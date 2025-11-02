Wéber Gábor: Felipe Massa pere nem a világbajnoki címről, hanem 80 millió dollárról szól

Nemzeti Sportrádió

2025.11.02.
Felipe Massa már nem a 2008-as világbajnoki címet kéri számon az FIA-n (Fotó: Getty Images)
A Ferrari egykoron ünnepelt sztárja Felipe Massa 17 év elteltével szeretné a bíróságon megszerezni a 2008-as világbajnoki címet, amit szerinte egy csalás miatt nem tudott megszerezni. Wéber Gábort, az M4 Sport Formula 1-es kommentátorát Szegő Tibor kérdezte.

„Érdekes történet ez 17 évvel a Szingapúri Nagydíj után. A Renault nagyon hamar elismerte a felelősségét az ügyben. Nelson Piquet-nek kifele állt a csapatból, és állítólag ez volt a felvetés, hogy ő aládolgozna Alonso sikeréhez. Sosem derült ki, hogy ki bíztatta erre, de ő abban bízott – és ezt elmondta a bírósági tárgyaláson is – hogy ennek köszönhetően megtarthatja az ülését, ami végül nem így alakult” – mesélte Wéber Gábor a Nemzeti Sportrádiónak.

Az M4 Sport Formula 1-es kommentátora hozzátette: „figyelemmel kísérem az ügyet. Massa és az ügyvédei azzal vádolják Bernie Eclestone-t, hogy már azelőtt tudtak az ügyről mielőtt a 2008-as év végi díjakat kiosztották. Hivatalosan a szabálykönyvben úgy szerepel, hogyha kiosztják a díjakat az év végén, onnantól kezdve nincs apelláta, nem lehet fellebbezni. Jogilag nem feltétlen vagyok biztos abban, hogy ne lehetne esetleg egy világbajnoki címet megmásítani, de ez a szokásjog. A furcsaság az, hogy egy 2023-as nyilatkozatra ugrott rá Massa, vagy jobban mondva az ügyvédei. Bármennyire is állította, hogy ezt nem a pénzért csinálja, hanem a világbajnoki címért, hiszen jogtalanul fosztották meg ettől, mert akkor vezette a futamot. A per nem szól arról, hogy Massát kikiáltsák a 2008-as világbajnoknak, hanem arról, hogy a 80 milliós összeget az FIA kifizesse. Az a nehéz ebben az ügyben, hogy erre nincs precedens és sosem volt.”

