A Cadillac pályára hajtott az új autójával; Hamilton új versenymérnököt kap 2026-ban
Az Audi után a Formula–1-es rajtrácshoz tizenegyedik csapatként csatlakozó Cadillac is filmforgatási nap keretein belül vitte pályára a 2026-os versenygépét, méghozzá a borús, kissé esőáztatta silverstone-i pályán. A Ferrari erőforrással hajtott autó volánja mögött Sergio Pérez foglalhatott helyet, de ott volt a helyszínen új csapattársa, Valtteri Bottas, illetve a frissen szerződtetett tartalék versenyző, Csou Kuan-jü is.
A kocsi fekete köntöst öltött magára, de a csapat az első teszten a nem rég bemutatott tesztfestést fogja használni, míg a 2026-os dizájnról a február 8-án hull le a lepel a Super Bowl félidei szünetében.
A csapat összesen 200 kilométert tehetett meg a filmforgatási napon, amely lehetőséget biztosított a számára, hogy ellenőrizze, megfelelően működnek-e a különböző rendszerek, mielőtt a január 26. és 30. között esedékes zárt kapus teszt kezdetét venné a Circuit de Catalunyán.
A Cadillac tesztfestést mutatott be – képek
A Cadillacnek motorokat szállító Ferrari eközben különleges videót tett közzé, amely azt a pillanatot örökítette meg, amikor először indították be a 2026-os erőforrást az SF-26-osban. A felvételen szerepel a csapatfőnök, Frédéric Vassuer, valamint a két versenyző, Charles Leclerc és Lewis Hamilton is.
A Scuderia január 23-án rántja le a leplet az új versenygépéről, amelyet várhatóan be is járat Fioranóban, mielőtt Spanyolország felé venné az irányt. A csapat péntek este egyúttal azt is megerősítette, hogy Hamilton új versenymérnököt fog kapni a soron következő idényre, miután a pozíciót betöltő Riccardo Adami más szerepkört kapott: a versenyzői akadémián dolgozik, illetve a régi autós teszteket fogja koordinálni 2026-ban.
A 2026-OS AUTÓBEMUTATÓK
|CSAPAT
|AUTÓBEMUTATÓ IDŐPONTJA
|McLaren
|február 9.
|Ferrari
|január 23.
|Red Bull
|A Red Bull megújult külsővel vág neki az új korszaknak – képek
|Mercedes
|január 22.
|Aston Martin
|február 9.
|Alpine
|január 23.
|Haas
|január 23.
|Visa Cash App Racing Bulls
|A Racing Bulls mélykéket csempészett a fehér szín mellé
|Williams
|február 3.
|Audi
|január 20.
|Cadillac
|február 8.