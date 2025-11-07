Nemzeti Sportrádió

A McLaren az élen, a Red Bull és a Ferrari a mezőny végén a brazíliai nyitányon

2025.11.07. 15:15
Egy szabad hétvége után folytatódik a 2025-ös Formula–1-es világbajnokság, a 21. állomás Interlagos, ahol az 5. Sao Pauló-i Nagydíjat rendezik meg. Az összetett élén hosszú idő után őrségváltás történt, és az év utolsó előtti sprinthétvégéjére már Lando Norris érkezett meg vb-éllovasként. A brit egy ponttal előzi meg a visszavágásra készülő Oscar Piastrit, míg az egyre közeledő Max Verstappen a 36 pontos hátrányát igyekezett még tovább csökkenteni. Arról, hogy miként alakul a nyitány, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

 

 

5. SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ
NOVEMBER 7., PÉNTEK
Szabadedzés15.30–16.30
Sprintidőmérő19.00–20.00
NOVEMBER 8., SZOMBAT
Sprintverseny15.00–16.00
Időmérő19.00–20.00
NOVEMBER 9., VASÁRNAP
A verseny (71 kör, 305.939 km) rajtja18.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 22., 5.00
Katari Nagydíj, Loszaílnovember 30., 17.00
Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabidecember 7., 14.00

 

 

