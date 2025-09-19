A Ferrari remek formában, Hamilton újra magabiztos. De elég lesz ez a McLaren ellen?

Noha a bajnokságot toronymagasan vezető, már most hétvégén konstruktőri címvédésre készülő McLaren versenyzőpárosa volt a leggyorsabb az azeri nyitányon, a folytatásban pont az az ellenfele vette át az irányítást, amelyik egy esetleges győzelemmel meghiúsítaná a bajnokavatást. Az idén egyelőre még nyeretlen, de az összetettben a második helyen álló Ferrari ugyanis remek formába lendült péntek délután, és két versenyzője uralta a második szabadedzést.

A gyorsabbnak Lewis Hamilton bizonyult, aki eleinte közepes gumikon vezetett, majd a lágyon azután tudott faragni az idején, hogy a bokszba igyekvő márkatársa szélárnyékot húzott előtte, amikor a második gyors körét kezdte. A hétszeres világbajnok 74 ezreddel előzte meg a pályaspecialista csapattársát, aki az elmúlt négy azeri időmérőn rendre pole pozíciót szerzett, igaz, diadalmaskodnia még nem sikerült a versenynaptárhoz 2016-ban csatlakozó helyszínen.

Hamilton végre magabiztosan tudott bánni a fékekkel. „Elég pozitív napunk volt, hála az égnek! Az első edzés kissé zűrös volt... ez egy olyan pálya, ahol igazán magabiztosnak kell lenned a fékeken, és nekem voltak problémáim a fékekkel. Emellett minden egyes pályán most először vezetem a Ferrarit, szóval nem könnyű alkalmazkodni ehhez. Végrehajtottunk néhány változtatást a második tréning előtt, és a fékek végre tökéletesen működtek. Igazán sokat nyertem már csak ennek köszönhetően is.”

„Nagyon örülök neki, hogy látom a fejlődést, és ez is megmutatja, milyen irányba haladunk csapatként. Rendkívül hálás vagyok mindenkinek a türeleméért, és azért, hogy ilyen keményen nyomja, mert tényleg kezdjük látni az előrelépést. Ezek még csak szabadedzések voltak, így nem vonnák le messzemenő következtetéseket. Egyszerűen szeretném kifejezni a hálámat azért, hogy mindenki keményen dolgozik, és támogat engem, ott van, és minden hétvégén jobb kedvre derítenek. Ez tényleg nagy különbséget jelent. És ott van a tifosi is, sugárzunk az energiától a monzai verseny óta, remélem, ezt az energiát végig magunkkal tudjuk vinni a szezon hátralévő részébe.”

Hamiltonhoz hasonlóan Leclerc is bizakodóan tekint előre. „Rendben volt. Szerintem még sok potenciál van bennünk, és különösen bennem, nem végeztem nagyszerű munkát ma. Összességében nagyon erősnek tűnünk, ami nagyon jó. Viszont ott van egy nagy de, úgy tűnik, a McLaren más bolygón van. Szerintem az emberek igencsak meg fognak lepődni, mert Lando nem fejezett be néhány igazán lenyűgöző kört. Kétlem, hogy fel tudnánk venni velük a harcot, de a többiekhez viszonyítva elég jó helyzetben vagyunk. Nem hiszem, hogy csata lenne a győzelemért, de soha ne mondd, hogy soha! Többször éreztem már itt az időmérőkön, hogy lehetetlen, és a végén mégis sikerült. Nagy reményeket fűzök a hétvégéhez, de nem tűnik valószínűnek.”

A nyitányon leggyorsabb McLaren számára nem alakult jól a folytatás az azeri pénteken, már az első percektől kezdve nem igazán volt előnye a Ferrarival szemben, majd az időmérős szimulációk során mindkét pilótája rontott. Először Lando Norris találta el a falat, majd visszacsorgott a bokszba, miközben szemlátomást nem mozgott egészségen az autója, pár perccel később pedig az egyéni vb-összetett 31 ponttal vezető Oscar Piastri ment neki a falnak, elrontva a gyors körét.

Míg a nyitányon motorproblémával küszködő, de a hosszabb piros zászlós megszakítás miatt kevés időt vesztő ausztrál vissza tudott térni a pályára, a csapattársa a garázsban töltötte el a fennmaradó időt. A végül tizedikként záró brit úgy érzi, a nehézségek ellenére is megvan a tempó a McLarenben.

„Megfizettem a hibáért. Egészen addig jól éreztem magam, de inkább most követem el ezt, és nyomom, hogy megtaláljam a határokat, mint hogy ne találjam meg őket. Persze bosszantó. Szerettem volna menni néhány kört megtankolt autóval is, főleg ezeken a gumikon, mivel a lágy keverék az idén puhább, de ez van, majd be kell pótolnom szombaton. A pálya sokat változott az előző évhez képest, sokkal gyorsabb, és az a lágy gumi van itt, amit nem használunk túl gyakran. Talán csak Monacóban és Imolában mentünk vele korábban.”

