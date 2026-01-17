Nemzeti Sportrádió

A Cadillac pályára hajtott az új autójával; Hamilton új versenymérnököt kap 2026-ban

H. L.H. L.
2026.01.17. 12:00
Hamilton új versenymérnököt kap maga mellé (Fotó: AFP)
F1 Formula–1 Lewis Hamilton Ferrari Cadillac
A Formula–1-es Cadillac bejáratta a 2026-os versenygépét, míg a Ferrari beindította az új erőforrását az új szabálykorszak hajnalán. A Scuderia egyúttal azt is megerősítette, hogy Lewis Hamilton versenymérnöke, Riccardo Adami a mostani szezonban más szerepkörben fog dolgozni a csapatnál.

Az Audi után a Formula–1-es rajtrácshoz tizenegyedik csapatként csatlakozó Cadillac is filmforgatási nap keretein belül vitte pályára a 2026-os versenygépét, méghozzá a borús, kissé esőáztatta silverstone-i pályán. A Ferrari erőforrással hajtott autó volánja mögött Sergio Pérez foglalhatott helyet, de ott volt a helyszínen új csapattársa, Valtteri Bottas, illetve a frissen szerződtetett tartalék versenyző, Csou Kuan-jü is.

A kocsi fekete köntöst öltött magára, de a csapat az első teszten a nem rég bemutatott tesztfestést fogja használni, míg  a 2026-os dizájnról a február 8-án hull le a lepel a Super Bowl félidei szünetében.

A csapat összesen 200 kilométert tehetett meg a filmforgatási napon, amely lehetőséget biztosított a számára, hogy ellenőrizze, megfelelően működnek-e a különböző rendszerek, mielőtt a január 26. és 30. között esedékes zárt kapus teszt kezdetét venné a Circuit de Catalunyán.

F1
2026.01.13. 17:19

A Cadillac tesztfestést mutatott be – képek

Az amerikai csapat február 8-án mutatja be a végleges dizájnt.

 

A Cadillacnek motorokat szállító Ferrari eközben különleges videót tett közzé, amely azt a pillanatot örökítette meg, amikor először indították be a 2026-os erőforrást az SF-26-osban. A felvételen szerepel a csapatfőnök, Frédéric Vassuer, valamint a két versenyző, Charles Leclerc és Lewis Hamilton is.

A Scuderia január 23-án rántja le a leplet az új versenygépéről, amelyet várhatóan be is járat Fioranóban, mielőtt Spanyolország felé venné az irányt. A csapat péntek este egyúttal azt is megerősítette, hogy Hamilton új versenymérnököt fog kapni a soron következő idényre, miután a pozíciót betöltő Riccardo Adami más szerepkört kapott: a versenyzői akadémián dolgozik, illetve a régi autós teszteket fogja koordinálni 2026-ban. 

A 2026-OS AUTÓBEMUTATÓK

CSAPATAUTÓBEMUTATÓ IDŐPONTJA
McLarenfebruár 9.
Ferrarijanuár 23.
Red BullA Red Bull megújult külsővel  vág neki az új korszaknak – képek
Mercedesjanuár 22.
Aston Martinfebruár 9.
Alpinejanuár 23.
Haasjanuár 23.
Visa Cash App Racing BullsA Racing Bulls mélykéket csempészett a fehér szín mellé
Williamsfebruár 3.
Audijanuár 20.
Cadillacfebruár 8.


 

