„Ikonikus futam, amelyet mindenki szeret” – itt az F1 bejelentése a Monacói Nagydíjról!

Éveken át tartó bizonytalanság után a Monacói Nagydíjat tavaly novemberben már meghosszabbították 2031-ig, most pedig újabb négy évre szóló megállapodás született.

A hercegség szerződése így már az egyik leghosszabb a jelenlegi versenynaptárban – ennél hosszabb megállapodása csak Bahreinnek (2036), Ausztráliának (2037), valamint Miaminak és Ausztriának (mindkettő 2041) van. Madrid megállapodása Monacóhoz hasonlóan 2035-ig szól.



Az idei monacói futam új szabállyal zajlott, amely két kötelező bokszkiállást írt elő a látvány fokozása érdekében, ám a versenyt a pilóták és a szurkolók egyaránt széles körben bírálták.

Az F1 és a monacói szervezők egyre nagyobb nyomás alatt állnak, hogy változtassanak a pályán az előzési lehetőségek növelése érdekében, hiszen az autók mérete és Monte-Carlo szűk utcái gyakran eredményeznek „vonatozós” futamot. Egyelőre nem tudni, lesz-e változtatás – a pénteki bejelentésben erre vonatkozó vállalás nem szerepelt.

„Monaco utcái a sportág legkorábbi napjai óta visszhangoznak a Formula–1 zajától – mondta Stefano Domenicali, az F1 első embere a hír kapcsán. – Ezért örömmel jelentem be, hogy 2035-ig meghosszabbítottuk ezt a fantasztikus eseményt. Ez egy ikonikus futam, amelyet minden versenyző és szurkoló szeret, és különleges hangulatát a világ legcsillogóbb hercegségében való elhelyezkedése adja.”