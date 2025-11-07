Colapinto megmenekült – 2026-ban is az Alpine versenyzője lesz
Egész évben nagy volt a bizonytalanság az Alpine háza táján, noha Pierre Gasly már korábban aláírta a szerződéshosszabbítást, sok kérdés övezte, hogy ki lesz a csapattársa. Az idényt Jack Doohan partnereként kezdte, ám már az első verseny előtt elterjed a hír, hogy az ausztrál szerződése csak bizonyos mennyiségű nagydíjra szól. A versenyzőcserére végül hat futam után került sor, amikor a Williamstől megszerzett tartalék pilóta, Franco Colapinto foglalta el a francia mellett az ülést.
Az argentin ugyanakkor eleinte nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, és az egyik legforróbb beszédtémává vált, hogy meg tudja-e tartani az ülését. Bár egy ponton az sem tűnt kizártnak, hogy Colapintót már idény közben félreállítják, a pilóta a nyári szünetet követően elkezdett egyre jobban teljesíteni, amivel kivívta a maradását. Az Alpine a Sao Pauló-i Nagydíj pénteki napján tett pontot a történet végére, és hivatalosan is megerősítette, hogy a nagy szabályváltoztatásokat hozó 2026-os idénynek a jelenlegi versenyzőpárosával vág neki.
„A Formula–1-es bemutatkozásom óta tisztában voltam vele, hogy a körülmények miatt óriási kihívás lesz megtartani az ülésemet ebben a sorozatban. Hosszú és nehéz út volt, és nagyon büszke vagyok, hogy megkaptam a lehetőséget arra, hogy 2026-ban is ennél a csapatnál versenyezzek, méghozzá Pierre mellett, aki nagyszerű csapattárs, és akitől a továbbiakban is nagyon sokat tanulhatok” – jelentette ki Colapinto.
Az Alpine bejelentésével már csak három kiadó hely van a jövő évi rajtrácson: továbbra sem megerősített, hogy ki lesz Max Verstappen csapattársa, valamint az is kérdéses, kik fogják vezetni a Racing Bulls autóit.
|5. SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ
|NOVEMBER 7., PÉNTEK
|Szabadedzés
|15.30–16.30
|Sprintidőmérő
|19.00–20.00
|NOVEMBER 8., SZOMBAT
|Sprintverseny
|15.00–16.00
|Időmérő
|19.00–20.00
|NOVEMBER 9., VASÁRNAP
|A verseny (71 kör, 305.939 km) rajtja
|18.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 22., 5.00
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 30., 17.00
|Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi
|december 7., 14.00