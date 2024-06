A belgáknak presztízskérdés az ukránok legyőzése

Nagyjából mindenki azt remélte Belgiumban, a válogatott hat ponttal várja majd az Ukrajna elleni mérkőzést, és csak az lesz a kérdés, melyik csapat jut tovább csoportelsőként, ám mert az első játéknapon borult a papírforma, még az sem zárható ki, hogy egyikük nem lesz ott a nyolcaddöntőben. A Domenico Tedesco irányította együttes az első meccsét nagy meglepetésre 1–0-ra elvesztette Szlovákia ellen, utána viszont magabiztosan verte 2–0-ra Romániát, így szerdán már egy döntetlennel is biztosíthatja a továbbjutását.

„A szlovákoktól elszenvedett vereség után hallani lehetett negatív hangokat, a kés ott volt a játékosok nyakán, ugyanakkor jól reagáltak, Románia ellen már megmutatkozott a két csapat közötti szintkülönbség… – mondta lapunknak az 1993-óta Charleroi-ban élő, korábbi 37-szeres válogatott Balog Tibor. – Rengetegen nem értették, Szlovákia ellen miért kellett két védekező középpályással felállni, szerencsére a távolról is remekül lövő Youri Tielemans jó cserének bizonyult, de a védelem is sokkal stabilabb lett a harminchét éves Jan Vertonghen visszatérésével. Romelu Lukakutól a második találkozón is elvettek egy találatot, nincs még gólja, pedig akár vezethetné is a góllövőlistát. Hasonló helyzet mindenkit megviselne. Ha mondjuk »mezei«, felkészülési meccseken vesznek el tőled három gólt, akkor is megesz az ideg, el lehet képzelni, ez hatványozottan igaz, amikor Európa-bajnokságon történik meg, pláne, ha az egyiket nagyjából másfél centi miatt! Ilyenkor mindig fontos, mivel jár, ha elveszik a gólt? Amikor pont nélkül maradsz, mint a szlovákok ellen, annak van nyoma mentálisan, győztes összecsapás után nyilván könnyebb megemészteni. Romelu Lukaku góljaira óriási szüksége van Belgiumnak, a keretből nemigen tudja bárki is helyettesíteni, és ha betalálna Ukrajna ellen, az nemcsak a továbbjutáshoz lenne jó eséllyel elegendő, hanem az egyenes kieséses szakaszban profitálhatna belőle a válogatott. Látok rá esélyt, hogy Domenico Tedesco ismét változtat az összeállításon, kérdés, ennek milyen hozadéka lesz. Belgiumnak könnyebbség, hogy már a döntetlen is továbbjutást ér, azonban biztos vagyok benne, labdarúgói vannak annyira hiúk, hogy presztízsből meg akarják nyerni a csoportot.”

S hogy kit vár Balog Tibor a kvartettből Belgium mellett másik továbbjutónak?

„Felesleges jósolni, az első fordulóban mindkét párharc meglepetést hozott, igaz, a másodikban már jött a papírforma: ha már feltétlenül mondanom kell valamit a másik csoportmeccsről, talán annyit, Szlovákiát érzem egységesebbnek. Hogy tartanak-e valakitől a belgák az ukránok közül? Roman Jaremcsuk volt a Gent és a Bruges játékosa is, de nem hagyott mély nyomot maga után, Mihajlo Mudrik a Chelsea profija, ám egyelőre nem képes meccseket eldönteni, ugyanakkor Artem Dovbik jó idény után van, rá azért érdemes figyelni. Egyébként úgy vagyok vele, bárki tehet olyat, amit korábban nem igazán láttunk tőle. Hogy mást ne mondjak, Csoboth Kevinnel kapcsolatban az sem volt biztos, hogy benne lesz a magyar keretben, aztán hős lett, hiszen eldöntötte a skótok elleni mérkőzést…”

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG, CSOPORTKÖR

E-CSOPORT, 3. FORDULÓ

18.00: Szlovákia–Románia, Frankfurt (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n!

18.00: Ukrajna–Belgium, Stuttgart (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

1. Románia 2 1 – 1 3–2 +1 3 2. Belgium 2 1 – 1 2–1 +1 3 3. Szlovákia 2 1 – 1 2–2 0 3 4. Ukrajna 2 1 – 1 2–4 –2 3 az e-csoport állása

E-CSOPORT

JÚNIUS 17., HÉTFŐ

München: Románia–Ukrajna 3–0

Frankfurt: Belgium–Szlovákia 0–1

JÚNIUS 21., PÉNTEK

Düsseldorf: Szlovákia–Ukrajna 1–2

JÚNIUS 22., SZOMBAT

Köln: Belgium–Románia 2–0

JÚNIUS 26., SZERDA

18.00, Frankfurt: Szlovákia–Románia

18.00, Stuttgart: Ukrajna–Belgium