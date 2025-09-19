A Ferrari remek formában, Hamilton újra magabiztos. De elég lesz ez a McLaren ellen?

Nemzeti Sportrádió

2025.09.19.
A Ferrari megtöri a nyeretlenségi sorozatát a hétvégén? (Fotó: AFP)
Lewis Hamilton vezérletével a Ferrari kettőse volt a leggyorsabb a Formula–1-es Azeri Nagydíj péntekjén. A hétszeres világbajnok úgy érzi, végre szemmel is látható fejlődést sikerült elérniük, és a többször is problémát jelentő fékek most tökéletesen működtek. A csapattárs, Charles Leclerc is pozitívan értékelt, szerinte remek helyzetben vannak, de a McLaren külön ligát képvisel ezen a hétvégén is. Max Verstappen és a Mercedes viszont lát esélyt rá, hogy megszorongassa a wokingiakat.

Noha a bajnokságot toronymagasan vezető, már most hétvégén konstruktőri címvédésre készülő McLaren versenyzőpárosa volt a leggyorsabb az azeri nyitányon, a folytatásban pont az az ellenfele vette át az irányítást, amelyik egy esetleges győzelemmel meghiúsítaná a bajnokavatást. Az idén egyelőre még nyeretlen, de az összetettben a második helyen álló Ferrari ugyanis remek formába lendült péntek délután, és két versenyzője uralta a második szabadedzést.

A gyorsabbnak Lewis Hamilton bizonyult, aki eleinte közepes gumikon vezetett, majd a lágyon azután tudott faragni az idején, hogy a bokszba igyekvő márkatársa szélárnyékot húzott előtte, amikor a második gyors körét kezdte. A hétszeres világbajnok 74 ezreddel előzte meg a pályaspecialista csapattársát, aki az elmúlt négy azeri időmérőn rendre pole pozíciót szerzett, igaz, diadalmaskodnia még nem sikerült a versenynaptárhoz 2016-ban csatlakozó helyszínen.

Hamilton végre magabiztosan tudott bánni a fékekkel. „Elég pozitív napunk volt, hála az égnek! Az első edzés kissé zűrös volt... ez egy olyan pálya, ahol igazán magabiztosnak kell lenned a fékeken, és nekem voltak problémáim a fékekkel. Emellett minden egyes pályán most először vezetem a Ferrarit, szóval nem könnyű alkalmazkodni ehhez. Végrehajtottunk néhány változtatást a második tréning előtt, és a fékek végre tökéletesen működtek. Igazán sokat nyertem már csak ennek köszönhetően is.”

„Nagyon örülök neki, hogy látom a fejlődést, és ez is megmutatja, milyen irányba haladunk csapatként. Rendkívül hálás vagyok mindenkinek a türeleméért, és azért, hogy ilyen keményen nyomja, mert tényleg kezdjük látni az előrelépést. Ezek még csak szabadedzések voltak, így nem vonnák le messzemenő következtetéseket. Egyszerűen szeretném kifejezni a hálámat azért, hogy mindenki keményen dolgozik, és támogat engem, ott van, és minden hétvégén jobb kedvre derítenek. Ez tényleg nagy különbséget jelent. És ott van a tifosi is, sugárzunk az energiától a monzai verseny óta, remélem, ezt az energiát végig magunkkal tudjuk vinni a szezon hátralévő részébe.”

Hamiltonhoz hasonlóan Leclerc is bizakodóan tekint előre. „Rendben volt. Szerintem még sok potenciál van bennünk, és különösen bennem, nem végeztem nagyszerű munkát ma. Összességében nagyon erősnek tűnünk, ami nagyon jó. Viszont ott van egy nagy de, úgy tűnik, a McLaren más bolygón van. Szerintem az emberek igencsak meg fognak lepődni, mert Lando nem fejezett be néhány igazán lenyűgöző kört. Kétlem, hogy fel tudnánk venni velük a harcot, de a többiekhez viszonyítva elég jó helyzetben vagyunk. Nem hiszem, hogy csata lenne a győzelemért, de soha ne mondd, hogy soha! Többször éreztem már itt az időmérőkön, hogy lehetetlen, és a végén mégis sikerült. Nagy reményeket fűzök a hétvégéhez, de nem tűnik valószínűnek.”

