Verstappen megtarthatja a pole pozíciót; az FIA súlyos hibát ismert el a sprintidőmérő után

A Red Bull múlt hétvégén Malajziában hengerelt, de a szezonbeli első győzelmét szerző Max Verstappen sem volt biztos benne, hogy az autó megőrizheti a remek formát az eltérő karakterisztikájú Marina Bay Circuiten. A négyszeres bajnok úgy érezte, a sepangi pálya sajátosságai miatt működött kiemelkedően jól az RB22-es, így a „vörös bikák” nem igazán tudták, mire számíthatnak Szingapúrban.



A helyszínen egyelőre nyeretlen Verstappen hatodik lett a pénteki edzésen, és lemaradása az egy másodpercet is meghaladta, ugyanakkor ő mellőzte a lágy gumit, így kérdéses volt, mennyire tud előrelépni a Red Bull a sprintidőmérőn. A holland az első szakaszban az élre állt, a másodikban ötödikként zárt, míg a mindent eldöntő SQ3-ban egyetlen körre tett fel mindent. Verstappen végül 12 század előnnyel szerezte meg a rajtelsőséget, így az idén először az élről várhatja a piros lámpák kialvását egy sprintversenyen.



„Szingapúrban mindig nagyon szoros a küzdelem, és ez bizonyos értelemben igaz magára az időmérőre is, hiszen a lehető legkeményebben támadod a pályát, és helyenként egészen közel kerülsz a falhoz. Amint felkerült a lágy gumi, olyan volt, mintha az autó még inkább életre kelt volna, de egyáltalán nem számítottam ilyen eredményre. Mindenesetre nagyon örülök neki, hogy meglett az első hely. Úgy gondolom, az elmúlt versenyhétvégéken sokkal erősebbek voltunk, ugyanakkor ez a pálya még mindig felszínre hozza az autó egyes gyengeségeit. Ennek ellenére igyekeztünk a lehető legjobban alkalmazkodni hozzájuk.”



Verstappen nem lehetett teljesen nyugodt a sprintkvalifikáció után, hiszen jelentése volt a sportfelügyelőknél. A holland pilóta az SQ1-ben, Sergio Pérez incidensét követően érvénybe léptetett sárga zászlós jelzés alatt előzte meg Lewis Hamiltont, és bár az eset után szinte azonnal visszaengedte az ellenfelét, így is szabályt sértett, és vizsgálat indult ellene. Az ítélethozók ugyan vétkesnek találták a versenyzőt, de az enyhítő körülményeket figyelembe véve végül nem szabtak ki rajtrácsbüntetést, így megtarthatta az első helyet.

AZ FIA KÖZLEMÉNYT ADOTT KI A SPRINTIDŐMÉRŐ UTÁN A sprintidőmérő első szakaszának végén utólag változott a végeredmény, miután probléma adódott az időmérő rendszerrel. Az eset miatt az SQ2 kezdési időpontját is el kellett tolni, miközben kérdésessé vált, egyáltalán folytatható-e a megméretés. A sprintkvalifikáció másik két szakasza már komolyabb fennakadás nélkül zajlott le, de utólag kiderült, az elején nem csak az időméréssel volt gond. A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) a leintés után hivatalos közleményt osztott meg, melyből kiderül, emberi mulasztás miatt a pilóták számára eltérő teljesítmény-üzemmód állt rendelkezésre az SQ1-ben. A piros zászlós megszakítás után ugyanis nem aktiválódott az úgynevezett előzés mód, ami többlet energiát biztosít az időmérős gyors körön is. Amikor a versenyirányítás észlelte a problémát, újra aktiválta a módot, ami 27 másodpercen keresztül volt érvényben, mielőtt újra elérhetetlenné vált volna. A szövetség elismerte, hogy a hiba egyes versenyzők teljesítményére is hatással volt, attól függően, mikor kezdték meg a gyors körüket, illetve éppen hol jártak a pályán, ugyanakkor jelezte, a második, valamint a harmadik szegmens már zavartalanul zajlott le.

A Mercedes válaszokra várva érkezett meg a Szingapúri Nagydíjra, miután a Sepangban bevetett jelentős fejlesztési csomagja nem hozta a várt előrelépést. A német alakulat abban a reményben érkezett meg a Marina-öbölbe, hogy kiderítheti, a frissítésekkel ment el rossz irányba, vagy inkább a malajziai pálya torzította a képet, és domborította ki a gyengeségeit.



