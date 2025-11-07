A McLaren az élen, a Red Bull és a Ferrari a mezőny végén a brazíliai nyitányon
Egy szabad hétvége után folytatódik a 2025-ös Formula–1-es világbajnokság, a 21. állomás Interlagos, ahol az 5. Sao Pauló-i Nagydíjat rendezik meg. Az összetett élén hosszú idő után őrségváltás történt, és az év utolsó előtti sprinthétvégéjére már Lando Norris érkezett meg vb-éllovasként. A brit egy ponttal előzi meg a visszavágásra készülő Oscar Piastrit, míg az egyre közeledő Max Verstappen a 36 pontos hátrányát igyekezett még tovább csökkenteni. Arról, hogy miként alakul a nyitány, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.
|5. SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ
|NOVEMBER 7., PÉNTEK
|Szabadedzés
|15.30–16.30
|Sprintidőmérő
|19.00–20.00
|NOVEMBER 8., SZOMBAT
|Sprintverseny
|15.00–16.00
|Időmérő
|19.00–20.00
|NOVEMBER 9., VASÁRNAP
|A verseny (71 kör, 305.939 km) rajtja
|18.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 22., 5.00
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 30., 17.00
|Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi
|december 7., 14.00
