivándorolt albán szülők gyermekeként, a svájci utánpótlás-válogatottakat végigjárva Granit a nagycsapatba is meghívást kapott (már több mint 100 mérkőzése van), Taulant viszont Albániát választotta. Így jöhetett létre a lensi különleges randevú, amelyet Svájc nyert meg – és amely után Granitot választották meg a meccs legjobbjának.

Alábbi képgalériánkban az Európa-bajnokságokon egy időben játszó testvérek néznek ránk a múltból.