A nyitányon leggyorsabb McLaren számára nem alakult jól a folytatás az azeri pénteken, már az első percektől kezdve nem igazán volt előnye a Ferrarival szemben, majd az időmérős szimulációk során mindkét pilótája rontott. Először Lando Norris találta el a falat, majd visszacsorgott a bokszba, miközben szemlátomást nem mozgott egészségen az autója, pár perccel később pedig az egyéni vb-összetett 31 ponttal vezető Oscar Piastri ment neki a falnak, elrontva a gyors körét.

Míg a nyitányon motorproblémával küszködő, de a hosszabb piros zászlós megszakítás miatt kevés időt vesztő ausztrál vissza tudott térni a pályára, a csapattársa a garázsban töltötte el a fennmaradó időt. A végül tizedikként záró brit úgy érzi, a nehézségek ellenére is megvan a tempó a McLarenben.

Megfizettem a hibáért. Egészen addig jól éreztem magam, de inkább most követem el ezt, és nyomom, hogy megtaláljam a határokat, mint hogy ne találjam meg őket. Persze bosszantó. Szerettem volna menni néhány kört megtankolt autóval is, főleg ezeken a gumikon, mivel a lágy keverék az idén puhább, de ez van, majd be kell pótolnom szombaton. A pálya sokat változott az előző évhez képest, sokkal gyorsabb, és az a lágy gumi van itt, amit nem használunk túl gyakran. Talán csak Monacóban és Imolában mentünk vele korábban.”

„Most lépéshátrányban vagyok, de nemcsak a garázs innenső, hanem a túlsó oldalán is nehézkesen alakult az edzés. Úgy tűnt, Oscar kissé szenved a kocsival is, de meglátjuk, mire lehetünk képesek a folytatásban. Tavaly a Ferrari volt a leggyorsabb itt, hiába nyert Oscar a versenyen. Úgy vélem, a Ferrarik idén is gyorsak lesznek, mint ahogyan a Red Bullok is. Sosem gyorsak péntekenként, elalszanak, aztán felébrednek, és elkapják a tempót. Arra számítok, hogy legalább három autó fog fenyegetést jelenteni ránk.”

Norris csapattársa, Piastri a tizenkettedik helyen végzett. „Kissé küzdelmes volt, igen. Fent és lent, úgy gondolom, hogy a tempó adott, csak nem egyszerű kihozni belőle, ami benne van. Szóval ez a fő gond. Kipróbáltunk néhány dolgot a második gyakorláson, és biztos vagyok benne, hogy látni fogjuk, min kell változtatnunk szombatra. De szerintem egyébként is más lesz a helyzet a gumiválasztásokkal, és minden egyébbel. Még így sok pozitívumot tudunk magunkkal vinni a mai napból, csak volt néhány zűrös pillanat.”

Az ausztrál versenyzőnek az edzés után a sportfelügyelőknél is volt jelenése, miután a gyanú szerint nem lassított eléggé az egyik sárga zászlós jelzés alatt. A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) végül figyelmeztetésben részesítette a vb-éllovast.

A Mercedes biztató tempót mutatott a bakui utcákon, George Russell mindkét alkalommal befért a top 5-ben, és az utóbbi tréningen a márkatárs, Andrea Kimi Antonelli is csatlakozott hozzá. A brit 477 ezred lemaradással a harmadik lett, míg az olasz további 9 ezred hátránnyal érkezett a negyedik helyen. Ilyen előzmények után Antontelli elég pozitívan nyilatkozott, ők is harcba szállhatnak a rajtelsőségért szombaton. „Mindig van mit találni. A Ferrari elég gyors, de úgy gondolom, mi is harcba szállhatunk, és természetesen ott lesz a McLaren is, amelyik egyelőre nem mutatta meg a valós tempóját. Szóval nagyon szoros küzdelemre számítok. Emellett meglátjuk, mi lesz a helyzet gumikkal, mert úgy tűnik, a közepes gyorsabb itt, szóval nem lesz egyszerű. De mindent beleadunk.”