Az „ezüstnyilak” ennek érdekében eltérő autóval küldték pályára a két pilótát: a motorcsere miatt vasárnap a mezőny végéről induló George Russell azzal a géppel köröz a hétvégén, amellyel Azerbajdzsánban pole pozíciót és győzelmet szerzett, míg Andrea Kimi Antonelli a sepangi újítások mellett módosított első szárnyat is kapott. Utóbbi elemet a csapat már az edzés után leszerelte az autójáról, de a többi frissítés maradt a W17-esen.



Russell már a gyakorláson is jobb tempót diktált, igaz, akkor még részben lehetett az eltérő keverékekre is fogni a különbséget, hiszen ő a lágyon volt a leggyorsabb, mint a csapattárs a közepesen zárt hetedikként. A kép azonban a sprintkvalifikáción sem változott: Russell 12 századdal maradt el a legjobb időtől, míg Antonelli csaknem 7 tized hátránnyal lett hetedik.



„Már az edzésen is küszködtem – kezdte az értékelést az egyéni vb-összetettet 84 pontos előnnyel vezető olasz. – Nehéz vezetni az autót, eléggé kiszámíthatatlanul viselkedik, így nem könnyű összetenni a kört sem. Kár érte, nagy reményekkel érkeztem a hétvégére, de egyelőre rendkívül nehéz a helyzet. Ez nem fog változni a hétvége további részében sem, hacsak nem állunk elő valamivel szombaton. Ha nem sikerül, elég küzdelmes lesz a folytatás is. Nem igazán látom, hol találhatunk hét tizedmásodpercet, de sosem lehet tudni. Talán az éjszaka során Bono (Peter Bonnington) és a mérnökök találnak valamit, és természetesen én magam is igyekszem javulni kicsit a vezetés terén, aztán meglátjuk, mi lesz, és hol végzünk szombaton.”



Russell teljesen más érzésekkel szállt ki a Mercedeséből a megszerzett második hely után. „Egész nap versenyképesek voltunk, az első edzésen a leggyorsabb voltam. Tudtuk, hogy Max nagyon gyors, és valamivel eltérő stratégiát is követett az utolsó szakaszban, mint mi. Nem tudom, melyik volt a jobb megoldás, de meglehetősen elégedett vagyok azzal, hogy másodikként zártam. Megerősíthetem, hogy a régebbi autó nem rossz! Meglátjuk, hogyan alakul a szombat Kimihez képest. Csapatszinten egyelőre semmi sem utal arra, hogy ne működne a csomag, de ezt a sportot a stopperóra határozza meg, és az eddig nem igazolta vissza a fejlesztés sikerességét.”



Russell nehéz sprintversenyre számít. „Nagyon küzdelmes lesz. Eléggé nagy a különbség a tapadás tekintetében a rajtrács két oldalán. Tavaly nagy előnyben voltak azok a versenyzők, akik a pole pozíciós oldalról indultak, szóval a rajtom valószínűleg arról fog szólni, hogy megpróbálom megőrizni a második helyet.”



A Ferrari többször is megvillant a sprintkvalifikáció alatt, de végül be kellett érnie a harmadik és a hatodik hellyel. Házon belül Charles Leclerc zárt előrébb, aki két gyors kört is teljesített az utolsó szakaszban, míg Hamilton mindent egy körre tett fel, ráadásul nem is az utolsó pillanatokra időzítette a próbálkozását.



„Az első és a második szegmensben még jó festett a helyzet, de utána nem igazán tudom, hol ment el – magyarázta Hamilton. – A végén Leclerc-től eltérő stratégiát követtem, ez az én döntésem volt, és szerintem nem bizonyult helyesnek. Emellett az autó is meglehetősen túlkormányzott volt az utolsó gyors körömön. Nehéz megmondani, hogy még nem álltak-e készen a hátsó gumik, vagy épp ellenkezőleg, esetleg túlmelegedtek, de az biztos, hogy a kocsi csúszkált és túlkormányzott volt, és egyszerűen összességében nem volt jó a kör.”



„A közepes keveréken még minden rendben volt, aztán a lágyon sokat változott a helyzet. Sok volt a tapadás, de csak elöl, hátul pedig semmi. Az első két szakaszban még megvolt a tempóm, aztán hirtelen nem volt tapadás hátul, és ez lett belőle” – összegezte a történteket a helyszínen már négyszer diadalmaskodó brit.



