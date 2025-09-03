Nemzeti Sportrádió

Amerikai versenyzőt is szerződtetett a Cadillac – hivatalos

H. L.H. L.
2025.09.03. 18:47
Colton Herta mindig is az F1-ről álmodozott, most fontos lépést tett meg afelé, hogy valóra váltsa az álmát (Fottó: Getty Images)
F1 Formula–1 Colton Herta Cadillac
A Formula–1-hez jövőre csatlakozó Cadillac szerda délután hivatalosan is megerősítette, hogy Colton Herta lesz a teszt pilótája.

Noha eleinte arról lehetett hallani, hogy a királykategóriához 2026-ban csatlakozó Cadillac hazai, vagyis amerikai versenyzőnek szeretné adni az egyik ülését, idővel csendesedtek a hangok, és az amerikai istálló végül egy finn és egy mexikói pilótának, Valtteri Bottasnak és Sergio Péreznek szavazott bizalmat. 

A Cadillac szerdai bejelentése értelmében ugyanakkor lesz hazai versenyző is a soraiban, hiszen az IndyCarnak hátat fordító Colton Hertát nevezte meg a tesztpilótájaként. „Ez egy álomlehetőség, és hosszú ideje dolgozom érte – jelentette ki a hírek szerint a Formula–2 felé kacsingató amerikai, akinek jelenleg még nincs elég pont a szuperlicencén az Formula–1-es induláshoz. – Nem tudtam kihagyni, hogy része legyek a Cadillac F1-es csapatának egy ilyen fontos pillanatban.”

„Mindig is az volt az álmom, hogy a Formula–1-ben versenyezhessek, és óriási lépésnek tekintem a mostanit e cél felé. Most arra összpontosítok, hogy minden tőlem telhető módon segítsem a Cadillacet abban, hogy versenyképes istállót csapatot építsen fel” – tette hozzá Herta, aki 16 pole pozíciót, valamint 9 győzelmet gyűjtött össze 116 verseny során a tengerentúli sorozatban.  

A csapatfőnök, Graeme Lowdon a következőképpen beszélt Herta szerződtetéséről. „Colton hihetetlenül tehetséges versenyző, aki már bizonyította a sebességét, a versenyképességét, valamint a korát meghaladó érettségét. Az amerikai autósport csúcskategóriájában szerzett tapasztalata a TWG Motorsport családjának tagjaként tökéletessé teszi erre a szerepre, és fontos, illetve friss meglátásokat, perspektívát és energiát hoz a csapatunkba, miközben tovább építkezünk a jövőt szem előtt tartva.”

„Az, hogy amerikai versenyző érkezik az amerikai F1-es alakulathoz, rendkívül jelentős pillanat nemcsak a csapatunk, hanem az egész amerikai autósport számára is. Colton megtestesíti a szenvedélyt, az ambíciót és a versenyszellemet, amely a Cadillac F1-es csapatát jellemzi, és büszkék vagyunk arra, hogy velünk együtt viszi az amerikai zászlót a világ színpadán.”
 

 