Az előző versenyhétvégén, Monzában nagy meglepetésre domináns formát mutató Red Bull csendes nyitó napon van túl: Max Verstappen a hetedik helye után a hatodikra lépett előre, miközben a hátránya egy másodpercről hat tizedre csökkent. A holland a viszonylag halovány kezdés ellenére optimistán tekint előre, úgy érzi, harcban lehetnek. „Nem volt rossz. Az autó jónak érződik, ami pozitív. Sikerült jó egyensúlyt is találnunk, és ez az, amire szükségünk van. Mindennek össze kell állnia ahhoz, hogy jó kört fuss itt. Még mindig hiányzik egy kicsi egy körön, de még az autóban és bennem is maradt. Remélhetőleg szombaton valamivel jobban fog menni. A hosszú etap jónak érződött, mindig csúszós itt, és nehézkesebb a lágyabb abroncsokon. Arra számítok, hogy egyes csapatok közel lesznek egymáshoz, és minden attól függ, ki teszi össze a tökéletes kört.”

Folytatás szombaton 10 óra 30 perckor a harmadik szabadedzéssel.

AZERI NAGYDÍJ, AZ 1. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE

1.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:42.704átlag: 210.418 km/ó19 kör
2.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:43.0140.310 mp h.14
3.Charles LeclercmonacóiFerrari1:43.2560.55217
4.George RussellbritMercedes1:43.2570.55316
5.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:43.5630.85917
6.Cunoda JukijapánRed Bull-Honda1:43.7381.03416
7.Max VerstappenhollandRed Bull-Honda1:43.7901.08615
8.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:43.8591.15517
9.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Honda1:43.9031.19917
10.Isack HadjarfranciaRacing Bulls-Honda1:43.9751.27117
11.Andrea Kimi AntonelliolaszMercedes1:43.9851.28117
12.Nico HülkenbergnémetSauber-Ferrari1:43.9861.28218
13.Lewis HamiltonbritFerrari1:44.0871.38314
14.Gabriel BortoletobrazilSauber-Ferrari1:44.0871.38318
15.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Mercedes1:44.1391.43515
16.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:44.1511.44717
17.Lance StrollkanadaiAston Martin-Mercedes1:44.3291.62515
18.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:44.4391.73515
19.Franco ColapintoargentinAlpine-Renault1:45.2992.59514
20.Pierre GaslyfranciaAlpine-Renault1:45.4182.71417

 

AZERI NAGYDÍJ, A 2. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE

1.Lewis HamiltonbritFerrari1:41.293átlag: 213.349 km/ó21 kör
2.Charles LeclercmonacóiFerrari1:41.367

0.074

23
3.George RussellbritMercedes1:41.770

0.477

19
4.Andrea Kimi AntonelliolaszMercedes1:41.779

0.486

22
5.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:41.891

0.598

23
6.Max VerstappenhollandRed Bull-Honda1:41.902

0.609

22
7.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Honda1:41.989

0.696

22
8.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:42.167

0.874

23
9.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:42.177

0.884

24
10.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:42.199

0.906

7
11.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:42.255

0.962

24
12.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:42.295

1.002

23
13.Isack HadjarfranciaRacing Bulls-Honda1:42.443

1.15

23
14.Cunoda JukijapánRed Bull-Honda1:42.444

1.151

22
15.Gabriel BortoletobrazilSauber-Ferrari1:42.561

1.268

22
16.Pierre GaslyfranciaAlpine-Renault1:42.674

1.381

22
17.Lance StrollkanadaiAston Martin-Mercedes1:42.771

1.478

24
18.Nico HülkenbergnémetSauber-Ferrari1:42.820

1.527

22
19.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Mercedes1:42.967

1.674

24
20.Franco ColapintoargentinAlpine-Renault1:43.322

2.029

22

 

8. AZERI NAGYDÍJ
SZEPTEMBER 19., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Norris 1:42.704
2. szabadedzés1. Hamilton 1:41.293
SZEPTEMBER 20., SZOMBAT
3. szabadedzés10.30–11.30
Időmérő14.00–15.00
SZEPTEMBER 21., VASÁRNAP
A verseny (51 kör, 306.049 km) rajtja13.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Szingapúri Nagydíj, Szingapúroktóber 5., 14.00
Amerikai Nagydíj, Austinoktóber 19., 21.00
Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóvárosoktóber 26., 21.00

 

 

Ezek is érdekelhetik