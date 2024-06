Az örök kritikus Matthias Sammer: Németország lesz az Európa-bajnok!

A LEGENDÁS NÉMET SZAKLAP, a Kicker 186 oldalas Eb-mellékletében a vezető anyag a háromoldalas interjú Matthias Sammerrel, aki a mindmáig utolsó Eb-győztes, 1996-os német válogatott belső védője volt, és abban az évben a France Football aranylabdása lett, Franz Beckenbauer után első védőként. Ma a Borussia Dortmund tanácsadója és a Prime Video szakértője.

A cikk felütése így szól: „Valami nagy fordulat történik a német futballban, ha az örök kritikus Sammer is optimista.”

Mert szeptemberben még úgy fogalmazott a Süddeutsche Zeitungban: „A német válogatott térdre ereszkedett.”

Ehhez képest most azt mondta: „Meg is nyerhetjük az Európa-bajnokságot, német aranyérmet várok.”

Persze azért hozzátette azt is: „Tétmeccsek nélkül véleményt alkotni egy csapatról csak találgatás, valójában senki sem tudja, hol is tart a válogatottunk, de optimista vagyok. Örülök, hogy már látszik a tengely és a hierarchia, illetve tudjuk, kik a kapitány meghosszabbított karjai a pályán. Nagyszerű ötlet volt Toni Kroos visszahívása a csapatba, a Real Madrid középpályása stabilitást és tapasztalatot adott a válogatottnak. Egyértelműen kirajzolódik a Manuel Neuer, Antonio Rüdiger, Ilkay Gündogan és Toni Kroos alkotta tengely, amelyre lehet építkezni. A védelem két szélén is rendben vagyunk Joshua Kimmichhel és Maximilian Mittelstädttel. Elöl Kai Havertz optimális a játék variálásához, Nic­las Füllkrug az erőt képviseli. A Jamal Musiala, Florian Wirtz kettős fiatal, technikás párost alkot. A csapatszellemet és az összetartozás érzését még meg kell szilárdítani, és akkor minden összeáll.”

Matthias Sammer reagált arra a felvetésre is, hogy nincs igazán karakteres vezére a csapatnak: „Tény, hogy Kroos és Gündogan sem harsány, de 2014-ben úgy nyertük meg a világbajnokságot, hogy előtte azt mondták: Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm és Manuel Neuer nem olyan vezető, mint Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Stefan Effenberg vagy Oliver Kahn volt – mégis megcsináltuk. Nem a hangerő számít, lásd Carlo Ancelotti higgadtságát.”