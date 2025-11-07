Colapinto megmenekült – 2026-ban is az Alpine versenyzője lesz

Egész évben nagy volt a bizonytalanság az Alpine háza táján, noha Pierre Gasly már korábban aláírta a szerződéshosszabbítást, sok kérdés övezte, hogy ki lesz a csapattársa. Az idényt Jack Doohan partnereként kezdte, ám már az első verseny előtt elterjed a hír, hogy az ausztrál szerződése csak bizonyos mennyiségű nagydíjra szól. A versenyzőcserére végül hat futam után került sor, amikor a Williamstől megszerzett tartalék pilóta, Franco Colapinto foglalta el a francia mellett az ülést.

Az argentin ugyanakkor eleinte nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, és az egyik legforróbb beszédtémává vált, hogy meg tudja-e tartani az ülését. Bár egy ponton az sem tűnt kizártnak, hogy Colapintót már idény közben félreállítják, a pilóta a nyári szünetet követően elkezdett egyre jobban teljesíteni, amivel kivívta a maradását. Az Alpine a Sao Pauló-i Nagydíj pénteki napján tett pontot a történet végére, és hivatalosan is megerősítette, hogy a nagy szabályváltoztatásokat hozó 2026-os idénynek a jelenlegi versenyzőpárosával vág neki.

„A Formula–1-es bemutatkozásom óta tisztában voltam vele, hogy a körülmények miatt óriási kihívás lesz megtartani az ülésemet ebben a sorozatban. Hosszú és nehéz út volt, és nagyon büszke vagyok, hogy megkaptam a lehetőséget arra, hogy 2026-ban is ennél a csapatnál versenyezzek, méghozzá Pierre mellett, aki nagyszerű csapattárs, és akitől a továbbiakban is nagyon sokat tanulhatok” – jelentette ki Colapinto.

Az Alpine bejelentésével már csak három kiadó hely van a jövő évi rajtrácson: továbbra sem megerősített, hogy ki lesz Max Verstappen csapattársa, valamint az is kérdéses, kik fogják vezetni a Racing Bulls autóit.