A Cadillac pályára hajtott az új autójával; Hamilton új versenymérnököt kap 2026-ban

Az Audi után a Formula–1-es rajtrácshoz tizenegyedik csapatként csatlakozó Cadillac is filmforgatási nap keretein belül vitte pályára a 2026-os versenygépét, méghozzá a borús, kissé esőáztatta silverstone-i pályán. A Ferrari erőforrással hajtott autó volánja mögött Sergio Pérez foglalhatott helyet, de ott volt a helyszínen új csapattársa, Valtteri Bottas, illetve a frissen szerződtetett tartalék versenyző, Csou Kuan-jü is.

A kocsi fekete köntöst öltött magára, de a csapat az első teszten a nem rég bemutatott tesztfestést fogja használni, míg a 2026-os dizájnról a február 8-án hull le a lepel a Super Bowl félidei szünetében.

A csapat összesen 200 kilométert tehetett meg a filmforgatási napon, amely lehetőséget biztosított a számára, hogy ellenőrizze, megfelelően működnek-e a különböző rendszerek, mielőtt a január 26. és 30. között esedékes zárt kapus teszt kezdetét venné a Circuit de Catalunyán.