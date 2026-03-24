Nemzeti Sportrádió

Formula–1: a Williams kihasználja az egy hónapos kényszerszünetet

2026.03.24. 21:05
James Vowlesék minden munkaórát alaposan ki akarnak használni a kényszerszünet alatt (Fotó: Getty Images)
Címkék
F1 Williams F1 2026 James Vowles Formula–1
James Vowles csapatfőnök közlése szerint a Williams Formula–1-es istálló igyekszik kihasználni az egy hónapos kényszerszünetet, amely a hétvégi Japán Nagydíj és az utána következő Miami Nagydíj között áll majd rendelkezésére.

Az F1-idény azért „szakad meg” egy teljes hónapra március vége és május eleje között, mert a közel-keleti fegyveres konfliktus miatt törölték az áprilisra tervezett bahreini és szaúdi versenyhétvégét is.

„Ebben a szünetben minden egyes munkaórára szükségünk lesz, hogy előrelépést érjünk el, mire Miamiba utazunk” – jelentette ki James Vowles a Williams YouTube-csatornájára feltöltött videóban. Hozzátette, világos, hogy nem úgy kezdték a szezont, ahogyan szerették volna, ezért az egy hónapos szünetben minden erejükkel azon dolgoznak majd, hogy mi az, amin valójában változtatni tudnak.

„Nem titok, hogy túlsúlyos az autónk, ezért az ebben az időszakban elvégzett fejlesztéseink célja az lesz, hogy észszerű kereteken belül tudjuk csökkenteni az autó tömegét” – fogalmazott a csapatfőnök.

Vowles azt is elmondta, hogy egy-egy versenyhétvége után nem áll rendelkezésükre elegendő idő arra, hogy az összes adatot részletesen megvizsgálják, és megértsék, hogy mi az, amit igazán tenni tudnak a jövőbeni jó teljesítmény elérése érdekében. „Ez a szünet viszont remek lehetőséget kínál erre” – nyilatkozta.

A Williams már az idény előtti barcelonai tesztet is kihagyta, mert a súlyproblémák miatt még dolgoztak az átfogó szabályváltoztatásoknak megfelelően megépített autón. A bahreini gyakorlásokon már részt vett ugyan a csapat, de a szezon eleje így is gyengén sikerült, két futam alatt mindössze két pontot szerzett az istálló, miután Carlos Sainz Jr. másfél hete Kínában kilencedik lett.

F1
2026.01.27. 18:26

F1, 2026 ADATBANK

 

 

F1 Williams F1 2026 James Vowles Formula–1
Legfrissebb hírek

