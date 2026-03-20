Azonnali hatállyal távozik az Audi csapatfőnöke – hivatalos

2026.03.20. 16:31
Jonathan Wheatley
F1 Mattia Binotto Jonathan Wheatley Audi Formula–1
A Formula–1-es Audi péntek délután hivatalosan is megerősítette, hogy a csapatfőnök, Jonathan Wheatley azonnali hatállyal távozik a posztjáról.

Az elmúlt napok egyik legforróbb témáját jelenti, hogy az új szabálykorszakot jóval a várakozások alatt kezdő Aston Martinnál Adrian Newey lemond a csapatfőnöki posztról, s helyét az Audit irányító Jonathan Wheatley veszi át. Noha péntek délután eldőlni látszott az első dominó, hiszen a Formula–1-ben pontszerzéssel bemutatkozó német alakulat hivatalosan is megerősítette, hogy a brit szakember azonnali hatállyal távozik, az indoklás szerint személyes okok húzódnak a háttérben, miközben a silverstone-i csapatot tulajdonló Lawrence Stroll nem sokkal később közleményt adott ki, melyben jelezte, nem kívánja kommentálni a találgatásokat. 

A jelenlegi, Adrian Newey csapaton belüli pozícióját érintő spekulációk kapcsán szeretném tisztázni a helyzetet. Vezérigazgatóként, illetve többségi tulajdonosként szeretném megerősíteni, hogy Adrian Newey a partnerem és egyben jelentős részvényes is. Ő az Aston Martin csapatának technikai partnere, és közöttünk valódi együttműködés van, amit a közös siker víziója alapoz meg. Mi másképp működünk, és bár jelenleg nem alkalmazzuk a hagyományos csapatfőnöki pozíciót, ami máshol megszokott, ez szándékos.” 

„A sport történetének legsikeresebb tervezőjeként Adrian főként a stratégiai és a technikai irányításra összpontosít, mely területeken kiemelkedő. Nagyon tapasztalt felső vezetői csapat támogatását élvezi, hogy a vállalat minden területén eredményesen működjünk. Rendszeresen megkeresnek minket más csapatok vezetői, akik szeretnének az Aston Martinhoz csatlakozni, de az alapelveinkhez igazodva nem kommentáljuk a pletykákat és a találgatásokat” – olvasható a silverstone-i alakulat közleményében.

Míg az Aston Martin tehát nem tett hivatalos bejelentést, az Audi megerősítette, hogy Mattia Binotto veszi át az azonnali hatállyal távozó Wheatley helyét.

 

