A nyolcaddöntőn eltiltott Calafiori hasznos tanácsokkal segítheti csapatát

A jelenleg Bolognában futballozó védő ugyanis a 2022–2023-as idényt Bázelben töltötte, míg a jelenlegi klubjában három svájcinak (Dan Ndoye, Michael Aebischer, Remo Freuler) volt csapattársa a mögöttünk hagyott idényben.

„Ezt a három labdarúgót jól ismerem, de a bázeli időszakomból is emlékszem néhány játékosra. Sajnos nem léphetek pályára ellenük, de ellátom a barátaimat néhány jó tanáccsal, és biztos vagyok benne, hogy bárki is lesz a helyettesem, még nálam is jobban fog játszani. – fogalmazott Riccardo Calafiori. – Az érzéseimet nem tudom szavakba önteni, mert mérhetetlenül boldog vagyok. Szerintem megérdemeltük ezt a gólt, megmutattuk, hogy így is tudunk játszani. Tovább kell haladnunk a megkezdett úton, mert ha félelem nélkül játszol és kezedben a sorsod, minden megváltozik.”