„Most lépéshátrányban vagyok, de nemcsak a garázs innenső, hanem a túlsó oldalán is nehézkesen alakult az edzés. Úgy tűnt, Oscar kissé szenved a kocsival is, de meglátjuk, mire lehetünk képesek a folytatásban. Tavaly a Ferrari volt a leggyorsabb itt, hiába nyert Oscar a versenyen. Úgy vélem, a Ferrarik idén is gyorsak lesznek, mint ahogyan a Red Bullok is. Sosem gyorsak péntekenként, elalszanak, aztán felébrednek, és elkapják a tempót. Arra számítok, hogy legalább három autó fog fenyegetést jelenteni ránk.”

Norris csapattársa, Piastri a tizenkettedik helyen végzett. „Kissé küzdelmes volt, igen. Fent és lent, úgy gondolom, hogy a tempó adott, csak nem egyszerű kihozni belőle, ami benne van. Szóval ez a fő gond. Kipróbáltunk néhány dolgot a második gyakorláson, és biztos vagyok benne, hogy látni fogjuk, min kell változtatnunk szombatra. De szerintem egyébként is más lesz a helyzet a gumiválasztásokkal, és minden egyébbel. Még így sok pozitívumot tudunk magunkkal vinni a mai napból, csak volt néhány zűrös pillanat.”

Az ausztrál versenyzőnek az edzés után a sportfelügyelőknél is volt jelenése, miután a gyanú szerint nem lassított eléggé az egyik sárga zászlós jelzés alatt. A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) végül figyelmeztetésben részesítette a vb-éllovast.

A Mercedes biztató tempót mutatott a bakui utcákon, George Russell mindkét alkalommal befért a top 5-ben, és az utóbbi tréningen a márkatárs, Andrea Kimi Antonelli is csatlakozott hozzá. A brit 477 ezred lemaradással a harmadik lett, míg az olasz további 9 ezred hátránnyal érkezett a negyedik helyen. Ilyen előzmények után Antontelli elég pozitívan nyilatkozott, ők is harcba szállhatnak a rajtelsőségért szombaton. „Mindig van mit találni. A Ferrari elég gyors, de úgy gondolom, mi is harcba szállhatunk, és természetesen ott lesz a McLaren is, amelyik egyelőre nem mutatta meg a valós tempóját. Szóval nagyon szoros küzdelemre számítok. Emellett meglátjuk, mi lesz a helyzet gumikkal, mert úgy tűnik, a közepes gyorsabb itt, szóval nem lesz egyszerű. De mindent beleadunk.”

Az előző versenyhétvégén, Monzában nagy meglepetésre domináns formát mutató Red Bull csendes nyitó napon van túl: Max Verstappen a hetedik helye után a hatodikra lépett előre, miközben a hátránya egy másodpercről hat tizedre csökkent. A holland a viszonylag halovány kezdés ellenére optimistán tekint előre, úgy érzi, harcban lehetnek. „Nem volt rossz. Az autó jónak érződik, ami pozitív. Sikerült jó egyensúlyt is találnunk, és ez az, amire szükségünk van. Mindennek össze kell állnia ahhoz, hogy jó kört fuss itt. Még mindig hiányzik egy kicsi egy körön, de még az autóban és bennem is maradt. Remélhetőleg szombaton valamivel jobban fog menni. A hosszú etap jónak érződött, mindig csúszós itt, és nehézkesebb a lágyabb abroncsokon. Arra számítok, hogy egyes csapatok közel lesznek egymáshoz, és minden attól függ, ki teszi össze a tökéletes kört.”

Folytatás szombaton 10 óra 30 perckor a harmadik szabadedzéssel.

AZERI NAGYDÍJ, AZ 1. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:42.704 átlag: 210.418 km/ó 19 kör 2. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:43.014 0.310 mp h. 14 3. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:43.256 0.552 17 4. George Russell brit Mercedes 1:43.257 0.553 16 5. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:43.563 0.859 17 6. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:43.738 1.034 16 7. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:43.790 1.086 15 8. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:43.859 1.155 17 9. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:43.903 1.199 17 10. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:43.975 1.271 17 11. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:43.985 1.281 17 12. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:43.986 1.282 18 13. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:44.087 1.383 14 14. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:44.087 1.383 18 15. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:44.139 1.435 15 16. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:44.151 1.447 17 17. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:44.329 1.625 15 18. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:44.439 1.735 15 19. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:45.299 2.595 14 20. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:45.418 2.714 17

AZERI NAGYDÍJ, A 2. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:41.293 átlag: 213.349 km/ó 21 kör 2. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:41.367 0.074 23 3. George Russell brit Mercedes 1:41.770 0.477 19 4. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:41.779 0.486 22 5. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:41.891 0.598 23 6. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:41.902 0.609 22 7. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:41.989 0.696 22 8. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:42.167 0.874 23 9. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:42.177 0.884 24 10. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:42.199 0.906 7 11. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:42.255 0.962 24 12. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:42.295 1.002 23 13. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:42.443 1.15 23 14. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:42.444 1.151 22 15. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:42.561 1.268 22 16. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:42.674 1.381 22 17. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:42.771 1.478 24 18. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:42.820 1.527 22 19. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:42.967 1.674 24 20. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:43.322 2.029 22