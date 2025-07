A két Ferrari beékelődött a McLarenek közé a második brit edzésen

A hazai pályán rekordtartó Lewis Hamilton kezdett a legjobb formában a 76. Brit Nagydíjnak otthont adó Silverstone-ban, mivel az ő elsőségével zárult a nyitány. A hétszeres vb-első mögött a honfitársa, Lando Norris vezérletével a McLaren kettőse érkezett, míg az első ötöst Charles Leclerc és George Russell tette teljessé. Max Verstappen a tizedik helyen nyitott, miközben két csapatnál a Red Bullnál és a Saubernél is szerephez jutott fiatal versenyző az első hatvan percben.

Cunoda Juki és Nico Hülkenberg így a második szabadedzésen fogott munkához, melynek legnagyobb kérdése az volt, a Ferrari tudja-e tartani a tempót, vagy más áll az élre szombat előtt.

Az első próbálkozások után is Hamilton nevével kezdődött az időlista, a brit közel 3 tizeddel előzte meg a csapattársát, Leclerc-t, míg harmadikként a vb-éllovas Piastri következett. Az első ötösben ott volt Isack Hadjar képviseletében a Racing Bulls is, valamint Russell is, míg Verstappen kilencedikként érkezett. Carlos Sainz Jr. eközben megforgással hívta fel magára a figyelmet, különösen azután, hogy majdnem magával vitte Hamiltont is, de szerencsére nem történt ütközés.

Félidőhöz közeledve egyre több versenyző tette fel a lágy gumit, s az igazán gyors körök után már Norris állt az élen. A brit magabiztos, több mint 2 tized előnnyel vette át az első helyet, és 1:25.816-os idejével már nem is engedte ki azt a kezei közül. A hazai közönség előtt versenyző mclarenest Leclerc, Hamilton sorrendben a Ferrari párosa követte, majd a vb-éllovas Piastri és az alulkormányzottsággal küszködő Verstappen egészítette ki az első ötöst.

A hatodik Antonelli lett, majd a továbbfejlesztett Aston Martinnal Lance Stroll, Russell, és a két Racing Bulls zárta a top 10-et. Alexander Albon tizenegyediként végzett a Williamsszel, Cunoda a 15., míg Hülkenberg a 17. pozícióban nyitotta a hétvégéjét.

Folytatás szombaton 12 óra 30 perckor a harmadik szabadedzéssel.



BRIT NAGYDÍJ, A MÁSODIK SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:25.816 átlag: 247.128 km/ó 26 kör 2. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:26.038 0.222 mp h. 29 3. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:26.117 0.301 29 4. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:26.286 0.470 27 5. Max Verstappen holland Red Bull-Honda 1:26.314 0.498 23 6. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:26.383 0.567 28 7. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:26.430 0.614 24 8. George Russell brit Mercedes 1:26.523 0.707 27 9. Isack Hadjar francia Racing Bulls-Honda 1:26.524 0.708 27 10. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Honda 1:26.624 0.808 28 11. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:26.840 1.024 30 12. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:26.876 1.060 24 13. Gabriel Bortoleto brazil Sauber-Ferrari 1:26.904 1.088 27 14. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:26.941 1.125 26 15. Cunoda Juki japán Red Bull-Honda 1:26.980 1.164 25 16. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:27.159 1.343 27 17. Nico Hülkenberg német Sauber-Ferrari 1:27.165 1.349 29 18. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:27.174 1.358 24 19. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:27.226 1.410 27 20. Franco Colapinto argentin Alpine-Renault 1:27.289 1.473 29