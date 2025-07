Kettős McLaren-siker és Hülkenberg-dobogó a kaotikus Brit Nagydíjon

Max Verstappen megint a semmiből jött, és szerezte meg a pole pozíciót, így ő várhatta az élről a piros lámpák kialvását az év tizenkettedik versenye előtt, Silverstone-ban. A címvédő mellől a vb-éllovas, Oscar Piastri rugaszkodhatott el, míg a második sorban két hazai pilóta, Lando Norris és George Russell foglalhatott helyet. Egy sorral hátrébb a két Ferrari parkolt le, élén a helyszínen rekordtartó Lewis Hamiltonnal, aki szülőhazájában hajszolta az első dobogóját piros színben.

Az élmezőnyben több különböző irányt választottak a csapatok a beállítások terén, hiszen a Red Bull kis, míg a Ferrari nagy leszorítóerős csomag mellett döntött, miközben a McLaren valahol a kettő között helyezkedett el, ami érdekes csatát ígért száraz és vizes körülmények között is.

Az időmérő első szakaszában hibázó és egyre nagyobb teljesítménykényszerben versenyző Franco Colapinto a huszadik rajtkocka helyett a bokszutcából várta az 52 körös versenyt, miután csapata hozzányúlt az Alpine-hoz, és ezzel megsértette a parc fermé-szabályokat.

Ami az időjárást illeti, már a kvalifikáción is lógott az eső lába, majd szombatról vasárnap reggelre virradóan leszakadt az ég Silverstone-ban. A csapadék reggeltől több ütemben áztatta el a pályát, és pont a futam előtti bokszutca nyitás idején zendített rá újra, majd hagyott alább fokozatosan.

Noha a rajtra már részben kisütött a nap, a pálya nagyrészt továbbra is vizes volt, miközben újabb esőzésekre volt kilátás, így a mezőny kivétel nélkül köztes esőgumi mellett döntött – legalábbis eleinte. A mezőny ugyanis a biztonsági autó mögött kezdte meg a felvezető kört, aminek végén többen, Russell, Leclerc, Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman, Franco Colapinto is a boksz felé bette az irányt, és slick gumikra váltottak, így tizennégyen álltak fel a rajtrácsra.

Verstappen jól jött el a rajtnál, és megtartotta a vezetést Piastri és Norris előtt, negyedikként Hamilton fordult el, majd Pierre Gasly tette teljessé az első ötöst, miközben hátrébb Esteban Ocon és Liam Lawson találkozott egymással, utóbbi nem is tudta folytatni, és miután megállt a pályán, virtuális biztonsági autós szakasz lépett érvénybe.

Ezt kihasználva Antonelli is úgy határozott, hogy száraz pályára alkalmas abroncsra vált, az élmezőny ugyanakkor továbbra is kitartott. Azt, hogy a pályaviszonyok nem voltak ideálisak, jól jelezte, hogy Bortoleto eldobta a Saubert a korlátozás vége után, ami rövidesen újabb vsc-fázist eredményezett. Ekkor a két Aston Martin állt ki slick abroncsokért, tette ezt úgy, hogy közben a horizonton sokasodni kezdtek a sötét fellegek.

Az újraindításnál Verstappen még megtartotta a vezetést, ám Piastri nem eresztette, és a 8. körben megelőzte a címvédőt, amivel az élre állt, és gyorsan állva hagyta a szemlátomást kissé küszködő Red Bull-ost. Az ígért eső a 10. körben meg is érkezett, s néhányan, köztük Antonelli is azonnal kiállt, és újra köztes esőgumira váltott.

A következő körökben még tovább nőtt az eső intenzitása, ami szinte mindenkit a bokszba kényszerített: Piastri maradt az élen, miközben Norris a pályán megszerzett második helyet a bokszban vesztette el Verstappennel szemben, miután a McLaren elrontotta a cseréjét. A negyedik helyre Lance Stroll lépett előre, majd Nico Hülkenberg alkotta az első ötöst a jó ritmusban történt váltásuknak köszönhetően.

