Hamiltonnak esze ágában sincs visszavonulni, még hat-hét évet érez magában

2025.09.19. 13:19
Lewis Hamilton nem adja fel, kell neki a nyolcadik világbajnoki cím (Fotó: Getty Images)
Fernando Alonso Formula–1 Lewis Hamilton visszavonulás Ferrari
A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton pályafutása 19. Formula–1-es világbajnokságábak végéhez közeledik, de a visszavonulás egyáltalán nincs a tervei között.

Lewis Hamilton világossá tette, hogy egyelőre nem gondolkodik a sportágtól való búcsún:

Egyhamar nem tervezem abbahagyni!

Hamilton első ferraris idényének végéhez ér, és bár a 40 éves pilóta eddig még dobogóra sem állhatott a Mercedesből a Scuderiához történő átigazolása óta, hosszabb távon még mindig nagy célokat tűzött ki maga elé. Ez az év az alkalmazkodásról szólt számára, hiszen a Ferrari egészen más kultúrát képvisel, mint korábbi csapatai, a Mercedes és a McLaren.

A hétszeres világbajnok a 2026-ban életbe lépő új motorszabályokban látja a legnagyobb esélyt arra, hogy ismét a csúcsra jusson, és megszerezze történelmi nyolcadik világbajnoki címét. Ugyanakkor legalább ekkora cél számára, hogy a Ferrarit újra a csúcsra vezesse, hiszen a maranellóiak 2008 óta nem nyertek konstruktőri világbajnokságot.

A L’Équipe-nek adott interjúban Hamilton úgy fogalmazott: „Egy Ferrari-bajnoki cím mindennél többet jelentene. Nem is tudom, mióta várják már… De természetesen szeretnék újra egyéni világbajnok is lenni.”


Korát tekintve Hamilton még mindig nem a mezőny legidősebbje: Fernando Alonso 44 évesen tartja ezt a rekordot. A brit klasszis ugyanakkor úgy érzi, még bőven van benne erő, és elmondása szerint addig folytatja, amíg korábbi mclarenes csapattársa, Alonso el nem éri az 50-et.

„Nagyra értékelem, hogy Fernando még mindig itt van, mert így legalább ő az idősebb. Én pedig megyek tovább, amíg ő el nem éri az ötvenet.”