Leclerc úgy érzi, a Ferrari egyszerűen nem volt elég gyors. „Szerintem annyit léptem előre a lágyon, mint amennyit kellett. A többiek kicsit más taktikát követtek, két hűtő kört is futottak, míg mi csak egyet, de szerintem nem hiszem, hogy erre foghatnánk. Az elmúlt három-négy versenyt nézve visszaesett a tempónk, és egyelőre egyszerűen nem vagyunk elég gyorsak, hogy felvegyük a harcot.”



A McLaren a sepangi visszaesés után bizakodva érkezett meg Szingapúrba, de esélye sem volt beleszólni a pole pozícióért vívott küzdelembe. Oscar Piastri a negyedik, míg a regnáló bajnok, Lando Norris az ötödik helyen zárta a sprintkvalifikációt. A csapattársa előtt végző ausztrál igyekszik a pozitívumokat magával vinni a folytatásra. „Szerintem többé-kevésbé ez volt a maximum. A sprinthétvégén mindig nehéz mindent kihozni az autóból, de úgy érzem, a gép igazán életre kelt a lágyon. A közepesen még szenvedtem, de amint felkerült a lágy, sokkal jobban éreztem magam. Nem volt ez rossz próbálkozás.”



Norris már kevésbé volt elégedett. „Nem a pályaviszonyok változása okozta a visszaesést. Egyszerűen nem tettem össze a kört. Ennyi, nincs erre semmi mentség.”



SZINGAPÚRI NAGYDÍJ, A SPRINTIDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Verstappen Red Bull-Ford 1:31.156 átlag: 194.580 km/ó 2. Russell Mercedes 1:31.276 0.120 mp h. 3. Leclerc Ferrari 1:31.399 0.243 4. Piastri McLaren-Mercedes 1:31.454 0.298 5. Norris McLaren-Mercedes 1:31.587 0.431 6. Hamilton Ferrari 1:31.702 0.546 7. Antonelli Mercedes 1:31.849 0.693 8. Lawson Racing Bulls-Ford 1:32.341 1.185 9. Hadjar Red Bull-Ford - 10. Gasly Alpine-Mercedes - 11. Colapinto Alpine-Mercedes 1:33.249 1.003 12. Hülkenberg Audi 1:33.420 1.174 13. Bearman Haas-Ferrari 1:33.423 1.177 14. Bortoleto Audi 1:33.466 1.220 15. Alonso Aston Martin-Honda 1:33.734 1.488 16. Ocon Haas-Ferrari 1:34.368 2.122 17. Lindblad Racing Bulls-Ford 1:35.136 1.659 18. Stroll Aston Martin-Honda 1:35.662 2.185 19. Albon Williams-Mercedes 1:36.130 2.653 20. Pérez Cadillac-Ferrari 1:36.760 3.283 21. Bottas Cadillac-Ferrari 1:36.868 3.391 22. Sainz Williams-Mercedes 1:37.376 3.899

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE 1. SZAKASZ 2. SZAKASZ 1. Verstappen 1:33.477 1. Leclerc 1:32.246 2. Leclerc 1:33.495 2. Hamilton 1:32.562 3. Russell 1:33.573 3. Norris 1:32.572 4. Hamilton 1:33.748 4. Russell 1:32.614 5. Hülkenberg 1:34.128 5. Verstappen 1:32.701 6. Hadjar 1:34.182 6. Hadjar 1:32.947 7. Norris 1:34.257 7. Antonelli 1:32.998 8. Piastri 1:34.277 8. Piastri 1:33.106 9. Antonelli 1:34.392 9. Lawson 1:33.133 10. Gasly 1:34.673 10. Gasly 1:33.155 11. Bortoleto 1:34.690 11. Colapinto 1:33.249 12. Lawson 1:34.855 12. Hülkenberg 1:33.420 13. Bearman 1:34.950 13. Bearman 1:33.423 14. Alonso 1:34.960 14. Bortoleto 1:33.466 15. Ocon 1:35.004 15. Alonso 1:33.734 16. Colapinto 1:35.048 16. Ocon 1:34.368 17. Lindblad 1:35.136 18. Stroll 1:35.662 19. Albon 1:36.130 20. Pérez 1:36.760 21. Bottas 1:36.868 22. Sainz 1:37.376