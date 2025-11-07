A McLaren az élen, a Red Bull és a Ferrari a mezőny végén a brazíliai nyitányon

Egy szabad hétvége után folytatódik a 2025-ös Formula–1-es világbajnokság, a 21. állomás Interlagos, ahol az 5. Sao Pauló-i Nagydíjat rendezik meg. Az összetett élén hosszú idő után őrségváltás történt, és az év utolsó előtti sprinthétvégéjére már Lando Norris érkezett meg vb-éllovasként. A brit egy ponttal előzi meg a visszavágásra készülő Oscar Piastrit, míg az egyre közeledő Max Verstappen a 36 pontos hátrányát igyekezett még tovább csökkenteni. Arról, hogy miként alakul a nyitány, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

5. SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ NOVEMBER 7., PÉNTEK Szabadedzés 15.30–16.30 Sprintidőmérő 19.00–20.00 NOVEMBER 8., SZOMBAT Sprintverseny 15.00–16.00 Időmérő 19.00–20.00 NOVEMBER 9., VASÁRNAP A verseny (71 kör, 305.939 km) rajtja 18.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas november 22., 5.00 Katari Nagydíj, Loszaíl november 30., 17.00 Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi december 7., 14.00