A hatodik pozícióban Gasly következett, majd a köztes esőgumit a rajt óta koptató Ocon, Hamilton, Russell és Fernando Alonso tette teljessé az első tízest, amikor a rosszabbodó körülmények miatt pályára kellett küldeni a biztonsági autót.

Az újraindítás után mindössze néhány kanyart tudott megtenni a mezőny, de ez is elég volt Hamiltonnak ahhoz, hogy két autót is megelőzzön. A hétszeres bajnokot először a korábbi csapattársa, Russell előzte meg, de a Mercedes-pilóta közben beragt Ocon mögé, amit a ferrari kihasználva elment mindkét vetélytársa mellett. Hátrébb ugyanakkor Hadjar hátulról beleszállt Antonellibe, miután a rossz látási viszonyok miatt nem érzékelte, hol van az előtte haladó.

A Racing Bulls komolyan összetört, de szerencsére a versenyző sértetlenül szállt ki, míg Antonelli folytatni tudta, igaz, megint a biztonsági autó mögött, hiszen a takarítás idejére megint korlátozás lépett érvénybe. Az újabb újraindításnál először Piastri fékezett vissza hirtelen a mezőny élén, amiért nem sokkal később 10 másodperces időbüntetést kapott, majd Verstappen hibázott, és dobta el majdnem a Red Bullt.

Noha a holland nem törte össze az autót, rengeteg pozíciót vesztett, s egészen a tizedik helyig esett hátra, így a második pozícióba Norris lépett előre, majd Stroll, Hülkenberg és Gasly alkotta a top 5-öt, miközben Russell a Ferrari vezethetőségére panaszkodó Hamiltont előzte meg a hatodik helyért. A hétszeres bajnok azonban nem töltött el sok időt a Mercedes mögött, és hamarosan visszaelőzte a honfitársát, majd néhány körön belül Gaslyt is maga mögé utasította, s elkezdte lopni a távolságot az egymással harcoló Stroll és Hülkenberg mögött.

Az élen eközben a két McLaren komoly előnyre tett szert, míg Piastri előnye mindössze 2.5 szekundum körül alakult Norris előtt, a harmadik helyen haladó Stroll lemaradása már a 20 másodpercet is meghaladta. Az Aston Martin kanadai pilótája a 35. körben két pozíciót is vesztett, először Hülkenberg, majd Hamilton ment el mellette, miközben Verstappen Sainzot megelőzve jött fel a kilencedik helyre.

A mezőnyből elsőként Alonso döntött úgy, hogy visszavált száraz pályára alkalmas gumira, őt nem sokkal később Russell is követte, aki majdnem el is dobta a Mercedest, de végül nem törte össze az autót. A 42-43. körben aztán szinte mindenki a bokszutca felé vette az irányt, és Piastri egyúttal le is töltötte a büntetését, aminek következtében Norris a pályán is átvette a vezetést. Ez az ausztrálnak nem igazán tetsztett, és a rádión jelezte, szeretné, ha a csapat megcserélni a pozíciót, mert nem értett egyet a büntetésével, a McLaren azonban nem szólt bele a csatába.

Hülkenberg megtartotta a harmadik helyet, majd Hamilton és Stroll sorakozott első ötben, miközben a két Haas-versenyző egymással találkozott. A folytatásban Norris már nem engedte ki a kezei közül az első helyet, és először nyert hazai közönség előtt, miközben 8 pontra csökkentette a lemaradását az egyéni összetettben a másodikként befutó Piastri mögött.

Hülkenberg eközben kitartott a harmadik helyen, és a 239. nagydíján pályafutása első dobogós helyezését szerezte! A negyedik Hamilton lett, majd a végjátékban több előzést is bemutató Verstappen zárta a top 5-öt. A hatodik Gasly lett, majd Stroll Albon, Alonso és Russell tette teljessé az első tízest.

Folytatás három hét múlva a Belga Nagydíjjal.