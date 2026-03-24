Formula–1: a Williams kihasználja az egy hónapos kényszerszünetet

Az F1-idény azért „szakad meg” egy teljes hónapra március vége és május eleje között, mert a közel-keleti fegyveres konfliktus miatt törölték az áprilisra tervezett bahreini és szaúdi versenyhétvégét is.

„Ebben a szünetben minden egyes munkaórára szükségünk lesz, hogy előrelépést érjünk el, mire Miamiba utazunk” – jelentette ki James Vowles a Williams YouTube-csatornájára feltöltött videóban. Hozzátette, világos, hogy nem úgy kezdték a szezont, ahogyan szerették volna, ezért az egy hónapos szünetben minden erejükkel azon dolgoznak majd, hogy mi az, amin valójában változtatni tudnak.

„Nem titok, hogy túlsúlyos az autónk, ezért az ebben az időszakban elvégzett fejlesztéseink célja az lesz, hogy észszerű kereteken belül tudjuk csökkenteni az autó tömegét” – fogalmazott a csapatfőnök.

Vowles azt is elmondta, hogy egy-egy versenyhétvége után nem áll rendelkezésükre elegendő idő arra, hogy az összes adatot részletesen megvizsgálják, és megértsék, hogy mi az, amit igazán tenni tudnak a jövőbeni jó teljesítmény elérése érdekében. „Ez a szünet viszont remek lehetőséget kínál erre” – nyilatkozta.

A Williams már az idény előtti barcelonai tesztet is kihagyta, mert a súlyproblémák miatt még dolgoztak az átfogó szabályváltoztatásoknak megfelelően megépített autón. A bahreini gyakorlásokon már részt vett ugyan a csapat, de a szezon eleje így is gyengén sikerült, két futam alatt mindössze két pontot szerzett az istálló, miután Carlos Sainz Jr. másfél hete Kínában kilencedik lett.